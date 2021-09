وزیر اعظم جنرل اسمبلی کے اجلاس سے ورچوئل خطاب کرینگے

شیئر کریں:

وزیر اعظم عمران خان اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے اجلاس سے ورچوئل خطاب کرینگے۔

تفصیلات کے مطابق وزیرخارجہ شاہ محمود قریشی نے نیویارک پہنچتے ہی سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹوئٹر پرجاری کردہ اپنے بیان میں کہا کہ وزیراعظم عمران خان اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے اجلاس سے وڈیولنک پر پالیسی خطاب کریں گے۔

انہوں نے بتایاکہ جنرل اسمبلی کے اجلاس کیلئے نیویار ک میں موجود ہوں ، اجلاس کےموقع پراعلیٰ سطح کی میٹنگز ہوں گی ، مختلف ممالک کے وزرائے خارجہ سے ملاقاتیں بھی ہوں گی۔

اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کا 76 واں سربراہی اجلاس آج سے شروع ہو گا۔ امریکی صدر جوبائیڈن آج جنرل اسمبلی اجلاس سے خطاب کریں گے۔

وزیر خارجہ نیویارک میں پانچ روزہ قیام کے دوران، اقوام متحدہ جنرل اسمبلی کے 76 ویں اجلاس میں شرکت کیلئے آئے ہوئے مختلف ممالک کے وزرائے خارجہ سے بھی دو طرفہ ملاقاتیں کریں گے۔

وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی اقوام متحدہ کی قیادت سے ملاقات کریں گے۔ کونسل آن فارن ریلیشنز کی تقریب سے خطاب بھی کریں گے اور دورے کے دوران افغانستان سمیت اہم امور اٹھائے جائیں گے۔

نیویارک پہنچنے پر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کا کہنا تھا کہ افغانستان سے انخلا کے لیے عالمی برادری کو افغانستان سے لا تعلق نہیں ہونا چاہیے۔ مقبوضہ کمشیر میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں بھی دنیا کے سامنے رکھیں گے۔

نیو یارک میں وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے یو این پریس نمائندگان کے وفد سے ملاقات میں کہا ہے کہ افغانوں نے 4 دہائیوں میں جنگ کا سامنا کیا۔اب افغانستان میں قیام امن کی امید پیدا ہوئی ہے۔

ان کا کہنا تھاکہ پر امن افغانستان خطے کے لیے فائدہ مند ثابت ہو گا۔ ہماری معیشت مزید مہاجرین کا بوجھ اٹھانے کی متحمل نہیں ہو سکتی۔ افغانستان میں صورت حال کشیدہ ہوئی تو پاکستان سب سے زیادہ متاثر ہو گا۔

وزیر خارجہ نے کہاکہ پاکستان افغانستان میں اجتماعیت کی حامل جامع حکومت کے قیام کا خواہاں ہے۔ افغانستان میں امن و استحکام چاہتے ہیں۔شاہ محمود قریشی نے کہاکہ طالبان رہنماؤں کے ابتدائی بیانات حوصلہ افزا ہیں۔ وعدوں کی پاسداری طالبان کے بہتر مفاد میں ہے۔ افغانستان کے منجمد اثاثوں کو افغانوں کے لیے کھولنا بہتر ہو گا۔انہوں نے کہاکہ افغانستان میں تبدیلی کے دوران بہت سے مثبت پہلو بھی سامنے آئے۔ پاکستان نے افغانستان سے مختلف ممالک کے شہریوں اور سفارتی عملے کے انخلا میں معاونت کی