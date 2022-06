 کفایت شعاری نہیں اخراجات میں کمی 

شیئر کریں:

جان مینارڈ کینز John Maynard Keynes کو اگر اکنامکس کا آئن سٹائن کہا جائے تو بے جا نہیں ہوگا۔ آئن سٹائن کے اس ہم عصر نے معاشیات پر جتنا گہرا اثر چھوڑا، کوئی دوسرا ماہر معاشیات اس کے قریب بھی نہیں۔ میکرو اکنامکس کے بانی کینز کا فلسفہ 100 گزرنے کے بعد بھی کئی معاشی مسائل کا مو¿ثر حل تجویز کرتا ہے۔ کینز سے جب اقتصادی بحران سے نکلنے کا طریقہ پوچھا گیا تو اس نے جواب دیا کہ Pay the people to dig holes and then pay to fill them up یعنی لوگوں کو پیسے دو کہ وہ گڑھے کھودیں، اور پھر دوبارہ پیسے دو کہ وہ انہیں واپس بھر دیں۔کینز کی یہ تجویز بے حد عجیب ہے، اور کئی سوالات کو جنم دیتی ہے۔پہلا سوال یہ کہ جب اقتصادی بحران ہوتا ہے تو حکومت کی آمدن کم ہو جاتی ہے، ایسے میں کینز اخراجات بڑھانے کا مشورہ دیتا ہے، یہ کہاں کی دانشمندی ہے؟ حکومت ان اخراجات کے لیے رقم کا بندوبست کہاں سے کرے گی؟دوسرا سوال یہ کہ کینز ایک ایسے پروجیکٹ کی نصیحت کر رہا ہے، جس کی کوئی اکنامک فزیبلٹی موجود نہیں، گڑھا کھودو، اور پھر بھر دو، پروجیکٹ ختم تو سرکار اپنی سرمایہ کاری کیسے واپس کر سکے گی؟تیسرا سوال یہ کہ کینز کا کہنا یہ ہے کہ گڑھا کھودو اور پھر بھر دو، تو اس عمل نے سوسائٹی یا معیشت کو کیا فائدہ دینا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ کینز کا یہ نسخہ بہت گہرے فلسفہ کا حامل ہے، اس میں ارباب معیشت کیلئے متعدد اسباق ہیں، جن کی تفصیل درج ذیل ہے

1۔ وسائل کی کمی خودمختار حکومت کا مسئلہ نہیں ہوتی، یہ مسئلہ افراد کے لیے تو ہو سکتا ہے، لیکن حکومت کے پاس مرکزی بینک کی شکل میں ایک

ایسا خزانہ ہے جو ہر وقت کام آ سکتا ہے۔ اسے استعمال کر کے اقتصادی بحران کے زمانے میں بھی سرکار اپنے لئے وسائل پیدا کر سکتی ہے

2۔ حکومت سرمایہ کار یا تاجر نہیں ہوتی، اسے ہر منصوبہ کو نفع بخش ثابت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایسے منصوبے جو بظاہر اقتصادی طور پر پائیدار نہ ہوں، سرکار کو اس منصوبے میں بھی رقوم خرچ کرنی چاہیئں اگر وہ کسی قومی ہدف کے حصول میں معاون ہو۔ چنانچہ ہسپتال، سکول اور دفاع میں حکومت بغیر اقتصادی موزونیت کے خرچ کرتی ہے۔ ان کے علاوہ بھی جو منصوبہ قومی مفاد میں ہو، اقتصادی فزیبلٹی کو نظر انداز کر کے حکومت کو وہاں خرچ کرنا چاہیے، مثلا میٹرو بس منصوبہ ایک ایسا منصوبہ ہے جس کے کاروباری طور پر منافع بخش ہونے کے امکانات بہت کم ہیں، لیکن یہ منصوبہ دیگر کئی حوالوں سے قومی مفاد میں ہے۔ میٹرو بس منصوبہ سیکڑوں چھوٹی گاڑیوں کا متبادل فراہم کرتا ہے جس کی وجہ سے سے ایندھن کی کی بچت ہوتی ہے۔ کم ایندھن کا جلنا ماحولیات کے لئے بے شمار فوائد کا سبب بنتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ رش اور ہجوم سے بچا جا سکتا ہے۔ ایندھن کے لئے قیمتی زرمبادلہ خرچ ہوتا ہے ہے اور میٹرو بس سیکڑوں گاڑیوں کا ایندھن بچا کر قیمتی زرمبادلہ کی بچت کرتا ہے۔ اس لئے معمول کی جمع خرچ اور منافع سے قطع نظر سرکار کو ایسے منصوبوں پر خرچ کرنا چاہیے۔

گڑھا کھودنا اور اسے دوبارہ بھر دینا ایک فضول سرگرمی محسوس ہوتی ہے جس کا کوئی اقتصادی فائدہ نظر نہیں آتا، لیکن یہ عمل اقتصادی سرگرمیوں کو تحریک دیتا ہے۔ جب حکومت گڑھا کھودنے یا اسے بھرنے کے لئے پیسے ادا کرے گی تو مزدور کی جیب میں رقم آئے گی، مزدور یہ رقم خرچ کرے گا تو دکاندار کو فائدہ ہوگا، دکاندار ہول سیل والے کو ادا کرے گا، ہول سیل والا صنعتکار کو ادا کرے گا، وہ اپنے مزدور کو ادا کرے گا، صنعتکار کے مزدور اس رقم کو خرچ کریں گے تو دوبارہ یہ سرکل شروع ہوجائے گا۔ اس طرح اقتصادی سرگرمیوں کا پورا چکر مکمل ہوگا اور کئی لوگوں کے لئے فائدہ کا سبب بنے گا۔ معیشت کا مجموعی فائدہ حکومت کے اخراجات سے کئی گنا ہوگا۔ چنانچہ ویلیو ایڈیشن کے حسابات سے قطع نظر اقتصادی محرک کے طور پر اخراجات کئے جانے چاہئیں۔ کینز کی تھیوری پر ایک اعتراض یہ ممکن ہے کہ اگر حکومت سنٹرل بینک سے پیسے پرنٹ کروا کر استعمال کرے گی تو اس سے افراط زر کا خطرہ ہے۔ لیکن درحقیقت ایسا نہیں ہوتا۔ اقتصادی بحران کا مطلب یہ ہے کہ اقتصادی سرگرمیاں معمول سے کم ہوچکی ہیں اور معیشت میں اس سے زیادہ پیداوار کی گنجائش موجود ہے۔اگر کسی معیشت میں اقتصادی سرگرمیاں معیشت کی گنجائش سے کم ہوں، اور سینٹرل بینک سے روپیہ حاصل کر کے اس غیر استعمال شدہ گنجائش کو استعمال میں لایا جائے تو اس سے افراط زر نہیں ہوتا۔ ایک صدی گزرنے کے باوجود کینز کے نظریات کی افادیت میں فرق نہیں پڑا۔ کرونا بحران کے دوران کی دنیا بھر کی معیشتوں کو کساد بازاری کا سامنا تھا، ہر ملک میں میں سرکار کے وسائل خسارے کا سامنا کر رہے تھے، لیکن اس کے باوجود ان ممالک نے بھرپور اقتصادی پیکیج دئے۔ مثلا، اگر برطانیہ کے ڈیٹا کا جائزہ لیا جائے تو پتہ چلتا ہے کہ برطانیہ کا بجٹ 2000 کے بعد سے مسلسل خسارے میں رہا ہے اور 2020 میں کرونا کے سبب مجموعی قومی پیداوار میں 15 فیصد کمی ہوئی۔ ایسے میں سرکار کے زرائع امدن میں کمی ناگزیر اور اضافہ ناممکن تھا، لیکن اس کے باوجود برطانیہ نے اپنی تاریخ کا سب سے بڑا اقتصادی پیکیج دیا۔ یہ پیکیج کیسے ممکن ہوسکتا ہے؟برطانیہ نے اپنے عظیم ماہر اقتصادیات کینز کی تجویز پر عمل کیا، اور سینٹرل بینک کو استعمال میں لا کر بہت بڑا پیکیج دیا۔ اس وقت برطانیہ کی معاشی سرگرمیاں معمول سے کم ہو چکی تھیں، چنانچہ سنٹرل بینک سے لیا گیا یہ پیکیج 2020 میں افراط زر میں اضافہ کا سبب نہیں بنا۔