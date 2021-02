حلیمہ سلطان‘ کے اردو جملے میں ’کروں گی‘ کے بجائے ’کروں گا‘ پر میمز

پاکستان سپر لیگ (پی ایس ایل) کی ٹیم پشاور زلمی نے ترک اداکار اسرا بلگیچ المعروف ’حلیمہ سلطان‘ کو 19 فروری کو اپنا خیر سگالی سفیر مقرر کرنے کی تصدیق کی تھی اور بعد ازاں وہ ٹیم کے گانے میں بھی جلوہ گر ہوئی تھیں۔پشاور زلمی کے مالک جاوید آفریدی نے تو گزشتہ برس ہی عندیہ دیا تھا کہ اسرا بلگیچ کو پشاور زلمی کا سفیر بنایا جائے گا اور انہیں ٹیم کا سفیر بنائے جانے پر کرکٹ و شوبز شائقین نے خوشی کا اظہار بھی کیا ہے۔

From now on, I’m a part of the Zalmi family. So proud to be supporting the team with you. ⚡️???? اب میں زلمی فیملی کا حصہ ہوں۔ مجھے فخر ہے کہ میں آپ کے ساتھ ٹیم کی حمایت کروں گا۔.⚡️???? #ZKINGDOM #MahiraEsraHania #YellowStorm #PeshawarZalmi pic.twitter.com/iUHOz8SD5L