آئی ایس آئی چیف اور وزیر دفاع افغانستان پہنچ گئے، طالبان حکام سے ملاقاتیں

پاکستان کے وزیر دفاع خواجہ آصف اور آئی ایس آئی کے سربراہ لیفٹیننٹ جنرل ندیم انجم افعانستان کے دورے پر ہیں جہاں انھوں نے اقتصادیات کے نائب وزیرملا عبدالغنی برادر سے ملاقات کی۔ملا عبدالغنی برادر کے دفتر کی جانب سے جاری کردہ پریس ریلیزمیں کہا گیا ہے کہ آج نائب وزیر نے پاکستان کے وزیر دفاع سے ملاقات کی جو ایک اعلیٰ سطحی وفد کی سربراہی میں کابل آئے تھے۔ ملاقات میں فریقین نے دوطرفہ تعلقات، تجارت، علاقائی روابط اور اقتصادی تعاون کے فروغ پر تبادلہ خیال کیا۔

A high-ranking delegation led by the Minister for Defence is in Kabul today to meet with officials of the Afghan Interim Government to discuss security related matters including counter terrorism measures.