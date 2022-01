جی ڈی پی گروتھ میں بہتری پر وزیراعظم کی اپنی حکومت کو مبارکباد

وزیراعظم عمران خان نے اپنی حکومت کو 3 سال میں 5.37 فیصد جی ڈی پی گروتھ حاصل کرنے پر مبارکباد پیش کی۔

عمران خان نے ٹوئٹ کی، جس میں انہوں نے لکھا کہ جی ڈی پی گروتھ سے روزگار کے خاطر خواہ مواقع پیدا ہوئے اور فی کس آمدنی میں اضافہ ہوا، ہماری اقتصادی اصلاحات کی کامیابی کو عالمی سطح پر تسلیم کیا گیا۔انہوں نے مزید لکھا کہ بلومبرگ نے امکان ظاہر کیا ہے کہ پاکستان ترقی کی بلند رفتار اور روزگار کی سطح کو برقرار رکھے گا۔

I want to congratulate my govt on achieving GDP growth of 5.37% in 3 yrs leading to substantial jobs creation & rise in per capita income. Our econ reforms success recognised internationally. Bloomberg predicted Pak will sustain high growth trajectory & employment levels. pic.twitter.com/zC0oXGKr8M