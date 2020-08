عالمی سطح پر حلال سیکٹر کی تجارت تین ارب ڈالر‘ پاکستان کا شیئر کم ہے: انجم نثار

شیئر کریں:

لاہور (کامرس رپورٹر) ایف پی سی سی آئی کے صدر میاں انجم نثار نے حکومتی اور نجی شعبہ پر زور دیا کہ "Made inPakistan" Products and to make niche in Global Market" کے فروغ کے لیے بھر پور اقدامات کر یں یہ بات انہو ں نے فیڈریشن ہا ؤس کراچی اور ریجنل آفس لاہو ر میں ویبنار جس کا مو ضو ع پاکستا ن میں حلال انڈسٹری صلاحیتیں اور چیلنجز میں کہی۔ انہوں نے کہاکہ اشیاء کی معیار کو بہتر بنانے accredited laboratories قائم کرنے پربھی زور دیا تا کہ حلال اشیاء کی معیارات اور conformity سے برآمدات کو بڑھایا جا سکے۔ میاں انجم نثار صدر ایف پی سی سی آئی نے اپنے بیان میں کہاکہ عا لمی سطح پر حلال انڈسٹر ی غیر مسلم اقدام میں محفوظ، حفظا ن صحت، قا بل اعتماد اور متنا سب مصنو عات کی وجہ سے مسلم ممالک کے مقابلے میں زیا دہ پھیل رہی ہے۔ انہو ں نے مزید کہاکہ عالمی سطح پر حلال سیکٹر کی تجا رت کا حجم تین کھر ب ڈالر سے زائد ہے لیکن پاکستان کا اس میں شیئر بہت کم ہے۔ انہوں نے حلال فوڈ کی پروڈکشن بڑھانے اور نیم پکے ہو ئے گو شت کی برآمد بڑھانے کی ضرورت پر زور دیا جس کی چین اور Far East ممالک میں بہت زیا دہ مانگ ہے۔ ویبنار کا انعقاد ایف پی سی سی آئی کے نائب صدر شیخ سلطا ن رحمان نے کیا اور اس میں ایف پی سی سی آئی کے نائب صدور ڈاکٹر محمد ارشد اور قیصر خان، ایف پی سی سی آئی ریجنل آفس لا ہو ر کے کو ر آڈینٹر محمد علی میاں، سابق نائب صدر ایف پی سی سی آئی انجینئر ایم اے جبا ر، نا صر حیا ت مگو ں سابق صدر کراچی چیمبر، شو کت احمد سابق سینئرنائب صدر ایف پی سی سی آئی،ڈاکٹر اختر احمد بو گیو ڈائر یکٹرجنرل پاکستان حلال اتھا رٹی، پنجا ب حلال ڈویلپمنٹ اتھا رٹی کے نما ئندہ، مفتی یو سف عبدالرزاق،سی ای او SANHAحلال Associates، محمد زبیر مغل ریسر چ ایسو سی ایٹ حلال ریسر چ کو نسل، محمد اویس خان مینجنگ ڈائر یکٹر گلو بل حلال سر وسز، اسد سجاد کنو نیئرایف پی سی سی آئی اسٹینڈ نگ کمیٹی بر آئے حلال انٹر نیشنل حلال سر ٹیفیکیٹ پر ائیویٹ عبدالعز یز CEOانٹر نیشنل حلال سر ٹیفیکیٹ پرائیویٹ لمیٹیڈ، سحر ش زبیر ی Renaissance Inspection اور سر ٹیفیکیشن ایجنسی اور سید فر خ مظہر منیجنگ ڈائر یکٹر F&M Inspectionsنے شر کت کی۔