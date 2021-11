پروفیسر قیوم نظر: میرے استاد، میرے محسن

شیئر کریں:

قیام پاکستان کے چند دن بعد میرا گھرانا امرتسر میں آگ اور خون کے طوفان سے بمشکل بچ بچا کر ٹرین کے ذریعے لاہور پہنچا۔ بیشتر لوگ لاہور میں گوالمنڈی، نسبت روڈ ، بیڈن روڈ وغیرہ میں ہندوئوں کے متروکہ مکانوں میں بس گئے مگر میرے والدین نے سرحد سے دور جاکر رہنے کا فیصلہ کیا اور چار پانچ مہینے گوالمنڈی میں سکونت اختیار کرنے کے بعد جھنگ جانے کا فیصلہ کیا جہاں ہمارے چند رشتہ دار تقسیم سے پہلے ہی ملازمتوں کے سلسلے میں مقیم تھے۔ یہ بات غالباً 1949ء کی ہے۔ تب میں ساتویں جماعت میں تھا۔ گرمیوں کی طویل چھٹیوں کا زمانہ تھا کہ محکمہ اطلاعات پنجاب نے یومِ آزادی پر ایک جلسہ منعقد کیا۔ محکمے کی طرف سے ایک کتابچہ بھی تقسیم کیا گیا جس میں آزادی کے سلسلے میں کچھ نظم و نثر بھی تھی۔ اس میں ایک نظم تھی اور شاعر کا نام قیوم نظر لکھا تھا۔ مجھے معلوم نہیں تھا کہ یہ کون ہیں لیکن نظم مجھے یاد ہوگئی جو اس طرح شروع ہوتی تھی:

رنگ بدلا ہے زمانے نے تری بات بنی

وقت آیا ہے کہ پھر بول ہو بالا تیرا

اپنی دانست میں جو تجھ کو مٹا بیٹھے تھے

اپنی بربادی میں دیکھیں گے سنبھالا تیرا

اس وقت سے میں قیوم نظر کا نادیدہ مداح بن گیا۔ انٹرمیڈیٹ تک مجھے ان کی شاعری سے مزید شناسائی ہوچکی تھی۔ پھر جب میں گورنمنٹ کالج لاہور میں داخل ہوا تو میرے مضامین میں اردو (آپشنل) بھی شامل تھی۔ آپشنل ایک لازمی مضمون انگریزی اور دو انتخابی مضامین کے ساتھ ایک چھوٹا پرچہ تھا جس کے لیے پچاس نمبر مقرر تھے۔ باقی مضامین ڈیڑھ سو نمبروں کے ہوتے تھے اور کل نمبر پانچ سو بنتے تھے۔ میری بڑی خواہش تھی کہ میں اردو (آپشنل) قیوم نظر سے پڑھوں۔ جب میں پہلے دن آپشنل کی کلاس میں گیا تو مناسب قدوقامت کے ایک سرخ و سفید رنگ والے استاد کلاس میں آئے۔ انھوں نے عمدہ سوٹ پہنا ہوا تھا اور میچنگ ٹائی باندھ رکھی تھی۔ انھوں نے اپنا تعارف نہیں کرایا لیکن اردو زبان کے بارے میں تہمید کے طور پر کچھ گفتگو شروع کردی اور اس دوران یہ کہا کہ اگر اردو سے ہماری بے اعتنائی کا یہی عالم رہا تو آئندہ اردو پڑھانے قیوم نظر کی بجائے کوئی چونی رام آئے گا تو میں سمجھ گیا کہ یہ کون صاحب ہیں۔

ہفتے میں دو دن کلاس ہوتی تھی ۔ دو دن ہی میں اندازہ ہوگیا کہ موصوف بڑے سخت گیر استاد ہیں۔ طالب علموں کے لباس اور انداز نشست و برخاست سے لے کر ان کی ایک ایک حرکت پر نظر رکھتے تھے۔ یہاں تک تو قابل برداشت تھا کوئی سوال کرتا تو جواب بعد میں دیتے اور مذاق پہلے اڑاتے۔ طنزوتمسخر سے خوب کام لیتے۔ پہلے ہی روز مجھے بھی نشانہ بنایا جو مجھے بہت ناگوار گزرا۔ چند دن اور گزر گئے تو انھیں اندازہ ہوگیا کہ یہ لڑکا خالی الذہن نہیں ہے۔ اس دوران میں نے اپنے برادرِ بزرگ کے دبائو پر اردو آپشنل کو چھوڑ کر عربی آپشنل لینے کا ارادہ کیا تو قیوم نظر کہنے لگے کہ عربی یا فارسی آپشنل میں لڑکے اس لیے جاتے ہیں کہ ان میں نمبر زیادہ آتے ہیں مگر طالب علم لائق ہو تو اردو میں بھی بہت نمبر آجاتے ہیں اور ایک مثال دے کر بتایا کہ چند سال پہلے ایک لڑکے نے آپشنل تبدیل کرنے کی خواہش کا اظہار کیا تو میں نے کہا کہ ایسا مت کرو، تم لائق لڑکے ہو، اردو آپشنل میں بھی تمہارے بہت نمبر آئیں گے۔ اس نے بڑی محنت کی اور دیوانِ غالب کی پوری ردیف ’یائے‘ کی شرح لکھ کر مجھے دکھائی چنانچہ اس نے یونیورسٹی کے امتحان میں پچاس میں سے اڑتالیس نمبر حاصل کیے۔

قیوم نظر سخت گیر ضرور تھے لیکن جن طلبہ کی قابلیت کے بارے میں اچھی رائے قائم کرلیتے تھے ان سے اپنا رویہ یکسر بدل لیتے تھے چنانچہ جلد ہی وہ مجھے اپنے عزیز ترین طلبہ میں شمار کرنے لگے۔ جب میرا بی اے کا نتیجہ آیا تو انھیں بہت خوشی ہوئی کہ میں نے بھی اڑتالیس نمبر حاصل کیے ہیں۔ جب ایم اے میں داخلے کا مرحلہ آیا تو میں نے گورنمنٹ کالج لاہور میں ایم اے انگریزی کا تحریری امتحان دینے کی تیاری شروع کی اور پروفیسر اے ایچ خیال سے رہنمائی لینے گیا۔ انھوں نے مجھے ایم اے اردوکرنے کا مشورہ دیا۔ وہ خود انگریزی کے استاد تھے اور انگریزی میں انگلینڈ کی کسی یونیورسٹی سے پی ایچ ڈی کرچکے تھے۔ یونیورسٹی لائبریری سے کچھ کتابیں لے کر آرہا تھا کہ راستے میں قیوم نظر سے ملاقات ہوگئی۔ انھوں نے مجھے تاکیداً کہا کہ اگر سی ایس پی نہیں کرنا چاہتے تو اردو میں داخلہ لو۔ یہ بھی کہا کہ اردو اگلے سال سے انٹرمیڈیٹ تک لازمی مضمون کی حیثیت اختیار کررہی ہے اور اس میں لیکچرار کی بہت اسامیاں نکلیں گی۔ میں نے انگریزی کا ٹیسٹ پاس کرلیا لیکن اسی روز مجھے اردو میں داخلہ مل گیا چنانچہ میں نے اردو کو ترجیح دی۔

ایم اے اردو میں اول آنے کے ساتویں روز میرا تقرر گورنمنٹ کالج لاہور میں ہوگیا۔ اس سلسلے میں میرے مہربان پرنسپل ڈاکٹر سید نذیر احمد نے خود کوشش کرکے ڈائریکٹر آف ایجوکیشن سے میرا تقررنامہ منگوایا۔ قیوم نظر کی بھی یہی خواہش تھی لیکن وہ میری عملی مدد اس لیے نہیں کرسکتے تھے کہ صدر شعبۂ اردو اور پرنسپل دونوں سے ان کے تعلقات کشیدہ تھے۔ جب میں پہلے روز پڑھانے گیا تو مجھے پہلی کلاس میں متعارف کرانے کے لیے قیوم نظر مجھے ساتھ لے کر گئے۔ کمرے میں داخل ہوئے ہی تھے کہ کسی لڑکے نے فرش پر بوٹ گھسا کر آواز پیدا کی۔ قیوم نظر غصے میں آگئے اور بولے، یہ کون لڑکا تھا؟ کلاس میں سناٹا چھا گیا مگر کسی نے نہیں بتایا کہ یہ حرکت کس نے کی تھی۔ انھوں نے حکم دیا کہ ساری کلاس کھڑی ہوجائے۔ لڑکے کھڑے ہوگئے۔ اب انھوں نے میرا تعاف کرانا شروع کیا۔ تھوڑے سے وقفے کے بعد دوبارہ پوچھا کہ یہ کس کی شرارت تھی؟اب کے بھی کلاس خاموشی رہی۔ انھوں نے گرج کر کہا، سب لڑکے بنچوں پر کھڑے ہوجائیں، ایسا ہی ہوا۔ میرا تعارف جاری رہا پھر کلاس سے مخاطب ہوئے اور کہا، Are you ashamed of your behaviour? لڑکوں نے سر ہلائے۔ انھوں نے بیٹھ جانے کا حکم صادر کیا۔ لڑکے بیٹھے گئے۔ پھر میرے تعارف کے سلسلے میں آخری جملہ یہ کہا، ’زکریا صاحب بھی آپ کو اسی توجہ اور شفقت سے پڑھائیں گے جو میرا رویہ رہا ہے۔‘ لڑکوں پر تو معلوم نہیں کیا اثر ہوا لیکن اس ’شفقت آمیز‘ رویے پر میں پریشان ہوگیا۔

گورنمنٹ کالج لاہور میں تدریسی کے بعد جن چند اساتذہ سے کینٹین میں ہماری خوب گپ شپ ہوتی تھی ان میں قیوم نظر سرفہرست تھے۔ بی اے میں طالب علمی کے زمانے ہی سے وہ مجھے حلقۂ اربابِ ذوق میں متعارف کراچکے تھے اور اسی زمانے میں ان کی وجہ سے میں دوغزلیں بھی تنقید کے لیے پیش کرچکا اور نقادوں نے میرا وہی حشر کیا تھا جو نوآموزوں کا کیا جاتا ہے۔ علاوہ ازیں، قیوم نظر مجھے بعض بڑے مشاعروں میں بھی لے کر گئے تاکہ ان میں شعر سنا کر بطور شاعر میرا تعارف ہوجائے۔(جاری)