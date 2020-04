کورونا کے خلاف جنگ : فکر اقبال

شیئر کریں:

کورونا وائرس کے خلاف پوری دنیا جنگ لڑ رہی ہے یہ ایک ایسی پُراسرار جنگ ہے جس میں دشمن نظر نہیں آتا مگر اس کے وار بڑے سنگین ہوتے ہیں۔

امریکہ برطانیہ فرانس اور اٹلی جیسے ترقی یافتہ ملکوں میں سینکڑوں بلکہ ہزاروں انسان روزانہ کی بنیاد پر موت کے منہ میں جارہے ہیں۔ اطلاعات کے مطابق 25 لاکھ انسان اس موذی وائرس کا شکار ہو چکے ہیں جبکہ اموات کی تعداد ایک لاکھ ستر ہزار کے قریب پہنچ چکی ہے۔ وبا کے خلاف اس عالمی جنگ میں صرف چین اور جنوبی کوریا کامیاب ہو سکے ہیں۔ انہوں نے دنیا کے دوسرے ممالک کے مقابلے میں اس وائرس کو حد سے نہیں بڑھنے دیا۔

کہا جا سکتا ہے کہ ان دونوں ممالک کے سیاسی سماجی اور معاشی نظام بہترین اور مثالی ثابت ہوئے ہیں جبکہ امریکہ اور برطانیہ کے سیاسی اور معاشی نظام اس وائرس کا مقابلہ کرنے میں بری طرح ناکام ثابت ہوئے ہیں۔

مقبول رائے یہ ہے کہ امریکہ اور مغربی ممالک کے عوام کی قوت مدافعت بہت کمزور ہے اس لیے وہاں پر اموات کی شرح غیر معمولی ہے۔ کورونا وائرس کے بڑھنے کا اندازہ اس رپورٹ سے لگایا جاسکتا ہے کہ جب یہ وائرس دسمبر 2019ء میں چین میں شروع ہوا تو اس نے 67 دنوں میں پوری دنیا کے ایک لاکھ انسانوں کو متاثر کیا جبکہ دوسرے ایک لاکھ انسان گیارہ دنوں میں متاثر ہوئے اور تیسرے ایک لاکھ انسان چار دن کے اندر متاثر ہوگئے۔

یہ وہ تحقیقی اعداد وشمار ہیں جو پاکستان جیسے غریب اور مقروض ملک کے لئے بڑے تشویشناک اور سبق آموز ہیں اور انتہائی احتیاطی تدابیر کا تقاضا کرتے ہیں۔ ہمیں چین اور جنوبی کوریا کے تجربے سے سیکھنے کی ضرورت ہے۔

گزشتہ ایک ہفتے کے دوران ان کرونا وائرس کے مریضوں میں تشویشناک اضافہ ہوا ہے 21 اپریل کی صبح تک مریضوں کی تعداد 9193 ہو چکی تھی جبکہ اموات 192 اور صحت مند ہونے والے افراد کی تعداد 1970ہے۔

وزیر اعظم عمران خان نے مئی کے مہینے کو خطرناک قرار دیا ہے۔ ایک رپورٹ کے مطابق نفسیاتی امراض میں بھی اضافہ ہو رہا ہے۔ کورونا وائرس کے خلاف جنگ پوری قوم متحد اور منظم ہوکر ہی لڑ سکتی ہے۔ حالات کا تقاضا یہ ہے کہ پاکستان کے تمام سیاسی مذہبی رہنما اور جماعتیں قومی یکجہتی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس مشترکہ دشمن کے خلاف اپنا اپنا کردار ادا کریں۔

اگر پاکستان ایک فلاحی ریاست ہوتی اور اس کا سوشل سکیورٹی کا نظام مضبوط اور مستحکم ہوتا تو پاکستانی قوم یہ جنگ بہت بہتر طور پر لڑ سکتی تھی۔ مگر افسوسناک صورتحال یہ ہے کہ پاکستان کے عوام کو ایک جانب کورونا جیسی موذی سے خطرہ ہے اور دوسری جانب وہ بھوک سے بھی مر سکتے ہیں۔ حکومت کی کوشش یہی ہے کہ سمارٹ لاک ڈاؤن کے ذریعے ایک ایسا توازن پیدا کیا جا سکے جس سے کرونا وائرس بھی کنٹرول میں آجائے اور لوگوں کو فاقہ کشی سے بھی بچایا جا سکے۔

ایف آئی اے کے سابق ڈائریکٹر جنرل طارق کھوسہ کا شمار پاکستان کے نیک نام اہل اور محب وطن سپوتوں میں ہوتا ہے۔ وہ پاکستان کے بارے میں غور و فکر کرتے رہتے ہیں اور ضرورت کے مطابق حکومت کو مشورے بھی دیتے ہیں۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ کرونا وائرس کا مقابلہ کرنے کے لیے لازم ہے کہ حکومتی ادارے دیانت اہلیت عزم اور احساس کا مظاہرہ کرتے ہوئے عوام کا اعتماد اور تعاون حاصل کریں اور یہ خطرناک جنگ جیتیں۔ حکومتی اہلکاروں کے نام ان کا پیغام یہ ہے۔

"Manage the unavoidable so that you can avoid unmanageable"

اس پیغام کا مفہوم یہ ہے کہ ہمیں منظم ہوکر ناگزیر صورتحال کا مقابلہ کرنا ہوگا تاکہ ہم افراتفری اور بدانتظامی سے اپنے آپ کو بچا سکیں۔ حکومت کے تمام ریاستی ادارے فعال اور متحرک نظر آ رہے ہیں۔ پاکستان کی اعلیٰ عدلیہ بھی اپنا آئینی اختیار استعمال کرتے ہوئے حکومت اور اداروں کی مانیٹرنگ کر رہی ہے۔

پاکستان کا گورننس سسٹم چونکہ کرپٹ اور فرسودہ ہے اس لئے عدالتی مؤثر نگرانی بے حد ضروری ہے۔ اللہ کرے پاکستان کے عوام کے لئے رمضان المبارک کا مہینہ رحمت اور برکت کا مہینہ ثابت ہو۔ حکومت نے درست اقدام اٹھاتے ہوئے جمعتہ المبارک کو یوم توبہ اور یوم رحمت قرار دیا ہے۔اُمید کی جانی چاہیے کہ پاکستان کے علماء کورونا وائرس کے خلاف جنگ میں حکومت کے ساتھ مکمل تعاون کریں گے تاکہ بابرکت مہینے میں اس دشمن کو شکست فاش دی جا سکے۔ یہ تب ہی ممکن ہوگا جب ہم حفاظتی تدابیر پر عملدرآمد کریں گے۔

پوری قوم احتیاطی تدابیر اختیار کر کے ہی یہ مشکل ترین جنگ جیت سکتی ہے۔ لاک ڈاؤن کی وجہ سے نظریہ پاکستان ٹرسٹ نے سوشل میڈیا کو استعمال کرتے ہوئے آن لائن تقریب کا اہتمام کیا اور علامہ اقبال کا پیغام دنیا کے لاکھوں عوام تک پہنچایا۔ فکر اقبال کا سرچشمہ قرآن ہے لہٰذا علامہ اقبال کا پیغام بھی روحانی اور ازلی ہے جو کبھی آؤٹ آف ڈیٹ نہیں ہو سکتا۔کرونا وائرس کے خلاف جنگ لڑنے کے لیے بھی ہم علامہ اقبال کی فکر اور فلسفے سے استفادہ کر سکتے ہیں۔

علامہ اقبال اجتہاد کے علمبردار تھے انہوں نے فرمایا تھا ’’دین مکمل ہونے کے یہ معنی نہیں ہیں کہ ضروریات زندگی کے متعلق سینکڑوں برس پیشتر ایک خاص ماحول اور خاص معاشرہ کے تقاضوں کے مطابق جو جزئیات مرتب ہوئی تھیں وہ ابدی طور پر غیر متبدل رکھی جائیں گی‘‘ اسلام دین فطرت ہے اور ہر دور کے لئے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے دین میں مشکلات نہیں بلکہ آسانیاں رکھی ہیں۔ ہم رمضان المبارک کے مہینے میں مساجد میں عبادات کے لئے اتفاق رائے کر سکتے ہیں۔ علامہ اقبال نے درست فرمایا تھا۔

آئین نو سے ڈرنا طرز کہن پہ اڑنا

منزل یہی کٹھن ہے قوموں کی زندگی میں

میں جانتا ہوں جماعت کا حشر کیا ہوگا

مسائل نظری میں الجھ گیا ہے خطیب

پاکستان میں قول و فعل کا تضاد بھی ایک موذی اورمہلک مرض ہے جو قوموں کو برباد کردیا کرتا ہے۔ علامہ اقبال نے فرمایا تھا۔

اقبال بڑا اپدیشک ہے من باتوں میں موہ لیتا ہے

گفتار کا یہ غازی تو بنا کردار کا غازی بن نہ سکا

کرونا وائرس کے خلاف جنگ جیتنے کے لئے ہمیں گفتار نہیں بلکہ کردار کا غازی بننا پڑے گا۔ علامہ اقبال نے عطیہ فیضی کے نام ایک خط میں تحریر کیا تھا ’’میں ایک سیدھی سادی دیانت دارانہ زندگی بسر کرتا ہوں۔ میرے دل اور زبان کے درمیان پوری موافقت ہے۔ لوگ منافقت کی مدح اور ثناء کرتے ہیں۔

اگرعزت شہرت اور ستائش حاصل کرنے کے لئے مجھے منافقت اختیار کرنی پڑے تو میں گمنامی اور کسمپرسی کی حالت میں مرنا زیادہ پسند کروں گا ’’آنے والے جمعتہ المبارک کو یوم توبہ اور رحمت بنانے کے ساتھ ساتھ ہمیں منافقت کے مرض سے نجات کے لئے بھی خصوصی دعا مانگنی چاہیے۔ علامہ اقبال نے کیا خوب کہا تھا۔

خبر نہیں کیا ہے نام اس کا خدا فریبی کہ خود فریبی

عمل سے فارغ ہوا مسلماں بنا کے تقدیر کا بہانہ

٭…٭…٭