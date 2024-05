ماہتاب بشیرکا اپنے تحقیقی  مکالے کاکامیابی سے دفاع

شیئر کریں:

اسلام آباد (خبرنگار) ایریا سڈٹی سنٹر فار افریقا، نارتھ اینڈ ساتھ امریکا، قائد اعظم یونیور سٹی کے ایم فل سکالر ماہتاب بشیر نے اپنے تحقیقی مکالے کاکامیابی سے دفاع کیا ہے، ان کے تھیسز کا عنوان U.S Pro-Israel Policy: The Rise of Anti-American Rhetoric in Pakistan تھا۔ ماہتاب بشیر نے پرو فیسر ڈاکٹر طاہر جمیل (ایریا سٹڈی سنٹر، کیو اے یو ) اور ایکسٹرنل سپرو ائزر پرو فیسر ڈاکٹر منظور خان آفریدی چئیرمین شعبہ پو لیٹکس و انٹر نیشنل ریلشنز بین الاقوامی اسلامی یونیورسٹی اسلام آبادکی سپر ویژن میں تھیسز مکمل کیا ہے۔