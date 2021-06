امریکہ سے ہوشیار رہنے کی ضرورت ! 

شیئر کریں:

اگر امریکی صدر جوبائیڈن کو معمولی سا بھی شک ہوتا کہ امریکی افواج کے افغانستان سے انخلاء کے بعد جنوبی ایشیاء میں امریکی مفادات کی نگرانی کا تسلسل برقرار رکھنے کیلئے پاکستان امریکہ کو متبادل جنگی اڈے کی سہولت دینے سے انکار کردے گا تو شاید وہ اپریل 2021 میں دیے گئے اپنے بیان پر ڈٹے رہنے کو ترجیح دیتا۔ جس میں اس نے افغانستان سے امریکی افواج کے فوری انخلاء کو مشکل قراردیا تھا ۔ لیکن داخلی دبائو اور افغان طالبان کے شدید رد عمل کو دیکھتے ہوئے جوبائیڈن نے پینترا بدلا اور ستمبر 2021میں فوج نکالنے کا اعلان کردیا گیا ۔ افغان طالبان نے واضح کردیا کہ مئی کے بعد ایک دن کی بھی مہلت نہیں دی جاسکتی ۔ جس پر امریکی حکومت نے اپنی عزت بچانے کیلئے جو افغانستان میں طویل جنگ کے دوران ہر طرح کی بربریت اور جدید تباہ کن ہتھیاروں کے بے گناہ افغانیوں پر تجربات کے باوجود شکست کی صورت میں امریکیوں کا مقدر بن چکی تھی۔ امریکی افواج کے انخلاء کو یکم مئی سے 30ستمبر2021 تک مکمل کرنے کا اعلان کر کے پاکستان سے صوبہ بلوچستان و خیبر پختونخواہ میں’’ایربیس‘‘ فراہم کرنے کا مطالبہ کردیا ۔ یہیں سے پاکستان اور پاک فوج کا ایک نیا روپ امریکہ و دنیا کے سامنے آیا۔ امریکہ دبائو بڑھاتا چلا گیا ۔ اپنے مطالبے کو منوانے کیلئے مختلف درجہ کے سفارت کا ر و حکومتی نمائندوں کو اسلام آباد بھیجا گیا ۔ ان ملاقاتوں میں امریکیوں نے اپنے روایتی طریقہ کار کے مطابق ماضی کی طرح اربوں ڈالر کے لالچ کے علاوہ دھمکانے کی بھی کوشش کی ہوگی۔ جن کی تفصیلات کچھ عرصہ بعد خود امریکی میڈیا کھول کر بیان کردے گا ۔ لیکن امریکہ کیلئے سب سے تکلیف دہ مرحلہ وہ تھا جب امریکی CIA کے ڈائریکٹر William Burns نے افغانستان میں دہشت گردوں کے خلاف کاروائی کیلئے موجود Counter Terror OPS کو پاکستان میں منتقل کرنے کیلئے خود پیش ہوکر پاک فوج کے سپہ سالار جنرل قمر جاوید باجوہ اور ڈی جی ISI لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید سے ملاقات کے دوران اڈے سے فراہم کرنے کی درخواست گزاری جسے رد کردیا گیا ۔ پاکستان کے وزیراعظم نے تو ولیم برنز سے ملنے سے ہی انکار کردیا کہ امریکی ڈائریکٹر CIA سے ملاقات ان کے سرکاری پروٹوکول کا حصہ نہیں ۔ امریکیوں کیلئے یہ بات بھی تکلیف دہ تھی کہ وزیراعظم پاکستان عمران خان نے امریکی سیکریٹری آف اسٹیٹ Antony J, Blinken کی ٹیلی فون کال یہ کہتے ہوئے رد کردی کہ سفارتی اداب کے مطابق وہ امریکی صدر کے ساتھ بات کر سکتے ہیں ۔ امریکی سیکریٹری اسٹیٹ کو پاکستان کے وزیر خارجہ سے بات کرنی چاہیے ۔امریکی میڈیا کی طرف سے آنے والی خبروں کے مطابق امریکی سیکرٹری ڈیفنس Lioyd J Austin نے بھی ٹیلی فون پر پاکستان میں چیف آف آرمی سٹاف جنرل قمر جاوید باجوہ سے افغانستان سے فوجی انخلاء کے بعدامریکیوں کیلئے اڈوں کی ضرورت کا مطالبہ دوہرایا لیکن اسے بھی صاف جواب دے دیا گیا ۔ امریکہ میں یہ بھی سوال اٹھایا گیا کہ اگر پاکستان سفارتی پروٹوکول کے مطابق اپنے اصولی موقف پر قائم ہے کہ امریکی حکومت کا سربراہ اپاکستان میں حکومت کے سربراہ سے بات کرے تو امریکی صدر جوبائیڈن وزیراعظم پاکستان عمران خان سے بات کرنے میں کیوں ہچکچاہٹ کا شکار ہے ؟ تو اس کا جواب بھی سوال کرنے والے امریکی تجزیہ کار نے خود ہی دے دیا کہ باراک اوبامہ کے دور صدارت میں بطور نائب صدر جوبائیڈن نے پاکستان سے کئے گئے وعدوں کے برعکس افغانستان میں بھارت کو بھرپور موقع فراہم کیا کہ وہ پاکستان کے خلاف افغانستان کو دوسرے محاذ کے طور پر استعمال کرتے ہوئے پاکستان میں دہشت گردی و خونریزی کو بھرپور طریقے سے عملی جامعہ پہنائے، اس عرصہ میں امریکہ نے پاکستان کی سلامتی کا احترام کرنے کی بجائے ساری توجہ اپنے مفادات تک محدود رکھی ۔ حالانکہ امریکی و نیٹو افواج کو افغانستان میں اسلحہ و دیگر تمام سہولیات و ضروریات پاکستان کے زمینی راستوں سے بلامعاوضہ جارہی تھیں۔ اب بائیڈن حکومت کو احساس ہو جانا چاہیے کہ پاکستان میں فوج کی قیادت ہو یا پاکستان کا وزیراعظم ،انہیں صرف پاکستان کا مفاد عزیز ہے۔ امریکہ نے تاریخ میں ہمیشہ پاکستان کو اپنی ضرورت کیلئے استعمال کیا۔ بدلے میں ہمیشہ پاکستان کے مشکل وقت میں دھوکے بازی سے کام اور پاکستان کو دی جانے والی امداد کو بڑھا چڑھا کر الٹا پاکستان کو بدنام کرنے کیلئے استعمال کیاگیا۔ پاک فوج گزشتہ دو دہائیوں میں امریکہ اس کے مغربی اتحادیوں کے علاوہ امریکی سرپرستی میں بھارت کا ہدف رہی۔ پاک فوج کو بھارت نے اپنے توسیع پسندانہ عزائم میں رکاوٹ قرار دیا تو امریکہ نے بھی چین کے خلاف اپنے اہداف کی راہ میں پاکستان کو ہی حائل سمجھتے ہوئے نہ صرف آزادی اظہار کے نام پر مغربی میڈیا کو پاک فوج کے خلاف استعمال کیا بلکہ پاکستان کے اندر ان تمام دانشوروں کی بھی ’’سرپرستی‘‘ کی جو پاک فوج کے خلاف تھے ۔ ان میں وہ دانشور بھی شامل تھے جو کمیونسٹ نظریات و سویت یونین سے وابستگی کی وجہ سے ہمیشہ امریکہ و دیگر مغربی سرمایہ دار ممالک کی مخالفت پر کمر بستہ رہے لیکن سویت یونین کی موت کے بعد امریکہ کی گود میں جا بیٹھے۔ اتناہی نہیں امریکی یونیورسٹیوں میں امریکی افواج کی افغانستا ن میں ناکامیوں کا ملبہ پاکستان پر ڈالتے ہوئے اس موضوع پر متعد مذاکرے منعقد کرائے گئے کہ پاکستان پر قابو پانے کیلئے پاک فوج کو کس طرح زیر کیا جاسکتا ہے ۔ ایسے ہی ایک مذاکرے میں جارج ٹائون یونیورسٹی سے وابستہ ڈاکڑ Christine Fair نے جو دیگر مختلف عالمی اداروں کے علاوہ بھارتی Institute of Defense Studies and analyses سے بھی وابستہ رہ چکی تھی نے ایک سمینار میں تقریب کے اختتام پر پاکستان سے متعلق سوال پر چڑ کر کہا تھاکہ

"For Pakistan state of collapse, it is basically Paksitan Army which has to colapse for better or werse, I do not see that Happending."

امریکہ پاکستان سے خوش نہیں ہے لیکن یہاں اس نقطے کو بھی ذہن میں رکھیے کی آج کے دور میں روایتی انداز سے کہیں ملک پر حملہ آور ہونا ممکن نہیں آج’’ بیانیے کی جنگ ‘‘کا دور ہے۔ خاص طور پر امریکہ سے زیادہ کون جانتا ہے کہ سپاہی سے لے کر سپہ سالار تک پاک فوج 2004 سے امریکہ حمایت یافتہ بھارت کے تیار کردہ دہشت گردوں کے خلاف مسلسل حالت جنگ میں رہنے کی وجہ سے پیشہ ورانہ طور پر انتہائی سخت جان اور ایک ایسی فوج میں ڈھل چکی ہے جو اپنی جغرافیائی حدود، اپنے وطن کی سلامتی اور پاکستان کی نظریاتی اساس دو قومی نظریہ کیلئے اپنی جان ہر وقت ہتھیلی پر لیے پھرتی ہے ۔ امریکہ کو یہ بھی علم ہے کہ پاک فوج ایٹمی اسلحہ سے لیس ہے اور جانتی ہے کہ اسے کب اور کیوں استعمال کرنا ہے۔ یہی وہ خوف تھا جس نے امریکہ کو 2002کے بعد افغانستان میںافغان طالبا ن کی طرف سے مزاحمت کے آغاز اور اس میں آنے والی شدت کے دوران پاکستان پر برائے راست حملے سے روک کر رکھا ۔اس کے برعکس بھارت کے ذریعے پاکستان کو دہشت گرد ریاست ثابت کرنے کیلئے بدنام کرنے کی حکمت عملی اختیار کرتے ہوئے پاکستان کے خلاف دہشت گردوں کو پناہ دینے ، ان کو اسلحہ و دہشت گردی کی تربیت دینے کے بعد ہمسایہ ملکوں کے خلاف خارجہ پالیسی کے طور پر استعمال کرنے جیسا جھوٹ پر مبنی بیانیہ تیار کر کے عالمی میڈیا پر بھرپور پروپیگنڈہ مہم چلائی گئی ۔ تو کیا پاکستان کی طرف سے اڈے دینے سے انکار کے بعدا مریکہ چین سے بیٹھ جائے گا؟ہرگز نہیں ۔ اس کی پوری کوشش ہوگی کہ کسی طرح پاکستانی عوام کو پاک فوج سے بدگمان کیا جائے ۔ پاک فوج کی پیشہ ورانہ استعداد کے حوالے سے ابہام پیدا کیاجائے ۔ پاکستان میں اس انداز سے بدامنی پیدا کی جائے جس پر قابو پانے میں صوبائی حکومتیں بے بس ہوکر پاک فوج کی مدد حاصل کرنے پر مجبو رہوجائیں۔ پاک فوج اور پاکستان کے خلاف ریلیاں نکالنے کے علاوہ سندھو دیش کے حامی جے سندھ والوں نے گزشتہ دنوں جو کچھ کراچی میںکیا اور پاک فوج کے خلاف نعرے لگائے یہ اس فلم کا ٹریلر ہے جو ابھی چلنی ہے ۔ گجرانوالہ کے کور کمانڈر کے خلاف سوشل میڈیا پر زیر گردش خط بھی اس سلسلے کی

کڑی ہے۔ جس کو مزید پھیلانے میں ’’منے کا ابا‘‘ یا ’’سلیکٹر‘‘ جیسی پھبتیوں کو استعمال کرنے والے سیاسی لیڈران کے کارکن پیش پیش ہیں ۔ پاک فوج کے خلاف پروپیگنڈے کا یہ سلسلہ رکنا چاہیے کیونکہ پاک فوج ہے جس نے ماضی کی طرح آئندہ آنے والے مشکل حالات میں پاکستان اور پاکستانی عوام کے تحفظ کو اپنی جانیں قربان کر کے یقینی بنانا ہے۔