عید الاضحیٰ پر بینک کتنے دن بند رہیں گے, اعلامیہ جاری

اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے عید الاضحیٰ کے موقع پرعام تعطیلات کا اعلان کردیا ہے۔

جاری کردہ سرکلر کے مطابق اسٹیٹ بینک 29 اور 30 ​​جون 2023 (جمعرات اور جمعہ) کو عید الاضحی کے موقع پر بند رہے گا۔

#SBP will remain closed on 29th & 30th June on the occasion of #EidUlAdha2023.https://t.co/GKZb0RoqP7#SBPAnnouncements pic.twitter.com/cW1Iucv0Ui