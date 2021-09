معروف اداکارہ صبا قمر پاکستان میں کرکٹ نہ ہونے پر افسردہ ہوگئیں۔ صبا قمر نے سوشل میڈیا سائٹ ٹوئٹر پر جاری اپنے ایک ٹوئٹ میں کہا کہ وہ پاکستان کے شائقین کرکٹ کے لیے افسردہ ہیں۔اداکارہ نے لکھا کہ ہم سو فیصد اپنی ٹیم کے ساتھ کھڑے ہیں۔صبا قمر نے یہ بھی لکھا کہ انشااللہ ہم جلد دوبارہ مضبوط ہو کر اٹھیں گے۔واضح رہے کہ نیوزی لینڈ اور انگلینڈ کرکٹ بورڈز نے سیکیورٹی خدشات کا بہانہ کرتے ہوئے اپنی کرکٹ ٹیمیں پاکستان بھیجنے سے انکار کردیا ہے۔

Extremely sad for the cricket fans in Pakistan. 100% behind @TheRealPCB

In sha Allah we will rise again ????