آئی ایم ایف پروگرام: اسحاق ڈار کی امریکی سفیر سے کردار ادا کرنیکی درخواست

اسلام آباد: وفاقی وزیر خزانہ سینیٹر اسحاق ڈار نے پاکستان میں امریکی سفیر ڈونلڈ بلوم سے ملاقات کے دوران عالمی مالیاتی فنڈ (آئی ایم ایف) کے قرض پروگرام سے متعلق تبادلہ خیال کیا ہے۔وفاقی وزارت خزانہ کے ذمہ دار ذرائع کے مطابق وزیر خزانہ سینیٹر اسحاق ڈار نے امریکی سفیر سے باہمی دلچسپی کے امور پرگفتگو کی اور امریکی سفیرکو آئی ایم ایف کے قرض پروگرام سے آگاہ کیا۔

H.E. Mr. Donald Blome, Ambassador of the United States of America to Pakistan called on Finance Minister Senator Mohammad Ishaq Dar, today and discussed matters of mutual interest between the two countries.

