 پاک بحریہ پائیدار بحری اقتصادی سرگرمیوں میں اپنا حصہ ڈالنے کے لیے اپنا کردار ادا کرے گا: سربراہ پاک بحریہ 

چیف آف نیول اسٹاف ایڈمرل محمد امجد خان نیازی نے ہائیڈرو گرافی کے عالمی دن کے موقع پر اپنے پیغام میں کہا ہے کہ پاک بحریہ پائیدار بحری اقتصادی سرگرمیوں میں اپنا حصہ ڈالنے کے لیے اپنا کردار ادا کرے گا۔اس دن کے موقع پر اپنے پیغام میں چیف آف نیول اسٹاف نے پاک بحریہ کے اس عزم کا اعادہ کیا کہ وہ ہمارے پانیوں کے ذریعے نیوی گیشن کی حفاظت کو یقینی بنانے کے لیے اپنا کردار ادا کرے گا۔

CHIEF OF THE NAVAL STAFF ADMIRAL MUHAMMAD AMJAD KHAN NIAZI MESSAGE ON THE OCCASION OF WORLD HYDROGRAPHY DAY – 2022#WorldHydrographyDay #PakistanNavy pic.twitter.com/cqGvxu4ApV