یاد ِ اقبال

علامہ اقبال کا دور مختلف تھا، مزاج بھی بلندرانہ پایا تھا۔ قلم میں حلم بھی تھا اوروقار بھی۔

کسی کے آگے نہ خم ہو سکی میری گردن

کسی جگہ میری آواز آج تک نہ دبی

اگر غالب اور اقبال میں کوئی قدر مشترک تھی تو وہ یہ تھی کہ دونوں نے اردو اور فارسی زبان میں بہترین شاعری کی۔ اقبال کو تو انگریزی زبان پر بھی عبور حاصل تھا۔ ان کی کتاب ''Construction of religious though in islam''----is thought provoking

اگر صحیح معنوں میں دیکھا جائے تو ان کی شاعری کو دو ادوار میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ پہلے دور میں نیا شوالہ قسم کی نظمیں لکھی گئیں علامہ وطنیت کے جذبے سے سرشار نظر آتے ہیں۔ برہمن کو خطاب کرتے ہوئے فرماتے ہیں؎

پتھر کی مورتی میں سجھا ہے تو خدا ہے

خاکِ وطن کا مجھکو ہر ذرہّ دیوتا ہے

یا ہندی میں ہم وطن سے سارا جان ہمارا لیکن یہ کیفیت زیادہ دیر تک قائم نہیں رہتی۔ انہیں جلد احساس ہو گیا کہ میدو اور مسلمان اورغیر مسلم ایک ساتھ نہیں رہ سکتے۔ انہوں نے شاطر ہندوانہ ذہنیت کو بروقت بھانپ لیا۔ یہ تو انہیں پہلے ہی پتہ تھا کہ ہندو ازم اور اسلام ریل کی دوپٹڑیوں کی طرح ہیں۔ کہیںبھی ملاپ نہیں ہو سکتا۔ ہو سکتا ہے یہ باتیں انجام حجت کے طور پرکہی گئی ہوں۔ وہ چاہتے تھے کہ مسلم قوم اپنے عقائد کے مطابق برصغیر میں باعزت اور باوقار زندگی گزارے۔ جب انہوں نے محسوس کیا کہ ہزار سال کی غلامی کا بدلہ چکانے کے لئے ہندو سنہری سازشوں کے جال بن رہے ہیں تو وہ بے اختیارکہہ اٹھے۔

جذب حرم سے ہے فروغ انجمن حجاز کا

اس کا مقام اور ہے ا سکا نظام اور ہے۔ اس پر بڑی لے دے ہوئی۔ پنڈت نرائین ملا نے طنزیہ نظم لکھی۔

ہندی ہونے پر ناز جسے کل تک تھا حجازی بن بیٹھا

اپنی محفل کا رند پرانا آج نمازی بن بیٹھا

محمل میں چھپا ہے متیں حزیں‘ دیوانہ کوئی صحرا میں نہیں

پیغام جنون جو لایا تھا اقبال وہ اب دنیا میں نہیں

غیرتو غیر اپنے بھی کسی غلط فہمی باخوش فہمی کی بنیاد پر مخالفت پر اتر آئے۔ ان میں ابو الکلام آزاد اور حسین احمد مدنی پیش پیش تھے۔ مولانا مدنی نے تو وطنیت پر ایک ۔۔۔۔ کتاب لکھی۔ جس کا اقبال نے موثر جواب دیا۔ قلندر جز دو صرف لااﷲ کچھ بھی نہیںرکھتا۔ فقیہہ شہر قاروں ہے لغت ہاے حجازی کا

ابوالکلام آزاد کی کتابIndia wins Freedom پڑھیں تو بین السطور جو تاثر ابھرتا ہے وہ یہ ہے۔

,,میں پشیماں ہوں پشیماں ہے میری تدبیر بھی!

تاسف کے سائے انکی شخصیت پر پڑتے دکھائی دیتے ہیں۔ 11 تاریخ نے اقابل کے مقام کا جو تعین کرنا ہے وہ بہت بلند ہے۔ اقبال بحیثیت ایک شاعر‘ فلسفی‘مفکر مرد مومن اور سب سے بڑھ کر عاشق رسول انکی فکرکا ہر در مسلم قوم کی فلاح کی طرف کھلتا ہے۔ پاکستان کا تصور انہوں نے دیا‘اسے عملی جامہ محمد علی جناح نے پہنایا۔ اس کی ساری وجہ علامہ کی وہ تحریریں ہیں جنہوں نے مسلمان قوم کو ایک تشخص دیا۔ اپنے آپکو پہچاننے کی صلاحیت عطا کی۔ حمد باری تعالیٰ اور نعت رسول مقبول لکھنے کا اعزاز ان گنت لوگوں کو حاص ہوا ہے۔ دونوں کو یکجا کرنے کا شرف صرف اقبال کے حصے میں آیا ہے۔ دونوں شکوہ‘جواب شکوہ میں جلوہ افروز ہیں۔ اقبال عزم و ہمت کے بدر منیر تھے ۔۔۔ شب او آہ سحرگاہی کی زندہ تصویر تھے ایسی نابغہ روزگار ہستیاں صدیوں بعد پیدا ہوتی ہیں۔ اسلام کے نام پر بنی ہوئی مملکت خداداد پاکستان کا جب بھی ذکر ہوگا‘ اس کے معماروں کا تذکرہ ہوگا تو ایک روشن نام جو پردہ ذہین پر ابھرے گا وہ اقبال ہوگا۔اگر مادی اعتبار سے دیکھا جائے تو علامہ کو بھاری قیمت دینا پڑی۔ ہندوؤں اور اہل مغرب کے گٹھ جوڑکی وجہ سے انہیں ادب کا نوبل انعام نہ مل سکا۔ یہ ہار بلاجواز ۔۔۔۔ ناتھ ٹیگورکے گلے میں ڈال دیا گیا۔ اس کی تصنیفات ,,اگنی دنیا اور ,, گیتا نجلی‘‘ کا موازنوہ کلام اقبال سے کیا جائے تو فرق صاف نظر آتا ہے۔ فلسفہ‘ندرت خیال‘گہرائی اورگیرانی میں اقبال بہت بلند مقام پر نظر آتے ہیں۔ ایک سچے عاشق رسول۔ حق پرست مومن کو مادی سہاروں کی ضرورت نہیں ہوتی۔ (ختم شد)