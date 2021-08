ہمارا قومی ترانہ

شیئر کریں:

دنیا میں چھوٹے بڑے ممالک کی تعداد دو سو کے قریب ہے۔ ہر ملک کا اپنا اپنا پرچم اور اپنا اپنا قومی ترانہ ہے۔ Encyclopedia of National Anthemsجو 2003 ء میں چھپی ہے ایسی اعلیٰ درجے کی کتاب ہے جس میں دنیا کے تقریباً تمام ممالک کے قومی ترانے اصل زبانوں میں انگریزی تراجم کے ساتھ موجود ہیں۔ ساتھ ہی موسیقی کے بین الاقوامی اشاروں کی مدد سے انکی دھنیں بھی درج کی گئی ہیں۔ اس کتاب کے مرتب کا نام شنگ خانگ (Zing Hang) ہے۔ اسکے صفحات 490 تا 493 پر پاکستان کا قومی ترانہ درج کیا گیا ہے۔ مختلف ملکوں کے ترانے درج کرتے ہوئے ان پر بالعموم کوئی تنقیدی یا تحسینی رائے نہیں دی گئی لیکن پاکستان کے قومی ترانے کے بارے میں جو جملہ تحریر کیا گیا ہے وہ ہمارے باعث فخر ہے۔

The national anthem of Pakistan is one of the most prestigious ones in the world .

پاکستان کے قومی ترانے کی پوری تاریخ بیان کرنے کی ضرورت نہیں۔ اس پر متعدد مضامین لکھے جاچکے ہیں اور بعض کتابیں بھی شائع ہوئی ہیں۔ اتنا لکھنا کافی ہے کہ اس کی دھن احمد جی چھاگلہ نے تیار کی تھی جسے اکتوبر 1951ء میں ترانہ کمیٹی نے منظور کیا اور اس دھن کے مطابق ’بول‘ لکھنے کے لیے دعوت عام دی گئی۔ روایت ہے کہ 723 ترانے موصول ہوئے، ان میں سے چھانٹی کرتے کرتے تین ترانے باقی رہ گئے جو زیڈ اے بخاری، حکیم احمد شجاع اور حفیظ جالندھری کے تھے۔ ان میں سے بالآخر حفیظ جالندھری کا ترانہ منتخب کیا گیا جو 16 اگست 1954ء سے بجایا جانے لگا۔

پاکستان کے تقریباً تمام قابل ذکر شعرا نے اس دھن پر ترانے لکھے لیکن ان میں سے اکثر ترانے دھن کے تقاضے پورے نہیں کرتے تھے۔ پاکستان کا لفظ اس دھن میں آسانی سے ’فٹ‘ نہیں ہوتا تھا اور اکثر ترانوں میں پاکستان کا لفظ مسخ ہوکر ’پائے کستان‘ یا ’پائے کیستان‘ بن جاتا تھا۔ یہ حفیظ جالندھری ہی کا کمال تھا جس نے ’ارضِ پاکستان‘ کو دھن کے ساتھ مکمل طور پر ہم آہنگ کیا۔ شاہد احمد دہلوی نے جو بڑ ادیب ہونے کے ساتھ ساتھ بڑ ے ماہر موسیقی بھی تھے، لکھا ہے کہ ’جن دنوں ترانے کیلئے مختلف شاعروں کے لکھے ہوئے بول ریڈیو پاکستان سے ریکارڈ ہورہے تھے تو میں نے بھی بعض نامی شاعروں کے بول دیکھے اور سنے۔ واقعی حفیظ کے ترانے سے بہتر تو کجا ان کا پاسنگ بھی کوئی اور ترانہ نہیں تھا۔‘ قتیل شفائی نے اپنی آپ بیتی ’جب گھنگھرو ٹوٹ گئے‘ میں بھی قومی ترانے کے بارے میں چند صفحات لکھے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ترانے کی دھن مجھے بھی بھیجی گئی تھی لیکن ’اسے سن کر مجھے سمجھ ہی نہیں آتی تھی کہ یہ ٹیون کہاں سے شروع ہوتی ہے اور کہاں تک جاتی ہے ۔۔۔ حفیظ صاحب کا یہ کمال تھا کہ انھوں نے اس ٹیون کی ایک ایک بیٹ محسوس کی اور جہاں ٹیون میں بیٹ ٹوٹ گئی وہاں انھوں نے اسے بڑی خوبصورتی سے سنبھالا ۔۔۔ جہاں تک حفیظ صاحب پہنچ پائے وہاں تک کوئی اور نہ پہنچ پایا، فلم کا رائٹر (گیت نگار) ہونے کی وجہ سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بہت مشکل کام تھا اور حفیظ صاحب جو کارنامہ کرگئے شاید ہندوستان اور پاکستان کے فلمی شاعر نہ کرپاتے۔‘ حفیظ نے بہت بہتر ترانہ لکھنے میں کامیابی حاصل کی مگر شاعری کی دنیا میں کون ہے جو کسی دوسرے شاعر کو اپنے سے بہتر مان لے۔ اس لیے کھلا مقابلہ منعقد کرکے ترانہ کمیٹی حفیظ جالندھری کے لیے گویا سات سو بائیس حاسدین پیدا کردیے۔ اب اخبارات میں اس کے خلاف خوب شور مچایا گیا اور اس کی سرپرستی وہ شعرا کررہے تھے جن کے ترانے رد ہوچکے تھے۔ ترانے پر سب سے بڑا اعتراض یہ کیا گیا کہ یہ اردو میں نہیں فارسی میں ہے اور اسے عوام نہیں سمجھ سکتے۔ حالانکہ اس میں ایک لفظ بھی ایسا نہیں ہے جو اردو میں رائج نہ ہو۔ اس میں فارسی کے برابر برابر عربی الفاظ بھی ہیں اور ان میں سے کئی لفظ ترکی میں بھی بولے جاتے ہیں۔ شادباد، کشور، حسین، عزم، عالی شان، ارض، مرکز، یقین، نظام، قوت، اخوت، عوام، قوم، ملک، سلطنت وغیرہ کو کون نہیں سمجھتا؟ ماضی، حال اور استقبال میں سے استقبال کا لفظ عام طور پر مستقبل کے معنوں میں رائج نہیں لیکن تینوں لفظوں کو ایک لڑی میں پرو کر واضح کردیا گیا ہے کہ استقبال مستقبل کے معنوں میں استعمال ہوا ہے ۔ قومی ترانے میں عربی، فارسی اور ترکی وغیرہ کے ذخیرۂ لفظی کی بہتات سے یہ ہوا ہے کہ اکثر اسلامی ممالک کے لوگ اسے تمام تر یا کم از کم جزوی طور پر سمجھ جاتے ہیں۔ ایران، افغانستان، عرب ممالک، ترکی ، وسط ایشیا یہاں تک کہ سنکیانگ میں بھی اس کوکلی یا جزوری طور پر سمجھنے والے بہت لوگ مل جائیں گے۔ یہ شرف بہت کم کسی ملک کے ترانے کو حاصل ہوا ہوگا کہ لکھا تو جائے وہاں کی قومی زبان میں اور چند دوسری زبانیں بولنے والے اسے بلاواسطہ سمجھ جائیں۔

خیرجو کچھ بھی ہوا ترانہ رائج ہوگیا اور عوام و خواص اسے پسند کرنے لگے۔ اب اسکے بارے میں ایک اور شوشہ چھوڑا گیا۔ جگن ناتھ آزاد نے اپنی وفات سے ذرا پہلے یہ دعویٰ کیا کہ 9 اگست 1947ء میں قائداعظم نے ریڈیو پاکستان لاہور کے کسی کارکن کے توسط سے مجھے قومی ترانے لکھنے کا پیغام بھجوایا۔ اگرچہ یہ کام بہت مشکل تھا مگر میں نے پانچ دنوں میں ترانہ لکھا جسے چند گھنٹوں میں قائداعظم نے منظور کرلیا پھر 14 اگست کو رات بارہ بجے یہ کراچی ریڈیو سٹیشن سے نشر کیا گیا۔ اول تو یہ کہ 1947ء میں جگن ناتھ آزاد اتنے معروف نہ تھے کہ قائداعظم نے ان کا نام سنا ہوتا۔ دوسرے یہ کہ 9 اگست کو ان خراب ترین حالات میں قومی ترانے کی تیاری کا خیال ہی ممکن نہیں لگتا۔ تیسرے، جگن ناتھ آزادکٹر کانگریسی تھے اور پاکستان کے مخالف۔ چوتھے یہ کہ انھوں نے یہ دعویٰ 1947ء کے تقریباً چالیس سال بعد کیا۔ اس دوران ان کے شعری مجموعے چھپے جس میں ہر قسم کا وہ کلام بھی شامل ہے جو انھوں نے 1947ء کے اردگرد لکھا ان میں یہ ترانہ کیوں شامل نہیں؟ پانچویں یہ کہ ریڈیو پاکستان کراچی تو اس وقت تک وجود میں نہیں آیا تھا اور لاہور ریڈیو سٹیشن پر 14 اگست 1947ء اور 15 اگست 1947ء کی درمیانی شب جو بھی پروگرام نشر ہوئے انکی پوری تفصیل سامنے آچکی ہے ان میں جگن ناتھ آزاد کا ذکر تک موجود نہیں۔سوال یہ ہے کہ اس ساری داستان میں کچھ صداقت بھی ہے یا یہ بالکل ہی دروغ ہے؟ آزاد نے خود لکھا ہے کہ تقسیم کے فوراً بعد وہ ہندوستان چلے گئے۔ چند دن دہلی میں رہ کر پھر واپس لاہور آگئے۔ وہ رام نگر میں رہتے تھے جو چوبرجی کے پیچھے واقع ہندو آبادی کا محلہ تھا۔ واپس آئے تو باقی ماندہ ہندو بھی تقریباً جاچکے تھے۔ اسی دوران ان کے مسلمان دوستوں نے اصرار کرکے کہا کہ وہ واپس چلے جائیں ورنہ ہوسکتا ہے کہ انہیں کوئی مار ڈالے اس لیے انھیں خیال آیا کہ اگر وہ پاکستان کا کوئی نغمہ لکھ کر اپنی جیب میں رکھ لیں اور کوئی روک ٹوک کرے تو وہ اسے اپنے مسلمان ہونے کا یقین دلا سکیں گے اور مزید ثبوت کے طور پر ترانۂ پاکستان دکھا دینگے مگر اسکی ضرورت پیش نہ آئی۔ وہ دوبارہ واپس چلے گئے تو یہ کاغذ بیکار ہوگیا۔ کئی دہائیوں تک انھیں اسکی ضرورت نہ پڑی۔ وہ 1977ء کے بعد اکثر پاکستان آتے تھے۔ مجھ سے بھی انکی چند بار طویل ملاقاتیں ہوئیں۔ انکے بارے میں خلیق انجم کی مرتبہ کتاب ’جگن ناتھ آزاد (حیات اور ادبی خدمات)‘ ہے۔ 2000ء میں یہ کتاب انھوںنے آٹوگراف کرکے مجھے بھی پیش کی تھی۔ اس کتاب میں اس ترانے کا ذکر چند احباب نے کیا ہے مگر کسی قسم کے ثبوت کے بغیر۔

میں نے بہت سے ایسے دوستوں سے بھی اس سلسلے میں بات کی ہے جن سے آزاد پاکستان میں آکر طویل نشستیں کرتے تھے مگر سب نے یہی بتایا کہ آزادنے کبھی اس ترانے کا ذکر نہیں کیا۔ گویا یہ دھن اور ترانہ نہ ہی کبھی نشر ہوا، نہ کسی نے سنا۔ جس ایک آدھ شخص نے سننے کا دعویٰ کیا وہ خود اس وقت بچہ تھا۔ بہرحال ایک پر سے پرندوں کی ڈار بن گئی۔ کچھ سیکولر ازم کے حامیوں کا جوش، کچھ حفیظ کے حاسدین کا جذبۂ انتقام، کچھ نئے پن کا شوق، ان چیزوں کو ملا جلا کر ایک کہانی تشکیل دی گئی۔ اس سلسلے میں مزید تحقیق کا شوق ہو تو عقیل عباس جعفری،ڈاکٹر صفدر محمود اور یونس کمال لودھی کی تحریریں ملاحظہ فرمائیں۔ ’افکار‘ کراچی کا حفیظ نمبر بھی اس پر بہت کچھ روشنی ڈالتا ہے۔ مزید یہ کہ چند تفصیلات کیبنٹ ڈویژن اسلام آباد کے انگریزی کتابچے میں مل جائیں گی جو 2009ء میں شائع ہوا۔ قومی ترانے کا خیال پہلے لیاقت علی خان وزیراعظم پاکستان کو آیا اس کے مختلف مراحل سات سال میں طے ہوئے مگر اس طویل عرصے میں کسی ایک شخص نے بھی حکومت پاکستان، ترانہ کمیٹی، دھن اور بولوں کی منظوری دینے والوں کو یہ نہیں بتایا کہ قائداعظم تو جگن ناتھ آزاد سے ترانہ لکھوا بھی چکے اور وہ نشر بھی ہورہا ہے کیسی عجیب بات ہے!