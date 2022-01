 اْردو کے ممتاز ڈرامہ نگار  ڈاکٹر ڈینس آئزک انتقال کرگئے

شیئر کریں:

ملتان(ویب ڈیسک )اْردو کے ممتاز ڈرامہ نگار ڈاکٹر ڈینس آئزک 71 سال کی عمر میں انتقال کرگئے۔ وہ کچھ عرصے سے ڈیمنشیا کے مرض میں مبتلا تھے اور طویل عرصے سے کینیڈا میں مقیم تھے۔ڈاکٹر ڈینس آئزک کو 1979 میں تمغہ حْسنِ کارکردگی سے نوازا گیا۔ ان کے تحریر کردہ مشہور ڈراموں میں دوراہا، سلاخیں، کرب، بارش اور تھوڑی سی زندگی شامل ہیں۔انہوںنے ڑول Verne کے مشہور فرانسیسی ناول (Around the World in Eighty Days) کا اردو ترجمہ بھی کیا۔انہوں نے پشاور کے لیڈی ریڈنگ اسپتال میں 25 سال تک بطور ڈاکٹر خدمات بھی سر انجام دیں۔