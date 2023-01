قرآنِ پاک کی بے حرمتی کے گھناؤنے فعل کی مذمت کیلئے الفاظ کافی نہیں ہیں:وزیر اعظم

وزیر اعظم میاں محمد شہباز شریف نے سویڈن میں قرآنِ مجید کی بے حرمتی کے فعل کی سخت الفاظ میں مذمت کرتے ہوئے توہین کے عمل کو ڈیڑھ ارب مسلمانوں کے جذبات کو ٹھیس پہنچانے کی کوشش قرار دیا ہے۔سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹوئٹر پر اپنے پیغام میں وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ سویڈن میں دائیں بازو کے ایک انتہا پسند کی طرف سے قرآنِ پاک کی بے حرمتی کے گھناؤنے فعل کی مذمت کیلئے الفاظ کافی نہیں ہیں۔

ٹوئٹر پیغام میں وزیر اعظم شہباز شریف نے بے حرمتی کے عمل کی سختی سے مذمت کرتے ہوئے کہا کہ آزادی اظہار کا لبادہ پہن کر دنیا بھر کے ڈیڑھ ارب مسلمانوں کے مذہبی جذبات کومجروح نہیں کیا جاسکتا۔ یہ ناقابلِ قبول عمل ہے۔

No words are enough to adequately condemn the abhorrable act of desecration of the Holy Quran by a right-wing extremist in Sweden. The garb of the freedom of expression cannot be used to hurt the religious emotions of 1.5 billion Muslims across the world. This is unacceptable.