 او آئی سی اجلاس کی میزبانی پاکستان کے مضبوط عزم کی عکاسی کرتی ہے: فرخ حبیب

وزیر مملکت برائے اطلاعات فرخ حبیب نے کہا ہے کہ او آئی سی اجلاس کی میزبانی پاکستان کے مضبوط عزم کی عکاسی کرتی ہے۔

سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹوئٹر پر اپنے جاری کردہ ٹوئٹ پیغام میں وزیر مملکت برائے اطلاعات فرخ حبیب نے لکھا کہ پاکستانی قوم کی جانب سےسیکریٹری جنرل او آئی سی کو خوش آمدید کہتے ہیں۔

On the behalf of whole Pakistan, We warmly welcome to Secretary General @OIC_OCI Honorable Hissein Brahim Taha at the #OIC48CFM in Islamabad.

Hosting OIC session reflects the strong commitment of Pakistan to build and promote strong cooperation among Muslim Ummah.#OICInPakistan pic.twitter.com/kxOJSdULqC