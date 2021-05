30 سال سے زائد عمر کے افراد کو (کل)سے ویکسین لگنا شروع ہو جائے گی، اسد عمر

وفاقی وزیر منصوبہ بندی اسد عمر نے کہا ہے کہ 30 سال سے زائد عمر کے افراد کو کل سے ویکسین لگنا شروع ہو جائے گی، رجسٹریشن کرانے والوں کو میسج آنا شروع ہو جائے گا۔ دوسری جانب کورونا وائرس سے 102 افراد جاں بحق ہوگئے، جس کے بعد اموات کی تعداد 20 ہزار 89 ہوگئی۔ پاکستان میں کورونا کے تصدیق شدہ کیسز کی تعداد 8 لاکھ 93 ہزار 461 ہوگئی۔

In today's NCOC meeting it has been decided to open up vaccination for 30 years and older starting tomorrow. The messages for those who are being scheduled will go out today.