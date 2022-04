کامیاب جلسے پرلاہور کے عوام کا شکرگزار ہوں ،عمران خان

سابق وزیراعظم اور پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان نے کہا ہے کہ کامیاب جلسے پر لاہور کے عوام کا شکرگزار ہوں ۔ انہوں نے اپنے پیغام میں کہا ہے کہ 26 سال کی سیاست میں سب سے بڑے جلسے اور حمایت پر لاہور کے عوام کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔انہوں نے کہا کہ لاہور جلسے میں سب سے زیادہ پر جوش اور ردعمل والے حاضرین موجود تھے۔

Thank you Lahore for the massive support & the biggest jalsa in my 26 years in politics; and the most responsive and passionate audience. #امپورٹڈ_حکومت_نامنظور pic.twitter.com/T9UC6x16xm