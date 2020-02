راولپنڈی تعلیمی بورڈ کے زیر انتظام میٹرک امتحان آج شروع ہوگا،چیئرمین

شیئر کریں:

راولپنڈی(اپنے سٹاف رپورٹر سے)راولپنڈی تعلیمی بورڈ کے زیر انتظام میٹرک کے سالانہ امتحان 2020ء کے انتظامات کا جائزہ لینے کیلئے جمعہ کو چیئرمین تعلیمی بورڈڈاکٹر غلام دستگیر کی زیر صدارت اعلیٰ سطحی اجلاس منعقد ہواجس میں سیکرٹری بورڈ ڈاکٹر تنویر ظفر، کنٹرولر امتحانات ملک محسن عباس اور برانچ افسران نے شرکت کی امتحان 22 فروری بروز ہفتہ سے شروع ہورہا ہے چیئرمین تعلیمی بورڈ نے بریفنگ کے بعد انتظامات کا جائزہ لیا اور اس کو حتمی شکل دیتے ہوئے کہا کہ یہ میرا ویژن ہے کہ تعلیمی بورڈ راولپنڈی کا شمارپنجاب کے بہترین بورڈز میں نمایاں ہوتمام افسران و اہلکاران اپنی ڈیوٹی قومی فریضہ سمجھ کر ادا کریں اس میں کسی قسم کی کوئی کوتاہی نہ کی جائے شامل امتحان ہونے والے امیدواران کو بہترین اور شفاف امتحانی ماحول فراہم کیا جائے تاکہ وہ اپنا امتحان دلجمعی سے دے سکیں ۔حکومت پنجاب کی ہدایت پر سیکرٹری ہائر ایجوکیشن گورنمنٹ آف دی پنجاب نے میٹرک کے سالانہ امتحان2020 ء کیلئے امتحانی ڈیوٹی لازمی قرار دے دی ہے۔

اس حوالہ سےSO Boards نے نوٹیفیکیشن نمبر13-1/2020 SSC(A)مورخہ20فروری 2020کو جاری کیا ہےPursuant to the provisions of the section 4 of the punjab Essential Services (Maintenance) Act, 1958 (XXXIV of 1958). یہ نوٹیفیکیشن 45دن تک نافذ العمل رہے گااس نو ٹیفیکیشن کے تحت تمام ملازمین جن کی ڈیوٹی تعلیمی بورڈ راولپنڈی میں بطور سپریٹنڈنٹ ،ڈپٹی سپرنٹنڈنٹ ، نگران ، موبائل انسپکٹر ، ڈسٹریبیوٹنگ انسپکٹر ، ریزیڈنٹ انسپکٹر ، پیپر سیکٹرز ، ہیڈ ایگزامینر اور سب ایگزامینر لگائی گئی ہے وہ اپنی ڈیوٹی دینے کے پابند ہیں غیر حاضری یا نہ پہنچنے کی صورت میں فوری طور پر اس ملازم کے خلاف کاروائی عمل میں لائی جائے گی جس کی تمام تر ذمہ داری متعلقہ ملازم پر ہو گی مزید بر آں اس نوٹیفیکیشن پر عمل درآمد کیلئے کنٹرولر امتحانات نے ڈائریکٹر کالجز اور ڈپٹی ڈائریکٹر کالجز راولپنڈی ڈویژن اور تمام چیف ایگزیگٹیو آفیسر ، ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر ایجوکیشن اٹک ،جہلم ، چکوال ، روالپنڈی کو ارسال کر دیئے ہیں تاکہ میٹرک سالانہ امتحان بغیر کسی تعطل کے ہو سکے ۔