کراچی کنگز کا ملتان سلطانز کے خلاف ٹاس جیت کر بولنگ کا فیصلہ

پاکستان سپر لیگ (پی ایس ایل) سیزن 8 کے گیارہویں میچ میں کراچی کنگز نے ملتان سلطانز کے خلاف ٹاس جیت کر بولنگ کا فیصلہ کیا ہے۔پوائنٹس ٹیبل پر ملتان سلطانز کا پہلا جب کہ کراچی کنگز کا چوتھا نمبر ہے۔

پاکستان سپر لیگ 8 کا 11واں میچ ملتان کرکٹ سٹیڈیم میں کھیلا جائے گا.ملتان سلطانز نے اب تک 4 میچ کھیلے جن میں تین جیتے جبکہ ایک میں اسے شکست کا سامنا کرنا پڑا۔

???? TOSS UPDATE ????@KarachiKingsARY win the toss and elect to field first ????#HBLPSL8 | #SabSitarayHumaray | #MSvKK pic.twitter.com/Y8PoTJevLj