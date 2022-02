آئی سی سی مینز ٹی ٹوئنٹی ٹیم رینکنگ میں پاکستان کا تیسرا نمبر برقرار

آئی سی سی نے مینز ٹی ٹونٹی ٹیم رینکنگ جاری کردی ہے جس میں پاکستان کا تیسرا نمبر برقرار ہے۔

انٹرنیشنل کرکٹ کونسل (آئی سی سی) کی جانب سے مینز ٹی ٹوئنٹی رینکنگ جاری کی گئی ہے جس میں بھارت پہلے نمبر پر آگیا ہے۔

A new team on top of the ICC @MRFWorldwide Men's T20I Rankings ????

