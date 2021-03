’’ دوستی کاسفر ، ظفر بختاوری ، جہاںدوست!‘‘

شیئر کریں:

’’سراپا شفقت چاچا بختاوری!‘‘

معزز قارئین!۔جب میرا لاہور سے راولپنڈی اور اسلام آباد زیادہ آنا جانا ہُوا تو، میرا چاچا غلام نبی بختاوری اور اُن کے فرزند ِ اوّل ظفر بختاوری سے میل ملاپ زیادہ ہوگیا۔ چاچا بختاوری میرے لئے سراپا شفقت تھے ، جب بھی مَیں اُن سے ملتا تھا تو وہ مجھ سے بھرپور جپھّی ڈالتے ۔پھر وہ بار بار میرا اپنے دونوں چھوٹے بیٹوں ، زاہد بختاوری ، عابد بختاوری اور برادرِ عزیز ظفر بختاوری کے بیٹوں احسن بختاوری اور وقار بختاوری سے بھی میل ملاپ کراتے ۔ ماشاء اللہ وہ سب کے سب کامیاب بزنس مین ہیں ۔ ظفر بختاوری کی اہلیہ بیگم پروین بختاوری میری چھوٹی بہنوں کی طرح ہیں ۔ فی الحقیقت وہ اپنے ’’ مجازی خُدا ‘‘ کی "Better Half" ہیں اور اپنے بیٹوں اور دونوں بیٹیوں ڈاکٹر نادیہ بختاوری اور قانون دان کومل بختاوری کی بہت اچھی ماں بھی ! ۔

’’دوستی کا سفر !‘‘

دسمبر 1988ء کے اوائل میں میرے دورۂ سوویت یونین کے بارے میری کتاب ’’ دوستی کا سفر ‘‘ شائع ہُوئی۔کتاب کی پیشانی پر ’’باب اُلعلم‘‘ حضرت علی مرتضیؓ کا یہ مقولہ درج تھا کہ ’’ دوستوں کو کھو دینا ، غریب اُلوطنی ہے!‘‘۔ اپنے بڑے بیٹے ذوالفقار علی چوہان کے نام کتاب کے انتساب میں ،فارسی زبان کے نامور صوفی شاعر حافظ شیرازی (1325ء ۔ 1389ئ) کا یہ شعر تھا کہ …

’’درختِ دوستی بنشاں، کہ کام دِل ببار ،آرد!

نہال ِدشمنی بَرکن، کہ رنج ِبیشمار ،آرد!

یعنی’’ دوستی کادرخت لگا ، جس سے دِل کا مقصد پھل لاتا ہے ، دُشمنی کا پودا اُکھاڑ پھینک کیونکہ بیشمار تکلیفیں دیتا ہے!‘‘۔

مَیں نے ’’ دوستی کا سفر ‘‘ میں نمایاں طور پر لکھا کہ ’’ مجھے دوستی کا سبق ‘‘ میرے والد محترم، تحریک پاکستان کے ( گولڈ میڈلسٹ) کارکن ، رانا فضل محمد چوہان نے دِیا ہے ! ‘‘ ۔

’’دوستی کا قلم!‘‘

10 دسمبر 1988ء کو ’’پاکستان کلچرل فورم ‘‘ کے زیر اہتمام اسلام آباد کے ایک فائیو سٹار ہوٹل میں ’’ دوستی کا سفر ‘‘ کی تقریب رونمائی تھی ، جس کا "Brochure" اُردو ، انگریزی اور روسی زبان میں بھی شائع ہُوا۔ تقریب کے صدر ، سابق وزیر اعلیٰ پنجاب جناب محمد حنیف رامے ، مولانا کوثر نیازی، مشاہد حسین سیّد اور میرے شاگردِ رشید (سابق ایڈیٹر روزنامہ "The Nation") ، سیّد سلیم بخاری نے خطاب کِیا۔ پاکستان میں سوویت یونین کے سفیر "Excellency Abdurrahman Khalil oglu Vazirov" مہمانِ خصوصی تھ، جنہوں نے مجھے ’’ دوستی کا قلم ‘‘ (Pen of The Friendship) سے نوازا ۔

’’ سیاست نامہ !‘‘

معزز قارئین ! یہ بھی میرا دوستی کا سفر تھا کہ ’’ جولائی 1995ء میں اور پھر، جولائی 2006ء میں میرے کالموں کا انتخاب ’’ سیاست نامہ اوّل /دوم‘‘ شائع ہُوا، باری باری اُن کا انتساب "Information Group"کے دو سینئر دوستوں ، وفاقی سیکرٹریز اطلاعات و نشریات ، سیّد انور محمود گیلانی اور چودھری اشفاق احمد گوندل کے نام تھا۔ ماشاء اللہ ! آج بھی میرا اُن دوستوںکے ساتھ اور اُن کا میرے ساتھ دوستی کا سفر جاری ہے ! ۔

’’شہر گلاسگو ، شہر وفا ہے !‘‘

میں اکتوبر 2006ء میں لندن میں اپنے قانون دان بیٹے انتصار علی چوہان کے گھر تھا، پھر اُس نے (اپنے چچا) ظفر بختاوری کو بھی اپنا مہمان بنا لِیا۔ ہم دونوں انتصار علی چوہان اور 1983ء سے لندن باسی (1961ء سے) میرے سرگودھوی دوست، صحافی ، دانشور اور برطانوی لیبر پارٹی کے اہم رُکن ، سیّد علی جعفر زیدی کے ساتھ دو ہفتے تک ’’ بہت سے پاکستان دوست‘‘ برطانوی شہریوں کی دوستی کی مجلسوں میں شریک ہوتے رہے ، پھر د و ہفتے تک 1981ء سے میرے دوست گلاسگو کے ’’ بابائے امن‘‘ ملک غلام ربانی اعوان کے حوالے سے وہاں کے کئی دوستوں کی مجالس میں ، جن میں (بعدازاں )گورنر پنجاب چودھری محمد سرور بھی شریک ہوئے ۔ ’’جشنِ گلاسگو ‘‘ کے موقع پر مَیں نے دو ادبی و ثقافتی تنظیموں، نامور شاعرہ محترمہ راحت زاہد کی چیئرپرسن شپ میں ’’ بزم شعر و نغمہ ‘‘ اور شیخ محمد اشرف کی چیئرمین شپ میں ’’گلاسگو انٹر کلچرل آرٹس گروپ‘‘ کی فرمائش پر نغمہ لکھا جو پاکستان کے نامور گلوکاروں نے مل کر گایا ۔ صرف دو شعر پیش خدمت ہیں …

’’ اَمن و سکوں کا سفینہ جیسے!

لوگ ہیں اہلِ مدینہ جیسے !

سب سے نِرالا ، سب سے جُدا ہے !

شہر گلاسگو ، شہر وفا ہے ! ‘‘

’’جہاں دوست ! ‘‘

برادرِ عزیز ظفر بختاوری کے والدین اور اُن کے خاندان کے تقریباً سبھی افراد باری باری حج بیت اللہ / عُمرے کی سعادت حاصل کر چکے ہیں۔ اِس لئے ’’ نوائے وقت ‘‘ میں ’’ آواز دوست‘‘ کے کالم نویس کے کالموں کے مجموعے کو ’’خُدا دوست‘‘ ہونا چاہیے ۔ معزز قارئین ! ’’ جہاں دوست ‘‘ کے معنی ہیں ’’ساری دُنیا / دُنیا کے لوگوںکا دوست‘‘ ۔ ہندی زبان میں ’’جہاں ‘‘ کو ’’ وِشو‘‘ (Vishv) کہتے ہیں ۔ پنجابی ، اُردو ، انگریزی ، جرمن ، ہندی ، سنسکرت اور کئی زبانوں کے فاضل ، علاّمہ اقبال نے اپنی ایک فارسی نظم میں ایک ہندو ، رشی ( خُدا پرست ، عابد ، زاہد ) کا تذکرہ کرتے ہُوئے کہا کہ ’’ہندوئوں کے عقیدے کے مطابق ، وِشوا مِتر ‘‘ (جہاں دوست ) چاند کی ایک غار میں خلوت گزیں ہیں ،’’ جہاں دوست‘‘ کی طرف سے علاّمہ صاحب کا یہ شعر بھی ہے کہ …

’’ عا لم از رنگ ست و بے رنگی است حق !

چیست عالم ؟ چیست عالم ؟ چیست حق؟‘‘

یعنی ’’ عالم رنگ سے ہے اور حق تعالیٰ بے رنگ ہیں ۔ عالم کیا ہے ؟ آدم کیا ہے ؟ حق تعالیٰ کیا ( شان رکھتے ) ہیں؟‘‘۔

(ختم شد)