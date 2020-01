ترمیم، تین سال:کیا حقیقت کیا فسانہ!

شیئر کریں:

سینئر ایڈووکیٹ خالد انور نے کہا۔

"First, the court condone past and close transactions to avoid chaos and anarchy though they were not valid.

Secondly the court can condone those actions which are condusive to return to constitutional rule, he however, emphasised that the Court may either alow the petition as a whole or in the alternative, may confine it to a declaration in this case and lay down the time frame for return to democratic rule and holding of elections"

میں نے سپریم کورٹ بارکے صدر سے پوچھا وہ بھی پیش ہوئے تھے۔ ان کا کہنا تھا ان کو جانے میں 12 مہینے دے دیں۔ میں نے اٹارنی جنرل عزیزاے منشی صاحب سے پوچھا، انہوں نے کہا ہم کوئی ٹائم نہیں دے سکتے کیونکہ یہ بڑا پیچیدہ مسئلہ ہے۔ ہم نے الیکشن کرانے ہیں الیکشن رولز کو اپ ڈیٹ کرنا ہے۔

اس سے قبل چند ایک سیاسی جماعتوں کی طرف سے ایک پٹیشن دائر کی گئی۔کہ اگرانتخابی فہرست کو اپ ڈیٹ نہیں کریں گے۔

Than milions of people will disenfranchised

اور اس کے بغیر الیکشن نہیں ہو سکتا۔ انہوں نے کہا ان کو حکم دیں کہ الیکٹورل رول اپ ڈیٹ کریں۔ چیف الیکشن کمشنر نے اپنی رپورٹ میں کہا کہ ہمیں اس کام میں دو سال لگیں گے کیونکہ ساری الیکٹورل رول کو اپ ڈیٹ کرانا ہے Delimitation کرانی ہے، ہم نے Objections لینے ہیں۔ الیکٹرول رول کے اپ ڈیٹ ہونے پر کسی کو اعتراض نہیں تھا میں نے کہا کہ جب ہم اس چیز کا جوڈیشل نوٹس لیتے ہیں کہ الیکٹورل رول اپ ڈیٹ نہیں ہیں اور یہ سب کا مؤقف ہے کہ milion of people will be disenfranchised۔تو ہم کیسے کہہ دیں کہ کل الیکشن کرا دو۔ ہمارا تو دل چاہتا ہے کہ فوراً الیکشن کرا دیں۔ مگر الیکٹورل رول اپ ڈیٹ نہ ہونے کے باعث ایسا ممکن نہیں ہے جبکہ چیف الیکشن کمشنر کہتے ہیں انہیں دو سال کا عرصہ درکار ہے۔ اس پر ہم نے کہا کہ ہم تین سال دیتے ہیں اور ان تین سال کا پہلا دن ٹیک اوور سے شروع ہو گا۔ اس وقت ٹیک اوور کو چھ ماہ ہو گئے تھے باقی اڑھائی سال میں الیکشن کرانے کا حکم دے دیا۔ دو سال الیکٹورل رول اپ ڈیٹ کرنے میں لگنے تھے باقی چھ ماہ میں انتخابی عمل مکمل ہونا تھا۔ معاملہ ان کو گھر بھیجنے کا تھا ورنہ ایوب خان اور ضیاء الحق کے مارشل لائوں کا دور سب کے سامنے ہے۔ ضیاء الحق نوے دن کے لئے آئے تھے د س سال رہے۔ اگر کریش نہ ہوتا تو مزید دس سال بھی شاید رہتے۔ بات یہیں ختم نہیں ہوئی ۔اب دیکھیں اس فیصلے کی ری ویو ہوئی۔رول یہ ہے کہ ریویو وہی وکیل کر سکتا ہے جس نے اوریجنل پٹیشن کی ہو۔ خالد انور نے اوریجنل پٹیشن کی تھی۔ انہوں نے ریویو میں جانے سے انکار کر دیا۔ وہ ریویو میں کیسے جاتے، انہوں نے جو کہا ہم نے مان لیا۔ ہم نے پٹیشن ان کی مان لی۔ انہوں نے ٹائم فریم مانگا۔ ہم نے ٹائم فریم دے دیا۔ انہوں نے کہا مشرف کو ترمیم کا اختیار نہیں۔ ہم نے کہا نہیں ہے۔ بہت سی شرائط ترمیم کیلئے لگا دیں جو پوری کرنی ناممکن تھیں۔ ہم نے کہا 31 دسمبر تک الیکشن کرائیں، جمہوری اداروں کو بحال کریں۔

The Supreme Court ordered "The validlity granted to the regime is inter-linked and inter-twined with the holding of elections".

وسیم سجاد صاحب تشریف لے آئے۔ ہم نے کہا آپ کو ری ویو کرنے کا اختیار نہیں ہے۔ خالد انور پٹیشنر ہے وہ ریویو کرے۔ وسیم سجاد نے کہا کہ خالد انور نے کہا ہے وہ نہیں جائیں گے۔کیونکہ یہ معاملہ دوررس نتائج کا حامل تھا، سپریم کورٹ نے وسیم سجاد صاحب کو ریویوپٹیشن دائر کرنے کی اجازت دے دی ۔ اور اُنکی مدلل بحث کئی دن سُنی۔

شریف الدین پیرزادہ پیش ہوئے تو ان سے میں نے کہا کہ آپ بتائیں 31 دسمبر سے پہلے پہلے الیکشن کرائیں گے یا نہیں کرائیں گے۔ دسمبر سے پہلے پہلے جمہوری ادارے بحال اور پاور ٹرانسفر کریں گے یا نہیں، جائیں جنرل مشرف سے پوچھ کے آئیں۔ انہوں نے کہا کوشش کریں گے۔ میں نے کہا یہ نہیں پوچھا کہ کوشش کریں گے یا نہیں کریں گے۔ یہ پوچھا ہے کہ الیکشن کرائیں گے یا نہیں کرائیں گے۔ ایک سیدھا سوال پوچھ رہا ہوں 31 دسمبر سے پہلے پہلے الیکشن کرا کے جمہوری ادارے بحال کریں گے یا نہیں۔ ہاں یا ناں میں جواب دیں۔ جواب ریکارڈ کریں گے اگر نہیں کریں گے تو جو validitiy دی گئی ہے وہ واپس لے لیں گے اور پھر پارلیمنٹ نے بھی سترہویں ترمیم کر دی۔

الیکشن کرانے کی لمٹ دینے کے بعد سپریم کورٹ نے اپنے فیصلے کو فالو کیایہ فیصلہ فروری 2001ء میں آیاجبکہ اس فیصلے پر عمل کیلئے اگلے سال ا پریل میں سپریم کورٹ کی سالانہ رپورٹ میں زور دیا گیا تھا۔میڈیا قوم ملک اور معاشرے کی آنکھ کان اور زبان کی حیثیت رکھتا ہے ،اسے گمراہ کیا جاسکتا ہے نہ خوفزدہ کرکے حقیقت کے برعکس کچھ منوایا جاسکتا ہے۔ فروری کے فیصلے اور کارکردگی کی میڈیا میں یکساں تحسین کی گئی تھی۔اس حوالے سے یہاں معروف اخبارات کے ایڈیٹوریل سے مختصر اقتباسات بھی ملاحظہ کیجیے۔

انگریزی جریدے ڈیلی نیوز کے 22اپریل 2001؁ء

’’CONDITIONAL LEGITIMACY ‘‘ـــ’’مشروط جواز‘‘)

چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس ارشاد حسن خان نے اپنے فیصلے میں واضح کر دیا ہے۔’’ فاضل عدالت نے موجودہ (فوجی حکومت ) کو مشروط جواز عطا کیا ہے ۔ اور شرط یہ ہے کہ تین سال کے اندر عام انتخابات کرائے جائیں گے چیف جسٹس نے 12مئی 2000؁ء کے پیشِ لفظ میں ٹائم فریم متعین کر دیا ہے۔۔۔ فوجی مداخلت /قطع نظر فوج کی سول معاملات میں زیادہ طوالت نہ صرف فوج کو سیا ست زدہ کر دے گی ۔ بلکہ سرحدوں کے دفاع کی صلا حیت پر بھی اثر انداز ہوگی۔ ‘‘

چیف جسٹس نے یہ بھی کہا ہے ۔کہ ’’جب فیصلہ سُنایا گیا تو یہ فیصلہ اپنی نیت کے اعتبا ر سے واضح تھا۔ لیکن ان دِنوں اس فیصلے سے غیر ضروری مطلب اخذ کیے جا رہے ہیں ۔جن کا ناخوشگوار مطلب یہ بھی نکلتا ہے ۔ کہ انتخابات کے بعد اختیارات منتقل نہیں کیئے جائیں گے۔۔۔ (مفہوم ) فوج کو دو ٹوک بتا دیا گیا ہے۔ کہ اُس کی مدت متعین ہے ۔فوج کے پاس اس کے سوا کوئی چارہ نہیں ہو گا، کہ انتخابات کے بعد بیرکوں میں واپس چلی جائے ۔اور یہ کہ انتخابات 12اکتوبر 2002؁ ء سے پہلے ہونے چاہئیں۔

انگریزی روزنامہ ڈیلی ڈان کی 22ستمبر 2001؁ء

''TIMELY REMINDER''

’’ چیف جسٹس مسٹر ارشاد حسن خان نے اپنے فیصلے میں لگی لپٹی رکھے بغیر فیصلے میں صاف صاف کہہ دیا ہے ۔کہ جنرل الیکشن آئندہ سال اکتوبر سے پہلے پہلے ہو جانے چاہئیں ۔اور حکومت کو نوٹس دیا ہے ۔ کہ تمہارا دور "TENURE" وقت سے مقید ہے ۔فوج کے پاس اس کے سوا کوئی راہ نہیں کہ وہ واپس بیرکس میں چلی جائے اُنہوں نے یہی سپریم کورٹ کی سالانہ رپورٹ کے پیشِ لفظ میں بھی تحریر کر دی ہے ۔ کہ انتخابا ت بارہ اکتوبر 2002؁ء سے پہلے ہو جانے چاہئیں ۔

روزنامے نوائے وقت

22اپریل2002ء

بروقت انتقال اقتدار قومی مفاد میں ہے

سپریم کورٹ کی سالانہ کارکردگی رپورٹ کے دیباچہ میں چیف جسٹس ارشا د حسن خان نے کہا ہے کہ سینٹ ، قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلیوں کے انتخابات 12اکتوبر 2002ء سے قبل کرانے ہوں گے تاکہ جمہوری ادارے بحال ہو سکیں ۔ انہوں نے کہا کہ ہم عوامی نمائندوں کی حکمرانی پر یقین رکھتے ہیں ۔ طویل عرصہ تک سول امور میں مداخلت سے فوج سیاست کا شکار ہو جائے گی ۔ سپریم کورٹ آف پاکستان کے چیف جسٹس کی طرف سے سالانہ رپورٹ کا اجراء ایک غیر معمولی اقدام ہے جس کا مقصد یہ بتایا گیا ہے کہ عوام کو عدالت عظمیٰ کی کار کردگی سے آگاہ رکھا جائے ، ادارے میں شفاف پن لایا جائے اور بہتر احتساب کی روایت ڈالی جائے ۔

یہ خوش آئند بات ہے کہ سپریم کورٹ نے اپنے فیصلے کے علاوہ رپورٹ کے ذریعے حکومت کو یاد دہانی کرائی ہے کہ وہ اکتوبر 2002ء سے پہلے انتقال اقتدار کا اہتمام کرے تاکہ پاکستان کی پیشہ ور اور سرحدوں کی پاسبان فوج سیاست کی جس دلدل میں پھنس چکی ہے اس سے نکل کر اپنے اصل فرائض کی طرف توجہ دے سکے اور اس وقت ملک جن اندرونی اور بیرونی مسائل و مشکلات سے دو چار ہے ان سے نجات حاصل کرنے میں آسانی رہے۔ماضی میں جن تین فوجی سربراہوں نے اقتدار کو طول دینے کی کوشش کی انہیں بعد میں جس نا خوشگوار صورتحا ل کا سامنا کرنا پڑا وہ سب کے سامنے ہے ۔