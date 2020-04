کاربن ڈائی آکسائڈ

شیئر کریں:

۲۹؍فروری 2020 کو ڈاکٹر انجینئرجمیل احمد خان ، سابق وائس چانسلر این ای ڈی یونیورسٹی اور حالیہ پریزیڈنٹ پاکستان اکیڈیمی آف انجینئرنگ نے ایک معتبر ہوٹل میں "Climate Change and Capture of CO2" (تبدیلیِ موسم اور کاربن ڈائی آکسائیڈ کی پکڑ) کے عنوان سے ایک سمپوزیم کا اہتمام کیا ۔اُن دنوں کرونا وائرس کراچی میں اپنی دھاک بٹھاچکا تھا اور تاجروں نے ماسک کافی مہنگے داموں لگا کر دوزخ کمانے کی بھرپور کوشش بھی کی ہوئی تھی جس کے سبب اور جس کے باوجود صبح جب سمپوزیم ٹھیک وقت پر شروع ہُوا تو حاضری قدرے کم تھی۔بہرحال جیسا کہ ڈاکٹر صاحب کا دستور ہے عین دیئے گئے وقت پر سمپوزیم کی بسم اللہ ہو گئی حالاں کہ مہمانِ خصوصی ملک یامین اسلم خان مشیر پرائم منسٹر برائیِ تبدیلیِ موسم ِ پاکستان ابھی راستے ہی میں تھے۔ مشیر صاحب خاص طور پر اس سمپوزیم کو شرَف بخشنے کے لیے تشریف لا رہے تھے اور پہلا پریزینٹیشن بھی اُنہی کا تھامگر وہ راستے میں تھے توڈاکٹر جمیل احمد خان نے افتتاحی خطبہ شروع کر دیا۔ڈا کٹر صاحب نے بتایا کہ ۲۵نومبر 2019 کے WMO گرین ہاؤس بلیٹن میں ہمیں متنبہ کردیا گیاتھا کہ 2018 میںعالمی سطح پر اوسطاً کاربن ڈائی آکسائڈ کااکٹھ فی ملین پارٹس میں 407.8 پارٹس تھا اور یہ 2017 کی نسبت 2.3 فی صد بڑھ چکا تھا ۔ 1990 سے موسمیات پرحدت کا بڑھاؤ 43% زیادہ ہو چکا ہے۔2015 کے بارہویں دن پیرس میں دنیا کے 194 ممالک نے دنیا کے عالمی درجۂ حرارت کو 2 درجہ سینٹی گریڈ تک محدود رکھنے کا جو معاہدہ کیا تھا وہ عالمی حرارت کو قابو کرنے کا ایک اچھا اقدام تھا۔غور کا مقام ہے کہ سن 1750 یعنی صنعتی دور سے پہلے دنیا کی فضا میں کاربن ڈائی آکسائڈکی مقدار 277 حصے پی پی(پارٹس فی ملین) تھی جو2017 میں بڑھ کر 405 حصے ہو چکی تھی۔یوں ہر سال دنیا میں توانائی کے استعمال سے 40 Gt کاربن ڈائی آکسائڈخارج ہوتی ہے اور اس میں سے تقریبا آدھی فضا میں ٹھہرتی ہے بقیہ تحلیل ہو جاتی ہے۔تحقیق یہ بتاتی ہے کہ حیاتیاتی ایندھن کی تخلیق سے توانائی کے مسائل میں کوئی واضح تخفیف نہیں ہوتی۔موسمیاتی تبدیلی کے بین الاقوامی پینل(IPCC ) نے ایک جائزے میں اُن خصوصی اہداف کی نشاندہی کی جو کاربن ڈائی آکسائڈ کی پکڑ میں درکار ہیں۔ مثلاً کوئلے کے لیے جلائے جانے والے پودے60%-، دیگر توانائی دینے والے پلانٹ19%-۔ سیمنٹ7%- ، تیل صاف کرنے والے کارخانے6%-، لوہا اور فولاد5%-اور پیٹرو کیمیکلز- 3% ۔فصلیں اور جانوروں کی افزائش کا سسٹم میتھین(Methane CH4 )کے حصول کے اہم ذرائع ہیں ۔یہ ایک گرین ہاؤس گیس ہے جو کاربن ڈائی آکسائڈ کی نسبت 28 گُنا زیادہ حراری قوت رکھتی ہے اور یہ جاننا دلچسپی کا باعث ہو گا کہ ایک گائے کم و بیش اُتنا ہی گرین ہاؤس اثر رکھتی ہے جتنی کہ ایک موٹر کار۔دنیا کے ڈیڑھ بلین مویشیوں کے ایک حصے کی میتھین کے اخراج کے بھی بہت فائدے ہیں۔ پھر یہ کہ سمندر کی تہ میں جو نباتاتی افزائش ہے اُس سے چارہ بھی حاصل کیا جا سکتا ہے۔یوں مویشیوں کے اجسام سے جو فالتو میتھین خارج ہوتی ہے اُس کی شدت بھی کم کی جا سکتی ہے ۔ 1993 سے سمندروں میں حرارت کا تناسب بڑھ کر پہلے کی نسبت دگنا ہو چکا ہے۔وجہ اس کی یہ ہے کہ کاربن ڈائی آکسائڈ کے زیادہ انجذاب سے سطح سمندر پر تیزابیت بڑھ چکی ہے۔عالمی سطح پر سمندر دنیا کا 71 فیصد ہے جو زمین کے پانی کا 97 فی صد ہے زمین کا 10 فیصد گلیشیرز یا برفانی چادرنے گھیر رکھا ہے۔پرنسٹن تحقیق کاروں نے کہہ دیا ہے کہ اکیسویں صدی کے آخر تک دسیوں ملین انسان عالمی گرمائش کے بڑھاؤ سے زیرِ آب آ جائیں گے کیوں کہ چڑھتے ہوئے سمندر زمین پر زبردست سیلاب لائیں گے اوروجہ ہوگی برفانی چادروں کا عالمی گرمائش سے پگھل جانا۔تو ہم ایک بہت بڑے خطرے سے دوچار ہونے والے ہیں۔یوں نقشوں، چارٹوں، گراف وغیرہ کی مدد سے پروفیسرانجینئر جمیل احمد خان نے کما حقہ‘ زمین اور اہلِ زمین کی توجہ آمدہ خطرات کی طرف دلائی اور فرمایا کہ آئیے صحتمند موسموں کے مطالبے کو اپنا قانونی حق بنائیں۔اس معاملے میں فلپائن کی سپریم کورٹ نے جتا دیا ہے کہ حکومت کا فرض ہے کہ موجودہ اور آئندہ نسلوں کی صحتوں کی حفاظت کرے۔2016 میں سپریم کورٹ آف پاکستان نے ایک سات سالہ بچی کی پٹیشن منظور کی تھی جس میں حکومت کو فریق بنایا گیا تھا۔مقدمہ یہ تھا کہ حکومت کا فرض ہے موجودہ نسلوں،جوانوں اور آئندہ کو Climate Justiceکے تحت صحت مند موسموں کی ہر سہولت فراہم کرے۔ افسوس یہ درخواست آج بھی التوا میں پڑی ہے۔2019 میں میڈرڈ میں ا س سلسلے میں ایک کانفرنس ہوئی تو تھی مگر افسوس وہ جلد بازی اور فرفر بولنے کی نذر ہو گئی۔ڈاکٹرصاحب کا مقالہ معلومات سے لبریز اور خیال افروز تھا۔ اگلا مقالہ تو پرائم منسٹر کے مشیرموسمیاتی تبدیلی جناب ملک امین اسلم خان صاحب کا تھا مگر چوں کہ وہ ابھی راستے میں تھے تو امریکہ سے براہِ راست ڈاکٹر طارق شمیم پروفیسر آف مکینیکل انجینئرنگ، ناردرن الینوائے یونیورسٹی کوآن لائن خطاب کی دعوت دی گئی۔اُن کا موضوع تھاCo2, Capture and Storage انہوں نے بتایا کہ دنیا میں تین ممالک سب سے زیادہ کاربن اُگلتے ہیں۔ ان میں پہلا نمبر امریکہ بہادر کا ہے ، دوسرا چین کا اور تیسرا بھارت کا ۔اُن کی پریزینٹیشن ماشاء اللہ کافی طویل تھی جس کا تقریباً آدھا وقت انہوں نے الفاط کے چناؤ میں لے لیا ۔ اس دوران میں پرائم منسٹرکے مشیر صاحب بھی تشریف لے آئے۔روایت یہ ہے کہ جب بھی کوئی حکومتی شخصیت کسی پاکستانی جلسے میں تشریف لاتی ہے تو ایک بھگدڑ سی مچادی جاتی ہے جو یہاں دیکھنے میں نہ آئی اور مشیرِ موصوف کو انتہائی خاموشی سے ڈائس پر اُنکی نشست پر لایا گیا۔اس کے لیے مشیر صاحب بھی اور ڈاکٹر جمیل احمد خان بھی داد کے مستحق ہیں۔ مشیر صاحب نے، جو 2004 میں بھی حکومتی مشیر رہ چکے ہیں ، حکومت کی درخت اگاؤ پالیسی کو ٹوtoe کیا اور یوں وہ درختوں کی وجہ سے حاصل ہونے والی آکسیجن اور سیلاب روک فوائد پر بات کرتے رہے۔انہوں نے کراچی کے ساحلی علاقوں میں گھٹتے ہوئے تمر کے جنگلات پر بھی بات کی۔صاف اور سر سبز پاکستان پر بھی زور دیاپلاسٹک بیگز کی واہیاتی کو بھی زیرِ بحث لائے۔ چوں کہ مشیرِ موصوف کو ایک اور میٹنگ بھگتانا تھی لہٰذا وہ تشریف لے گئے ۔اُن کے بعد Dr. Ryan F. Allard, PhD, Senior Fellow, Transport and the Built Environment Project Drawdown, U.S.Aڈاکٹر ریان ایف ایلارڈ پی ایچ ڈی،سینئیر فیلو ،ٹرانسپورٹ اینڈ بلٹ اینوائرمنٹ پراجیکٹ ڈرادؤن یو ایس اے نے بھی آن لائن ’’Climate Modelling ‘‘ پر اظہارِ خیال کیا۔ موسمیات کے ماہرین نے جو کرونا وائرس سے ابھی زیادہ خوفزدہ نہیں ہوئے تھے اور خاصی تعداد میں جمع ہو چکے تھے اُن کے خالص تیکنیکی مقالے کو خوب سراہا۔ تاہم سب پر بازی لے جانے والا مقالہ اُس دن ڈاکٹر نسیم اے۔ خان فیلو پاکستان اکیڈیمی آف انجینئرنگ، کراچی کا بعنوان ’’ کوئٹہ میںخطرناک درجۂ حرارت کا چڑھاؤ اور اُس کے سر کے بل گراؤ کا اثر ‘‘ Alarming TempratureRise in Quetta and Its impact on Precipitation کے زیرِ عنوان تھا۔ویسے تو اس عنوان کا کاربن کے ساتھ کوئی براہِ راست تعلق نظر نہیں آتا مگر یہ جو پورے کرۂ ارض کی حرارت میں اضافہ ہو رہا ہے وہ کوئٹہ اور اس جیسے دیگر علاقوںمیں پانی کے خاتمے، چٹانوں کی گرمائش اور ایک عمومی خشکی کے باعث ایک لحاظ سے پوری دنیا پر اثر انداز ہو رہی ہے اور اس سے پوری دنیا پر ہی حرارت پذیری بڑھ رہی ہے۔ ڈاکٹر نسیم اے خان چوں کہ کوئٹہ میں ایک عمر گزار چکے ہیں اور کوئٹہ کے گرد و نواح کا باقاعدہ سروے بھی کر چکے ہیں اس لیے وہ اس علاقے کی پانی کی کمیابی،حرارت میں اضافے اور خشکی سے بجا طور پر پریشان تھے۔ کوئٹہ ہی کا درجۂ حرارت کیوں بڑھ رہا ہیَ؟ ڈاکٹر نسیم صاحب نے وجوہات پر بھی روشنی ڈالی۔یہ کیفیت 1973 سے ہے ۔ عرصے سے یہ دیکھنے میں آ رہا ہے کہ سرما میں جو برف پڑ تی ہے وہ مہینے کے اندر اندر پگھل جاتی ہے،کوئٹہ کے آس پاس کوئی دریا نہیں،حنّا جھیل پہلے خوب تھی اب خشک ہے، باغات ختم ہو چکے ۔ انہوںنے بڑی مفید تجاویز بھی دیں۔ لکڑی اور کوئلے کا استعمال ختم کر دیا جائے۔سولر انرجی کا استعمال بڑھایا جائے۔ سولرہیٹرز،سولر گیزرز بل کہ سولر آٹو رکشا چلائے جائیں۔میری دانست میں پاکستان اکیڈیمی آف انجینئرنگ بہترین قسم کے تھنک ٹینک کا کام کر رہی ہے۔استفادہ کرنا ظاہر ہے اربابِ اختیار کا کام ہے۔