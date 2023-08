پہلا ون ڈے: پاکستان کی افغانستان کیخلاف بیٹنگ لائن لڑکھڑا گئی

ہمبنٹوٹا: پہلا ون ڈے میچ میں پاکستان کی افغانستان کیخلاف بیٹنگ لائن لڑکھڑا گئی۔

میچ شروع ہوتے ہیں پاکستان کو زبردست جھٹکا لگا. فخر زمان نے ابھی 4 ہی گیندوں کا سامنا کیا تھا کہ فضل حق فاروقی کی گیند کا شکار ہوگئے، فخر زمان 2 سکور بنا کر پویلین لوٹے۔کپتان بابر اعظم کریز پر آئے تو وہ بھی زیادہ دیر ٹک نہ سکے اور محض 3 گیندوں کا سامنا کر کے بغیر کوئی رنز بنائے ہی آؤٹ ہو گئے۔کپتان بابر اعظم کے بعد وکٹ کیپر بلے باز محمد رضوان نے ٹیم کے مجموعی سکور میں تھوڑا اضافہ کیا تاہم وہ بھی لمبی اننگز کھیلنے میں ناکام رہے. محمد رضوان 22 گیندوں پر 21 رنز بنا کر چلتے بنے۔

قبل ازیں ٹاس کے موقع پر گفتگو کرتے ہوئے پاکستان کرکٹ ٹیم کے کپتان بابر اعظم نے کہا تھا کہ اچھا ٹوٹل کر کے افغانستان پر دباؤ بڑھائیں گے۔

???? T O S S A L E R T ????



Pakistan win the toss and elect to bat first ????#AFGvPAK pic.twitter.com/G2MphaT01D