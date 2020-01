گاہے گاہے باز خواں آں قصۂ پارینہ را 13

شیئر کریں:

’’دہشت گردی کے خلاف جنگ ‘‘ کے تین بڑے حصے ہیں۔ اوّل امریکی عوام اور دوسرے اس کُرّۂ ارض پر بسنے والے بقایا دنیا کے لوگ، جن کی رسائی ٹی وی اور اخبار تک ہے ، کے خلاف ایک پراپیگنڈہ جنگ مسلط کرنا ۔دوسرا یو ایس وفاقی حکومت کی امریکی شہریوں اور رہائشیوں پر نگرانی اور قابو پانے کی طاقت میں اور سنسر شپ کی اہلیت میں بڑا اضافہ ۔تیسراامریکی ملٹری طاقت کے ذریعے( خاص طور پر برطانوی مدد کے ساتھ) کیسپین نشیبی علاقوں میں تیل کے ذخیروں پر جس طرح کا جی چاہے ضروری کنٹرول، وسطی ایشیا کے معدنی ذخائر اور ایشیاکے دیگر معاشی ذرائع پر جیسا امریکہ چاہے ویسا کنٹرول ۔ بُشؔ،رمسفیِلڈؔ، ایش کرافٹؔ اینڈ کمپنی جانتے تھے کہ 1960 کی دہائی میں ویت نام جنگ میں امریکہ کی بیرونِ ملک امریکی ملٹری جارحیت کے خلاف امریکہ میں جو احتجاج ہوئے تھے انہوں نے ویت نام جنگ کا خاتمہ کر دیا تھا ۔اب انہوں نے ایڈوانس میں بندوبست کر لیا کہ اس بار ان کے منصوبوں کا وہ حال نہ ہو۔امریکی حکومت کہتی ہے کہ امریکہ ’’حالتِ جنگ ‘‘ میں ہے(گویا صرف اتنا کہہ دینا ہی اُنہیں ہر حرکت کا جواز فراہم کر دیتا ہے!)۔مگر جنگ ایک جانا مانا دشمن چاہتی ہے۔جنگ‘ دو یا زیادہ مخالفین کے مابین ہوتی ہے۔ایسی’’جنگ‘‘ جس میں ایک فریق کا وجود ہی نہ ہو ایک آئینی فینٹسی(واہمہ)-- ایک بہانہ کہ شہری آزادیوں پر پابندی، سنسرشپ لاگو کرنا اورامریکی شہریوں کے مسلمہ آئینی حقوق سے انکار ہی ہو سکتی ہے۔ یہ ایک اوزار ہے دونوں،اندرونی(امریکی) اور بیرونی آبادیوں کے خلاف نفسیاتی آپریشن کے لیے۔امریکی اور دیگر اقوام کو دھوکہ دینے کے لیے اور ان سب کواپنی مرضی سے امریکی

جارحیت کے آگے سرِ تسلیم خم کرنے اور اپنے انسانی حقوق سے دست بردار ہونے پر آمادہ کرنے کے لیے۔(اگرچہ کوئی کہہ سکتا ہے کہ اگر یہ سب لوگ اپنی مرضی سے آمادہ ہو گئے ہیں تو پھر یہ غلامی کا طوق پہننے کے حق دار ہیں اور پہن کر رہیں گے ان کے ساتھ یہی سلوک ہونا چاہئیے) اور اس معاملے میںمقصد یہ ہے کہ بیرونِ ملک امریکی ملٹری اپریشن کے خلاف اندرونی امریکی احتجاج کو دبایا جائے اوراندرونِ خانہ ؟ یاد کریں کہ امریکی فوج امریکی شہریوں کے خلاف استعمال کی جا چکی ہے---at Waco__. ۔بہت سے امریکیوں کے لیے یہ خیال بھی بہت زیادہ صدمہ دینے والا ہے کہ یہ جو امریکیوں کو دہشت گردی سے بچانے کا مفروضہ ہے یہ کھڑاگ ہے ،یہ خود پراپیگنڈہ جنگ کا حصہ ہے ۔یہ امریکی عوام کے لیے جواز مہیا کرنے کی کوشش ہے کہ افغانیوں پر بمباری اور ان کی ہلاکت سے، اور طالبان حکومت کا وحشیانہ تختہ الٹانا (جو یقینی اور مانی ہوئی قابلِ ملامت حرکت ہے) ، افغانستان میں اور دیگر ملکوں میں متعدد علاقوں پر امریکی فوجیوں کا قبضہ، پینٹاگان کی مرضی سے جس قسم کے من چاہے ہتھیاروں کا استعمال(بمع چھوٹی اقسام کے ایٹمی ہتھیار بھی)امریکہ کو اپنے اعمال بہر حال اخلاقی طور پر نیک پاک (جیسا کہ دوسری جنگِ عظیم میں بھی پوز کیا گیا تھا)اور بھولے ، سادہ لوح اور نیکی کے خواہاں امریکنوں کو دہشت گردوں کے وحشیانہ حملوں سے بچاؤ کا جھانسہ دینے کے لیے اختیار کیا گیا بہانہ چاہئیے۔ لہٰذا امریکیوں کو بنائی گئی اسٹیجی تصاویر سے گرمایا جاتا ہے جیسے کہ فائرمینوں کی امریکی جھنڈا لہراتے ہوئے تصویر(اس کو فلمانے والی نیو یارک پولیس ڈپارٹمنٹ کی وڈیو ٹیم تھی) ، جسے بہت سے لوگ( کم سے کم غیرشعوری طور پر )دوسری جنگِ عظیم کے جہاد میں جاپان کی استعماری بادشاہت کی بدی کی علمبردار فاشسٹ طاقت کے خلاف اُسIwo Jima پرامریکی جھنڈالہرانے سے ایک مماثلت سی دیکھتے ہیں۔دہشت گرد حملے کے علاوہ ملٹری ایکشن کا کوئی جوازنہیں، لہٰذا دہشت گرد حملے (یا کم از کم اُن کا خوف) لازمی تھا۔ورلڈ ٹریڈ سینٹر اور پینٹاگان پرحملے اولین شے تھی جو آپ کی خدمت میں پیش کی گئی، اگر ہم the Waco Massacre اور the Oklahoma City Bombing کو گنتی میں نہ لائیں۔اور یہ پیشکش اُن کی تھی جنہوں نے اس پراپیگنڈہ مہم کی ہدایات دیں اور اس ہولناک ڈرامے ’’دہشت گردی کے خلاف جنگ‘‘ کا تمام اسکرپٹ لکھا اور (جیسا کہ سی آئی اے نے اکتوبر 2001 کے شروع میں کانگریس کے ارکان کواطلاع دی تھی کہ) یہ یقینی امر ہے کہ مزید دہشت گرد حملے بھی ہوں گے(بھلا اُن کو پیشگی طور پر کیسے پتہ تھا؟)-- جو اتنے بڑے تو نہیں ہوں گے جتنے ٹوئن ٹاورز کی تباہی سے ہوئے تاہم کافی بڑے ہوں گے(جیسے کہ محدود اور کنٹرولڈ اینتھریکس جراثیم کی تقسیم اغلباً خود سی آئی اے کے اپنے ہی ہاتھوں) تاکہ امریکن عوام میں مستقل خوف کے سنپولیے چھوڑے جائیں --- اس پر طرہ یہ کہ امریکنوں کے علم میں ہی نہ ہو کہ آخر ان حملوں کے پیچھے ہے کون؟کیا WTC حملہ کسی سینما فلم ی طرح لگتا ہے؟ جی ہاں اُسی طرح محسوس ہوتا ہے! جی بالکل ! فلم ہی کی طرح سے پہلے اسکرپٹ لکھا گیا ۔۔۔۔۔یہ سارا سیکوینس: ہائی جیک؛ پہلا جہاز؛ دوسراجہاز؛ پینٹاگان؛ WTC کا ڈھنا؛جہازوں میں سے فون کالز؛ قرآنِ حکیم کا نُسخہ؛ مزید اغوا کی کوششیں؛ گرفتاریاں؛چنیدہ مسافران؛ وغیرہ وغیرہ ،یہ سب کچھ سنکی منصوبہ سازوں کے ہاتھوں اسکرپٹ کی طرح لکھا گیاجن کو قطعی کوئی پرواہ نہ تھی کہ اصلی انسان ٹوئن ٹاورز میں ہلاک ہوئے-- دیکھیے:- Tall Tales of the Wag Movie مارچ 2002 میںامریکہ کے وائس پریزیڈنٹ ڈک چینی Dic Cheney نے مشرقِ وسطیٰ کا دورہ کیا تاکہ عراق کے خلاف امریکہ کی سرکردگی میں دوسری جنگ کے لیے رائے عامہ ہموار کرنے کے لیے ڈھول پیٹا جائے ۔عرب لیڈروں نے اُسے بڑے رسان سے مشورہ دیا کہ وہ واپس اپے بِل میں ہی رِینگ جائے۔چنانچہ اب بُش انتظامیہ کو عراق کے خلاف جنگ کے لیے امریکی سرزمین پر ایک اور بڑا سانحہ چاہئیے تا کہ عراق کے خلاف جنگ کا جواز مہیا ہو سکے۔’’میرا خیال ہے کہ مستقبل قریب میں امریکہ پر یقینی طور پر ایک(دہشت گرد) حملہ ہونے والا ہے‘‘-- ڈک چینی۔19-5-2002کو فاکس نیوزکے ساتھ بات کرتے ہوئے۔واشنگٹن ڈی سی کے کسی علاقے میں چھوٹے چھوٹے ایٹمی دھماکوں کا انتظار کیجیے۔ ملاحظہ ہوویب فائل:a low yield nuclear explosion in the vicinity of Washington D.C. (وائٹ ہاؤس سے پرے جاتی ہوا کے رُخ پر اورلینگلے سے اور بھی کافی دور تا کہ وہائٹ ہاؤس اور لینگلے میں بسنے والے بھوتوں کو اپنے استھان چھوڑ کر بھاگنا نہ پڑے) تاہم یہ دھماکے اتنے خوفناک ضرور ہوں کہ کانگریس کے باسی ان سے ڈرکر اپنے خاص طور پر تیار کیئے گئے زمین دوز بنکروں میں گھُس جائیں جس کے بعد امریکہ بہادر قطعی طور پر جارج بُش کی سایہ کابینہ’’شیڈو کیبنٹ‘‘ کے قدموں میں ہو گا ۔اسی دوران میں اور عین کانگریس کے انتخابات کے وقت ہمیں 12 اکتوبر 2002 کو جزیرہ بالی ؔمیں کیوٹا ؔپر ایک دہشت گرد بم حملے سے سابقہ پڑتا ہے۔ لگتا یہی ہے کہ یہ بھی اُن لوگوں کا کام ہے جنہوں نے 11 ستمبر کو نیو یارک میں حملے کیئے تھے۔ یہ خاص طور پر آسٹریلیا کے لوگوں کے خلاف ایک نفسیاتی حربہ تھا ، جہاں کے بیشتر باشندے اپنی حکومت کے عراق پر جنگ مسلط کرنے کے امریکی منصوبوں کے خلاف ہیں ۔ اس معاملے کے مکمل ادراک کے لیے ملاحظہ ہوویب پیج:The Meaning of the Kuta Bombing (جاری ہے)