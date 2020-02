ڈاکٹر عافیہ صدیقی کی رہائی کا امکان

شیئر کریں:

پاکستان کی بیٹی ڈاکٹر عافیہ صدیقی کی المناک پراسرار داستان آج بھی پاکستان کے عوام کے دلوں میں تازہ ہے - انہوں نے اپنی تعلیم امریکہ کی مختلف یونیورسٹیوں سے حاصل کی اور نیورو سائنس میں پی ایچ ڈی کی ڈگری لی- ڈاکٹر عافیہ صدیقی 2003 ء میں اپنے تین بچوں کے ہمراہ پراسرارطورپر پر لاپتہ ہوگئیں- ڈاکٹر عافیہ صدیقی 2008 تک کہاں رہیں اس کے بارے میں مصدقہ اطلاعات موجود نہیں ہیں- ان کو ارادہ قتل کے الزام میں 2008ء میں گرفتار کیا گیا - امریکی عدالت میں ان کے خلاف مقدمہ چلایا گیا جس میں ان کو 86 سال کی سزا سنائی گئی- ڈاکٹر عافیہ صدیقی کو چونکہ دماغی عارضہ لاحق ہو چکا ہے اس لئے ان کو فیڈرل میڈیکل سنٹر ٹیکساس میں زیر حراست رکھا گیا ہے-ڈاکٹر عافیہ صدیقی کے حق میں اور ان کے خلاف اس قدر دلائل دیئے گئے کہ اب وہ متنازعہ شخصیت بن چکی ہیں- داؤد لاء ایسوسی ایٹس سیالکوٹ کے بیر سٹر محمد داؤد غزنوی بنیادی انسانی حقوق کے علمبردار ہیں- انہوں نے ڈاکٹر عافیہ صدیقی کے سلسلے میں خصوصی دلچسپی لی ان کے خاندان سے معلومات حاصل کیں اور امریکہ جا کر ڈاکٹر عافیہ صدیقی کے مقدمے کی ساری فائل اور دستاویزات کا مطالعہ کیا جن میں کلاسیفائیڈ فائلز بھی شامل ہیں- بیرسٹر داؤد غزنوی کی گہری دلچسپی اور تحقیق کی بنیاد پر کچھ ایسے حقائق سامنے آئے ہیں جن کا پہلے لوگوں کو علم نہ تھا-انہوں نے دلچسپ منفرد اور معیاری کتاب لکھ کر پہلی بار ڈاکٹر عافیہ صدیقی کی کہانی کو اپنی کتاب میں قلمبند کیا ہے- جس کا نام ہے

"Aafiya unheard: uncovering the personal and legal mysteries surrounding FBI most wanted women"

یہ کتاب اب ایمیزون کی بیسٹ سیلر کتاب بن چکی ہے جسے پاکستان میں جمہوری پبلیکیشنز لاہور کی جانب سے شائع کیاگیا ہے-

بیرسٹر دائود غزنوی نے ملاقات کے دوران راقم کو بتایا کہ امریکی قوانین کے مطابق عافیہ صدیقی کی رہائی کے لیے طبی اور انسانی بنیادوں پر اپیل کی جا سکتی ہے -جس کے نتیجے میں انسانی بنیادوں پر ان کی رہائی ممکن ہوسکتی ہے- وہ اس سلسلے میں امریکہ کے مختلف ماہرین قوانین سے مشاورت کر چکے ہیں- ان کی ماہرانہ رائے کے مطابق انسانی بنیادوں پر اپیل کے علاوہ ڈاکٹر عافیہ صدیقی کی رہائی کا اور کوئی آپشن موجود نہیں رہا۔ انہوں نے اس سلسلے میں رضاکارانہ طور پر تعاون کی پیشکش کی ہے بشرطیکہ حکومت ان سے تعاون کرے-انھوں نے پاکستان کے وزیراعظم عمران خان کے نام ایک لیٹر لکھا ہے جس میں ان کو بتایا گیا ہے کہ امریکی قوانین کے مطابق ڈاکٹرعافیہ صدیقی کے پاس انسانی ہمدردی کی بنیاد پر اپیل کا حق موجود ہے اور وہ یہ اپیل دائر کرنے کے لیے اپنی خدمات پیش کرتے ہیں البتہ ان کو حکومت پاکستان کے تعاون کی ضرورت ہوگی تاکہ وہ یہ مقدمہ جیت سکیں اور ڈاکٹر عافیہ صدیقی کی رہائی ممکن ہوسکے - خط میں تحریر کیا گیا ہے کہ اگر ریاست پاکستان ویانا کنونشن کے آرٹیکل نمبر 5 کے تحت خط لکھے تو ڈاکٹر عافیہ کا میڈیکل ریکارڈ حاصل کیا جا سکتا ہے، اس ریکارڈ کی روشنی میں امریکی قوانین کے مطابق انسانی بنیادوں پر ایک اپیل دائر کی جاسکتی ہے اور ڈاکٹر عافیہ صدیقی کی رہائی ممکن ہوسکتی ہے- ریاست پاکستان یہ ضمانت فراہم کرسکتی ہے کہ اگر ڈاکٹر عافیہ کو انسانی بنیادوں پر رہا کردیا جائے تو حکومت پاکستان اسے پاکستان میں میں نظر بند رکھ کر ان کو علاج کی سہولت فراہم کرے گی اور اس ضمن میں حکومت پاکستان دوسری ضمانتیں بھی فراہم کرسکتی ہے جس سے ڈاکٹر عافیہ صدیقی کا مقدمہ مضبوط بنایا جاسکتا ہے۔ خط میں پٹیشن کے سلسلے میں مطلوبہ اقدامات اور قوانین کی تفصیل بیان کی گئی ہے- داؤد غزنوی نے پیشکش کی ہے کہ اگر حکومت پاکستان تعاون کرے اور ان کو ریکارڈ حاصل ہوجائے تو وہ اس ریکارڈ کی بنا پر خود بیرسٹر کے طور پر اپیل کرنے کے لئے رضاکارارنہ طور پر ذمہ داری لینے کے لئے تیار ہیں- بیرسٹر داؤد غزنوی افواج پاکستان کے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کے نام بھی ایک خط ارسال کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں کیونکہ ڈاکٹر عافیہ صدیقی کی رہائی کے سلسلے میں سیکیورٹی امور بھی شامل ہوسکتے ہیں- وزیراعظم پاکستان عمران خان چونکہ خود بھی ڈاکٹر عافیہ صدیقی کی رہائی کے پرجوش وکیل رہے ہیں اس لئے امید کی جاسکتی ہے کہ وہ بیریسٹر داود غزنوی کے خط پر ہمدردانہ غور کریں گے تا کہ ڈاکٹر عافیہ کی رہائی کے امکان سے فایدہ اٹھایا جا سکے-امریکہ اور پاکستان کے درمیان آجکل تعلقات چونکہ خوشگوار ہیں اس لئے ترجیحی بنیادوں پر ڈاکٹر عافیہ صدیقی کی رہائی کے لئے قانونی اور آئینی کوشش کی جانی چاہیے-

عزیز محترم طارق بلوچ صحرائی پاکستان کے نامور اور مقبول افسانہ نگار بن چکے ہیں-" سوال کی موت" اور "گونگے کا خواب" کے بعد ان کی نئی کتاب" لمس کی چپ "مارکیٹ میں آئی ہے- استاد محترم پروفیسر ایمریٹس پنجاب یونیورسٹی لاہور ڈاکٹر خواجہ محمد ذکریانے طارق بلوچ صحرائی کی نئی کتاب پر طارق صحرائی کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے لکھا ہے کہ " ان کی کتاب میں دلچسپی کا عنصر اول سے آخر تک موجود رہتا ہے- وہ اپنی تحریروں کے ذریعے حسن اخلاق اور حسن اقدار کے حامل معاشرے کا قیام چاہتے ہیں" قارئین کی دلچسپی کے لیے طارق بلوچ صحرائی کی نئی کتاب لمس کی چپ کے افسانوں کے چند اقتباسات پیش خدمت ہیں" تجوریاں جب جاہلوں کی دسترس میں آجائیں تو شعور مفلسی کی قبا پہنے دربدر پھرنے لگتا ہے - کبھی کبھی مجھے لگتا ہے میری مادری زبان ایک گہرا سکوت ہے (ٹوٹی کمان والی عینک)

جس طرح سپیرا صرف سانپ ہی خریدتا ہے اسی طرح ہر سرمایہ کار منافع کا ہی خریدار ہے چاہے اسے خود کو اور انسانیت کو ہی کیوں نہ بیچنا پڑے"( لمس کی دستک)18 افسانوں پر مشتمل کتاب" لمس کی چپ" سنگ میل پبلی کیشنز لاھور نے شائع کی ہے-