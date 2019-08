فر د قائم ربطِ مِلّت سے ہے۔۔۔

شیئر کریں:

دنیا کے اندر مسلسل آگ اور خون کا کھیل کھیلا جارہا ہے ایسا لگتا ہے کہ دنیاکے منصفوں کی ترجیحات بدل گئی ہیںاچھائی اور برائی کی تمیز ختم ہو رہی ہے ۔پوری دنیا میں اپنے اپنے مفادات کی جنگ ہے۔ دنیا کی ساری سازشوں کا محور مسلم ورلڈ ہے ۔ کائنات کے اندرلا اِلٰہَ اِلاَّ اللہُ پڑھنے والوں کا خون بہایا جارہا ہے۔ قابلِ افسوس بات یہ ہے کہ اپنے ہی غیروں کے آلائے کار بنے ہوئے ہیں۔پاکستان ہماری جنت ہے۔ آج پڑوسی ملک میں جو اقلیتوں پر جو مظالم ڈھائے جارہے ہیں انھیں دیکھ کر روح کانپ جاتی ہے ۔ مقبوضہ کشمیر سے شروع ہوکر فلسطین ،برما، شام ،یمن ہرطرف لگتا ہے کہ اسلام کیخلاف ایک مائنڈ سیٹ برسرِ پیکار ہے ۔ جو صفحہ ہستی سے عالم اسلام کو مٹانا چاہتا ہے انسانی حقوق کی تنظیمیںخاموش تماشائی ہیں۔ میں بحیثیت پاکستانی پاکستان کے حالات سے انتہائی دکھی ہوں یہ انتہائی بہادر قوم ہے دنیا کی سازشوں کا کئی دہائیوں سے مقابلہ کر رہی ہے۔ کبھی اپنے اور غیر زخم لگاتے ہیں مگر پاکستان کی محبت غالب آ جاتی ہے اور سب کچھ برداشت کر جاتے ہیں مگر اب انتہا ہو چکی ہے۔ اب کچھ کڑوے فیصلے کرنے پڑینگے۔ پاکستان میں ہر صورت ’’سیاسی استحکام‘‘ کی ضرورت تھی مگر دن بدن ہم اس سے دور جا رہے ہیں لگتا ہے کہ شاید پاکستان کے کچھ سیاسی لیڈروں کی ترجیحات میں پاکستان نہیں صرف اپنے خاندان اور اپنی ذات ہے اور یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان شاید بنا ہی اس لیے تھا کہ یہاں حق حکمرانی انہی کو ہے۔ اور یہ چہرے بدل بدل کر پاکستان پر حکمرانی کے مزے لوٹنے کے ساتھ ساتھ اپنی تجوریاں بھرتے رہے اور ملک و قوم کو برباد کر دیا۔ مگر شاید وہ بھول گئے ۔آج پاکستان میں تمام ادارے اور وزیراعظم ایک پیج پر ہیں۔ وہ ہر صورت پاکستان پر لگے گہرے زخموں پر مرہم رکھنا چاہتے ہیں۔ وزیر اعظم آپ اور پاکستان کے ادارے پاکستان کو صحیح ڈائریکشن پر لے آئے ہیں۔ساری سیاسی جماعتوں سے معذرت کیساتھ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ شاید پاکستان میں سیاسی استحکام لانے میں یہ ناکام ہو چکے ہیں۔ یہ جب بھی اکٹھے ہوتے ہیں اپنے اقتدار اور ایک دوسرے کے ناقابلِ معافی گناہوں پر پردہ ڈالنے کیلئے اکٹھے ہوتے ہیں اور این آر او اور میثاق جمہوریت کرتے ہیں۔آج تک سب سے بڑی مشکل یہ رہی کہ on ground ہماری ownership regarding پاکستان establish ہی نہیں ہو سکی کہ ہم اس ملک کے مالک ہیں۔ اسکی وجہ شاید چند خاندان بنے اور انہوں نے اپنے چکر میں عوام کو اس طرح جکڑ لیا کہ انہیں سوچنے کا موقع ہی نہیں ملا۔ عجیب بات یہ ہے کہ غریب جو ہمیشہ روٹی کے چکر میں رہا جب کوئی بڑا لیڈر جو اُن کی بربادی کا ذمہ دار ہے پکڑا جاتا ہے تو بھوکے پیٹ یہی عوام اُن کے لیے نعرے لگاتے ہیں۔ مگر آج قوم جان چکی ہے کہ پاکستان کو کِس نے کیا نقصان پہنچایا۔ پاکستان کی تعمیر و ترقی میں سرکاری ملازمین کا انتہائی اہم role ہے جن میں ہماری بیوروکریسی اہم کردار ادا کر سکتی ہے اور پاکستان کو جنت نظیر بنا سکتی ہے۔ مگر اس کیلئے انہیں خوف کی فضا سے نکالنا ضروری ہے۔ پاکستان کے ہر چھوٹے بڑے سرکاری ملازم کو یہ عہد کرنا ہو گا کہ آج کے بعد صرف اور صرف پاکستان کیلئے کام کرینگے۔ چین جب ترقی کی منزلیں طے کر رہا تھا تو ہر چینی سرکاری ملازم اپنا کام ہر صورت ختم کر کے گھر جاتا تھا چاہے رات ہو جائے کبھی اپنا کام pending نہیں چھوڑتے تھے۔ دوسری جنگ عظیم کے بعد جرمنی جیسے ملک جو تباہ ہو چکے تھے اور پاکستان نے بھی اُس وقت اُن کو فنانشل سپورٹ دی اُن کے سرکاری لوگ ڈیوٹی ٹائم کے بعد بھی کام کرتے تھے اور اُس کا کوئی اوورٹائم کلیم نہیں کرتے تھے۔ سرکاری دفاتر میں ہر صورت intime حاضری کو یقینی بنائیں اور چھٹی سے پہلے کوئی ملازم چھٹی نہ کرے۔ ڈیپارٹمنٹ کے وزیر سے لیکر نائب قاصد تک اپنے دفتروں میں موجود رہیں لمبی اور بے سود میٹنگ کے چکر سے نکل کر اپنی ترجیحات مقرر رکریں اور اُس پر کام شروع کر دیں پھر دیکھیں پاکستان کو کیا عروج ملتا ہے۔ہر پاکستانی اپنی ذمہ داری پوری کرے دوسرے کے کام کی طرف توجہ نہ دے گندم بیچنے والا، سونا بیچنے والے، فروٹ بیچنے والا، کپاس بیچنے والے کی بجائے اپنے کام پر توجہ رکھیں اگر ہر پاکستانی اپنے اپنے گھر اور دکان کے سامنے سے صفائی کر لے تو سارا پاکستان ایک دن میں صاف ہو سکتا ہے۔ سرکاری دفاتر میں موبائل پر پابندی ہونی چاہیے۔لاء اینڈ آرڈر کو مزید بہتر کرنے کیلئے پولیس جیسے محکمے میں اچھی اصلاحات لانی بہت ضروری ہیں۔حکومت اور ادارے اپنی image building کیلئے کام کریں۔ ہمیں بحیثیت مسلمان بحیثیت پولیٹیکل لیڈر اور بحیثیت ایک سرکاری ملازم کے گویا ہر مکتبہ فکر کو جتنی کردار سازی کی ضرورت آج ہے اس سے پہلے شاید نہ ہو کیونکہ دنیا میں ایک سازش کے تحت ہمارا image خراب کیا گیا ہے اور یاد رکھیں: Perception is stronger more than the reality.

سادگی کیلئے وزیراعظم، صدر اور گورنر ہائوسس کو عام پبلک کیلئے کھولنے کی بجائے اپنے وزراء اور دوسرے اہم سرکاری لوگوں کیلئے اِنکے شایانہ شان ایک جگہ پر high rise بلڈنگ بنائی جائیں جہاں پر چیف منسٹر سے لیکر ہر وزیر، ہر سیکریٹری اور دوسرے سینئر لوگ بڑی عزت اور وقار سے رہ سکیں۔ اسطرح اُنکے بہت سے سیکورٹی کے مسائل بھی حل ہونگے۔افسوس کہ انگلینڈ کا وزیراعظم ایک چھوٹے سے گھر میں رہتا ہے اور ہمارے خاص طور پر چھوٹے شہروں میں ہمارے معزز بیوروکریٹس ایکڑز پر محیط گھروں میں رہتے ہیں جس سے بڑا مذاق پاکستانی قوم کے ساتھ نہیں ہوسکتا۔ آج وزیر اعظم کمرشل فلائٹ کی بجائے ایک کمرشل فلائیٹ سے سرکاری دورے پر امریکہ گئے ہیں۔ یہ دراصل ایک پیغام ہے کہ پاکستان کو عظیم سے عظیم تر بنانے کیلئے آپکی صورت میں ایک سٹیٹ مین پاکستان کو مل چکا ہے۔قوم کو احساس ہونا چاہیے کہ پاکستان کو لوٹنے والے نہیں پاکستان کو اپنا خون دینے والے پاکستان کے محسن ہیں جو پاکستان کیلئے مسلسل اپنے سینوں پر گولی کھا کر پاکستان کے سبز حلالی پرچم کے ساتھ پاکستان کی حفاظت کی قسم نبھاتے ہوئے اپنے اللہ کے سامنے پیش ہوتے ہیں۔ آج محب وطن لوگ آپکے ساتھ کھڑے ہیں آپکی گورنمنٹ میں شامل لوگ بحیثیت خادم اپنا رول ادا کر کے اپنی ذمہ داری پوری کریں اور یاد رکھیں:

فرد قائم ربطِ ملت سے ہے تنہا کچھ نہی

موج ہے دریا میں بیرون دریا کچھ نہیں