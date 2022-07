برطانوی سیاست میں نام نہیں کام دیکھا جاتا ہے

شیئر کریں:

ڈور بیل ہوئی‘ کیمرے سے دیکھا تو ٹائی لگائے ہاتھ میں واکنگ اسٹک پکڑے کیپٹن (ر) فریڈرک تھے جو کووڈ۔19 رولز میں نرمی کے باوجود فیس ماسک لگائے دروازہ کھلنے کے منتظر تھے۔ دروازہ کھولا‘ انہوں نے دوپہر کا سلام کرتے ہی مسکراتے ہوئے بغیر اطلاع آنے پر معذرت کی۔ میری ان سے تقریباً ایک سال بعد یہ باضابطہ ملاقات تھی کہ کووڈ وائرس کی بناء پر گھروں میں ہونیوالی ملاقاتوں پر پابندی نے ہمیں بھی متاثر کیا تھا۔ ’’موسٹ ویلکم‘‘ میں نے انہیں فرنٹ روم میں کرسی پیش کرتے ہوئے کہا۔ لندن کے اس گرم ترین موسم میں ’’گارڈین‘‘ خریدنے آیا تھا‘ سوچا راستے میں آپ سے بھی ملاقات کرتا جائوں۔ شکریہ میں نے کہا۔ کیپٹن (ر) فریڈ کے بارے میں وقتاً فوقتاً پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ قیام پاکستان کے شب و روز وہ اس لئے بھی قریب سے دیکھ چکے ہیں کہ بطور انفنٹری آفیسر کچھ عرصہ انہوں نے سیالکوٹ اور راولپنڈی میں گزارا اس لئے ’’بروکن اردو‘‘ بولنے اور اردو پڑھنے پر انہیں گزارے کی حد تک دسترس حاصل ہے۔ پیرانہ سالی کے باوجود کمٹمنٹ اور خوش پوشاکی پر زیروٹالرنس رکھتے ہیں۔ پاکستان کی جمہوریت‘ سیاست‘ فیوڈل ازم‘ ووٹ کی اہمیت اور سیاسی پارٹیوں کے رہنمائوں کے تقابلی جائزہ پر ان کا مطالعہ آج بھی کافی وسیع ہے۔ پاکستانی سیاست کے حوالے سے عالمی نشریاتی اداروں میں جب بھی کوئی سیاسی خبر دیکھتے اور سنتے ہیں‘ اگلے ہی روز مجھ سے رابطہ کرلیتے ہیں کہ انکی نظر میں ’’ولایت نامہ‘‘ کا ایک اچھوتا انداز ہے جس میں برطانوی طرز معاشرت سمیت مغربی سیاست سے بھی قارئین کو باخبر رکھا جاتا ہے۔

فرمائیے آج کیسے آنا ہوا۔ برازیلین کافی کا کپ پیش کرتے ہوئے میں نے کیپٹن فریڈ سے پوچھا۔ سوچا آپ سے فیس ٹو فیس ملاقات میں پاکستان کی تیزی سے بدلتی سیاسی صورتحال پر کیوں نہ بات چیت کرلی جائے‘ فریڈ نے کہا۔ کیوں نہیں‘ میں نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ بی بی سی‘ سی این این اور سکائی نیوز سمیت برطانوی اخبارات میں پاکستان کے سیاسی منظرنامے کے حوالے سے آجکل خوب خبریں چل رہی ہیں جن میں عمران خان سرفہرست ہے۔ ہر بات پر وہ آجکل لفظ ’’نیوٹرل‘‘ کا استعمال کرتا دکھائی دیتا ہے۔ آخر کیا وجہ ہے کہ پاکستان کی 75 سالہ سیاسی تاریخ میں اس نے لفظ ’’نیوٹرل‘‘ کو قومی سیاست کا ایک حصہ بنالیا ہے؟ مجھے اقرار ہے کہ عمران ایک ایماندار شخص ہے‘ منی لانڈرنگ کا بھی اس پر کوئی داغ نہیں اور شاید یہی وجہ ہے کہ پاکستان کے اندر اور پاکستان سے باہر مقیم پاکستانی ہی نہیںغیرپاکستانی بھی اسے ایک بہترین انسان قرار دیتے ہیں۔ آپ کا اس بارے میں تجزیہ چاہتا ہوں۔ فریڈ نے چاکلیٹ کا آخری ٹکڑا منہ میں ڈالتے ہوئے کہا۔ مجھے پوری طرح اندازہ ہو چکا تھا کہ کیپٹن (ر) فریڈ لفظ نیوٹرل کے بارے میں مجھ سے کیا پوچھنے کے متمنی ہیں۔ ایک فوجی گھرانے سے تعلق رکھنے کی بناء پر مجھے یہ بھی معلوم ہو چکا تھا کہ فریڈ کا بنیادی اشارہ کس جانب ہے۔ کوشش کروں گا لفظ نیوٹرل کے مفہوم سے آپ کو آگاہ کر سکوں۔ میں نے فریڈ کو جواباً کہا۔ یہ تو آپ بھی بخوبی جانتے ہیں کہ مہذب معاشروں کے کسی بھی شعبے میں خواہ وہ صحافت ہو یا سیاست‘ غیرجانبدارانہ رویے اور اصول جزو تصور کئے جاتے ہیں کہ زندہ قومیں اپنے اداروں کی اعلیٰ کارکردگی‘ نیک نامی اور انکی غیرجانبداری سے پہچانی جاتی ہیں۔ اس میں قطعی شک نہیں کہ ہمارے ہاں بعض اداروں کو محض سیاسی مفادات کی بھینٹ چڑھایا گیا مگر بنظر غائز اگر جائزہ لیا جائے تو ایسے اداروں کی کمزوری کی ایک بڑی وجہ وہ برطانوی ’’دفتری تربیت‘‘ بھی ہے جن پر 75 برس گزرنے کے باوجود ایسے اداروں کے سربراہان مکمل گرفت حاصل نہیں کر سکے۔ عسکری اداروں پر قوم کے ہر فرد کو مکمل اعتماد حاصل ہے۔ اندرون اور بیرون ملک مقیم پاکستانی ہی نہیں‘ غیرپاکستانیوں کو بھی افواج پاکستان کی کارکردگی‘ قربانیوں‘ شہادتوں اور دہشت گردی کیخلاف لڑی گئی طویل جنگ کا ادراک ہے۔ 20 برس تک افغانستان میں لڑی کولیشن جنگ کو آج بھی دنیا نہیں بھولی اس لئے پاکستان کے اس اہم ترین ادارے کیخلاف کسی بھی طنزیہ لفظ کا مطلب افواج پاکستان کی توہین ہے۔ آپ خود برطانوی فوج میں بطور آفیسر خدمات سرانجام دے چکے ہیں۔ فوج کیخلاف عوام کو بھڑکانا کیا درست ہے؟ میں نے فریڈ سے سوال کیا۔ You are absolutly right. ہر ملک کی فوج اپنی سرزمین کی حفاظت کی ضامن ہوتی ہے۔ انکی شہادتوں اور فتوحات پر قومیں فخر کرتی ہیں۔ میں تسلیم کرتا ہوں کہ فوج میں کمانڈروں یا کنٹرول اتھارٹی سربراہان کے کئے فیصلے بعض اوقات غلط ہو سکتے ہیں مگر مجموعی طور پر فوج کا مورال ہمیشہ بلند رکھنا ہی کسی ملک کے عوام کا طرۂ امتیاز ہونا چاہیے۔ کیپٹن (ر) فریڈ نے جواب دیتے ہوئے فوراً ہی موضوع تبدیل کرلیا اور سچ یہ ہے کہ میں بھی یہی چاہ رہا تھا کہ کیوں نہ اب برطانوی سیاست پر بات کی جائے۔ بورس جانسن وزارت عظمیٰ سے استعفیٰ دے چکے ہیں اور 5 ستمبر 2022ء کو اپنا عہدہ چھوڑنے جا رہے ہیں۔ آنیوالے دنوں میں صورتحال کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں۔’’ گڈ کوئسچن‘‘۔ آپ جانتے ہیں کہ اب تک ٹوری پارٹی کے سامنے آنیوالے پانچ امیدواروں میں جن کی ٹی وی ڈیبیٹ بھی اگلے روز ہو چکی ہے‘ سابق چانسلر رشی سنک پہلے نمبر پر ہیں۔ بظاہر ان کا پلڑا بھاری نظر آرہا ہے مگر آنیوالے دنوں میں دو معزز خواتین کی سربراہی جنگ میں صورتحال یکدم تبدیل بھی ہو سکتی ہے۔ فریڈ نے فیصلہ کن لہجے میں کہا۔ Penny Mordaunt کا پلڑا کسی وقت بھاری ہو سکتا ہے کیونکہ آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ برطانوی سیاست میں نام یا رنگ و نسل نہیں‘ کام دیکھا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کنزرویٹو پارٹی کی سربراہی کی دوڑ مزید دشوار کن مراحل میں داخل ہوتی دکھائی دے رہی ہے۔ توقع کی جارہی ہے کہ وزیر خارجہ Lis Truss کا پینی مورڈانٹ سے سخت مقابلہ ہوگا۔ یہاں تک ہم بات چیت کر چکے تھے کہ اس فلیش نیوز نے کہ عمران خان نے پنجاب کے ضمنی انتخابات کا تاریخی معرکہ بڑے مارجن سے مارلیا۔ فریڈ کرسی سے اٹھے اور ہلکا سا کلیپ کرتے ہوئے دوبارہ یہ لفظ دہراتے ہوئے کہ he deserve for that جانے کی اجازت طلب کرلی۔