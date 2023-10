عاطف اسلم کا فلسطین کیلئے 15 ملین عطیہ

پاکستان سمیت بھارت میں یکساں مقبولیت رکھنے والے عالمی شہرت یافتہ گلوکار عاطف اسلم نے فلسطینی عوام کیلئے15 ملین کی امداد عطیہ کی ہے۔تفصیلات کے مطابق پاکستان کی الخدمت فاؤنڈیشن نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ایکس (سابق ٹوئٹر) پر پوسٹ کی جس میں اُنہوں نے کہا کہ ‘ فلسطین، غزہ کے متاثرین کے لیے معروف گلوکار عاطف اسلم کی جانب سے 15 ملین روپے کے عطیات موصول ہوئی ہیں۔ الخدمت فاؤنڈیشن نے گلوکار کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ ‘اس مشکل وقت میں عاطف اسلم نے غزہ کے متاثرین کے لیے عطیہ دیا، ہم آپ کے اس نیک اقدام کے لیے شکریہ ادا کرتے ہیں’۔اس سے قبل عاطف اسلم نے سوشل میڈیا پر معصوم فلسطینیوں کے حق میں آواز اُٹھائی تھی جس پر بھارتی مداحوں نے اُنہیں شدید تنقید کا نشانہ بنایا تھا۔ عاطف اسلم نے انسٹاگرام پر مظلوم فلسطینیوں کی حمایت میں پوسٹ کی تھی جس میں اُنہوں نے کہا تھا کہ “ہزاروں معصوم فلسطینی عوام کی جانوں کے ضیاع کا بہت دُکھ ہے”۔ “اس مشکل وقت میں، آئیں مل کر ساتھ کھڑے ہو جائیں، اللہ پاک اپنا رحم فرما”۔اس پوسٹ پر جہاں عاطف اسلم کے مسلمان مداحوں نے فلسطین کی آزادی کے لیے آواز اُٹھائی تو وہیں بھارتی صارفین گلوکار کا یہ پیغام دیکھ کر آگ بگولا ہوگئے تھے اور شدید تنقید کرتے ہوئے عاطف اسلم کو انسٹاگرام سے اَن فالو کرنا شروع کردیا تھا۔

Deep gratitude to the esteemed Atif Aslam @itsaadee for his generous contribution of 15 million PKR towards essential medical and food aid for Gaza, Palestine during these trying times.… pic.twitter.com/pwgAWMF4Hi