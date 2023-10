شیئر کریں:

لاہور(کلچرل رپورٹر ) امریکہ میں مقیم پاکستان کی قابل فخر بیٹی اور منفرد اسلوب کی ہردلعزیز وی لاگر ارم بنت صفیہ کی انگلش اور قومی زبان اردو میں پرتاثیر تحریروں کامجموعہ No One Taught Me This شا ئع ہوگیا ہے۔ا س سلسلہ میں کتاب کی رونمائی کی پروقار تقریب آج دوپہر1:00بجے Okay Beans Raya Fairways ڈی ایچ اے فیز6 لاہورمیں ہوگی۔