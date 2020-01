ترمیم، تین سال:کیا حقیقت‘ کیا فسانہ!

شیئر کریں:

جنرل(ر) پرویز مشرف کے حوالے سے عمومی گفتگو میں ظفر علی کیس کا حوالہ دیا جاتا ہے جس میں دو امور کو تکرار کے ساتھ زیر بحث لایا جاتا ہے۔سپریم کورٹ نے مشرف کو آئین میں ترمیم کا اختیار دیدیا دوسرے ان کو انتخابات کیلئے تین سال دیدیئے۔کچھ دوست اسے عدلیہ کی مشرف کو فیور کی صورت میں دیکھتے ہیں۔اس حوالے سے تین چار سال قبل نوائے وقت سنڈے میگزین میں میرا مؤقف ایک انٹرویو کی صورت میں شائع ہوا۔میں سمجھتا ہوں اس کے بعد مزید وضاحت کی ضرورت نہیں تھی مگر اس کے بعد بھی تواتر سے وہی بات دُہرائی جارہی ہے۔؎

وہ بات جس کا پورے فسانے میں ذکر نہ تھا

وہ بات ان کو بہت ناگوار گزری ہے

میں نے بہتر سمجھا کہ خود بھی ساری صورتحال کی ایک بار پھر وضاحت کردوں۔ویسے میں کتاب بھی لکھ رہاہوں اس میں بھی بہت سے معاملات کی وضاحت ہوسکے گی،

یہ کہنا کہ جنرل پرویز مشرف کو آئین میں ترمیم کی اجازت دے دی گئی اور کچھ لوگ زور بیاں کیلئے یہ بھی کہہ دیتے ہیں اس کا تقاضا پرویز مشرف نے کیا بھی نہیں تھا ۔ یہ قطعی غلط، لغو اور سفید جھوٹ ہے۔کچھ لوگ یہ بات نادانستہ اور کچھ جان بوجھ کر بوجوہ کنفیوژن پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں۔ آپ پی سی او کو پڑھیں۔ جس میں صاف طور پر یہ تحریر ہے کہ جنرل مشرف کو بحیثیت چیف ایگزیکٹو یہ اختیار ہے کہ وہ آئین کو کسی وقت amend کرے۔ کسی لاء کو amend کرے۔ کسی آرڈر کو amend کرے ۔یہی تو چیز زیربحث تھی کہ جنرل مشرف کوکوئی اختیار ہے یا نہیں ہے۔ پی سی او ججز آرڈر ون کو آپ پڑھیں تو اس کی انٹرپرٹیشن یا اس کا سکوپ یہ تھا۔

That the Court is to run its affairs in accordance with the dictation of the Chief Executive, and he has absolute discretion to amend the Constitution as he may please

ہمارے سامنے تو فیصلہ ہی یہ تھا یہ جو ججز آرڈر ہے، جو پی سی او ہے اس کے تحت آیا اسے آئین میں ترمیم کا اختیار ہے؟

اب ذرا لفظ بلفظ ججز اوتھ آرڈر ملاحظہ فرمائیں

page 911

Oath of Office (Judges) Order 2000, 25 January 2000

In para 2 of the Order, it was stated that the Chief Exective has and shall be deemed always to have had, the power to amend the Consitution.

it was further stated in the para 3 of the Order that judges who take oath shall be bound by the Judges Oath Order, as stated before, General Musharraf asserted that he has power to amend the Constitution.

Mr Khalid Anwar, contended (refer para 57, page 1001 of the Judgment) that the Provision of Proclamation and the PCO are to be authoritatively and definitively interpreted by the Supreme Court. He contended that one possible interpretion is:

"that under the PCO, Chief Executive may amend the Constitution, make new laws, postpone elections indefinitely and take whatever action he deems fit and appropriate..."

اس کے مطابق جنرل مشرف کو پورا اختیارتھا کہ وہ آئین میں ترمیم کرے، ہمیں اس پر فیصلہ کرنا تھا۔۔۔ یہ غلط ہے کہ اس نے آئین میں ترمیم کا اختیار مانگا ہی نہیں تھاجو سپریم کورٹ نے خود سے دیدیا۔ بدنصیبی یہ ہے کہ ہمارے ملک میں کچھ دانشور حضرات، سیاستدان اورپڑھے لکھے لوگ بھی بغیر پڑھے بہت سی باتیں کر دیتے ہیں۔یہ کورٹ کی ججمنٹ تھی،جس میں 11 جج بیٹھے تھے یہ ارشاد حسن خان کا فیصلہ نہیں تھا ۔ ہم نے تو انہیں ترمیم کا اختیاردیا ہی نہیں۔

جنرل مشرف کا یہ مؤقف تھا کہ انہیں آئین میں ترمیم کرنے کا اختیار ہے۔ کورٹ نے یہ فیصلہ دیا کہ تمہیں ترمیم کا قطعی اختیار نہیں۔ آپ کو یہ سن کے حیرت ہو گی کہ میں کیا کہہ رہا ہوں۔ ایک طریقہ ہوتا ہے بات کہنے کا اور تحریر کرنے کا۔ سلجھے انداز میں بات کی جاتی ہے۔ مثلاً میں آپ سے غلط بیانی کر رہا ہوں۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ جھوٹے ہیں۔ یہ بھونڈا انداز ہے۔ دوسرا طریقہ یہ ہے آپ سچ نہیں بول رہے۔ ہم نے فیصلے میں دوسرا طریقہ اختیار کیا۔ وہ لوگوں نے پڑھا ہی نہیں۔ہم نے لکھا

’The Constitutional amendment by the Chief Excecutive can be resorted to only if the Constitution fails to provide a solution for attainment of his declared objective (Seven Point Economic Agenda)

ظفرعلی شاہ کیس میں خالد انور وکیل تھے،خالد انور اعلیٰ درجے کے وکیل اور شائستہ انسان ہیں۔ وہ ٹو دی پوائنٹ بات کرتے ہیں۔ معاملے کو سلجھانے کی کوشش کرتے ہیں، خود الجھتے ہیں نہ کورٹ کو الجھانے کی بات کرتے ہیں۔ حقائق کو مدنظر رکھ کر دلائل دیتے ہیں۔ ظفر علی شاہ کیس کئی ماہ تک سنا گیا اور تمام وکلاء کو بلا امتیاز پورا پورا موقع دیا گیا اور ان کے تمام دلائل کو لفظ بہ لفظ ریکارڈ کیا گیا۔ ظفر علی شاہ کیس اس لحاظ سے ایک منفرد اور ممتاز کیس تھا جس میں وکلاء صاحبان کے دلائل من و عن تحریر کئے گئے اور پھر ایک ایک نکتے کو زیر بحث لا کر جامع فیصلہ دیا گیا اور ایریٹو پاور 1219 سے 1223 تک موجود ہیں۔

مشرف کے سیون پوائنٹ ایجنڈے کے متعلق خالد انور نے یہ کہا کہ یہ ایجنڈا اچھا ہے۔ یہ تو مسلم لیگ ن کے منشور میں شامل ہے۔ یہی پیپلزپارٹی کے منشور میں بھی ہے۔خالد انور نے کہا، 7 نکاتی ایجنڈے کو ضرور نافذ ہونا چاہیے۔ ہم اس کے حق میں ہیں لیکن اس کو قانون کے مطابق نافذ ہونا چاہیے، قانون کے خلاف نہیں۔مسٹر خالد انور کے یہ الفاظ ریکارڈ اور فیصلے کا حصہ ہیں:۔

Para 73(1) That the 7 point agenda is in the best interest of the Country which takes place under the law and not in voilation of the (para (10))

فیصلے میں کہا گیا کہ جنرل مشرف کوآئین میں ترمیم کا اختیار ہے لیکن یہ اختیار اس حد تک ہے کہ وہ اپنے سات نکاتی ایجنڈا کو لاگو یا نافذ کرے:

مسلم لیگ اور پیپلزپارٹی کے منشور میں بھی یہ سب کچھ ہے جو مشرف کے سات نکاتی ایجنڈا میں تھا۔ خالد انور نے خود اس پر بحث کی کہ آپ سات نکاتی ایجنڈے لاگو کریں ہمیں کوئی اعتراض نہیں۔ ہم نے بھی کہا کہ آپ impliment کریں، اس کے لئے اگر آپ نے آئین میں ترمیم کرنی ہے تو کریں۔ Provided آئین میں کوئی Provision ایسی ہو جو آپ کو نہ کرنے دے۔ اس کا کیا مطلب ہوا کہ آئین میں ترمیم کی اجازت نہیں دی۔ میں ایک جج ہوں۔ آج بھی ریٹائر ہونے کے باوجود ایک ڈسپلن کا پابند ہوں۔ غلط یا صحیح میں نے یہ سمجھا کہ مجھے تنازع میں نہیں پڑنا چاہیے۔ ایک فیصلہ کر دیا پڑھے لکھے لوگ موجود، ہیں ججز ہیں، کورٹس ہیں، صحافی ہیں، سیاستدان ہیں، انٹیلیکچوئل ہیں وہ فیصلہ پڑھ سکتے ہیں کہ جو کہا گیا صحیح ہے۔ میں ہمیشہ ہی طالب علم رہا ہوں۔ دوسرا الزام یہ بھی عائد کیا جاتا ہے کہ کسی نے الیکشن کیلئے ٹائم نہیں مانگا جبکہ ارشاد حسن خان نے مشرف کو تین سال دے دیئے۔ظفر علی شاہ میں نے ہر وکیل سے پوچھا کہ یہ معاملہ بڑی حساس نوعیت کا ہے، بہت اہم ہے، اس کے دوررس نتائج ہیں۔ آپ میری مدد کریں۔تین مہینے کی سماعت کے اختتام پر ہم نے کہا ٹیک اوور تو ہو گیا جو ہو چکا اس کو تو ریورس نہیں کر سکتے۔ اب اس کو کیا کریں جو درست ہو، آئین کے مطابق ہو اور لوگوں کی بھی امنگوں کے مطابق ہو۔ آئیں رائے دیں تاکہ اس کی روشنی میں کوئی فیصلہ کر سکوں۔ہم نے خالد انورسے پوچھا آپ بتائیں۔ انہوں نے کہا جو فیصلے میں تحریر ہے۔

"Sir, I will not ask Court to do the impossible "

ناممکن کیا ہے کہ نواز شریف کو بحال کر دو۔ پھر کیا طریقہ اختیار کریں؟ خالد انور نے کہا کہ طریقہ یہ ہے بطور پٹیشنرز تو ہم یہی کہیں گے ہماری پٹیشن کو قبول کریں مگر یہ ناممکن ہے ،آپ یہ کریں جو ہو چکا اسے کنڈون کریں اگر کنڈون نہیں کریں گے تو ملک میں انارکی پھیلے گی۔ ملک میں افراتفری ہو گی جو ہم نہیں چاہتے لیکن ساتھ ہی ایک معقول ٹائم فریم دے دیں کہ یہ کب واپس جائیں گے۔جہاں کوٹ بھی دیکھ لیجیے ۔ (جاری)