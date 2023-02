موجودہ حکومت عوام کی فلاح و بہبود کے لیے فکر مند ہے: اسحاق ڈار

وزیر خزانہاسحاق ڈار نے کہا ہے کہ موجودہ حکومت عوام کی فلاح و بہبود کے لیے فکر مند ہے۔

تفصیلات کے مطابق وزیر خزانہ اسحاق ڈار سے امریکی سفیر ڈونلڈ بلوم کی ملاقات ہوئی. جس میں اقتصادی و تجارتی تعلقات پر تبادلہ خیال کیا گیا.اقتصادی تعلقات کو مزید مضبوط کرنے کے مواقعوں پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔

H.E. Mr. Donald Blome, Ambassador of the United States of America to Pakistan called on Finance Minister Senator Mohammad Ishaq Dar and exchanged views on further promoting bilateral economic, investment and trade relations between the two countries.