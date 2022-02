 پلے آف مرحلے سے قبل لاہور اور اسلام آباد 2 بہترین کھلاڑیوں سے محروم

پی ایس ایل 7 میں پلے آف مرحلے سے قبل لاہور قلندرز اور اسلام آباد یونائیٹڈ کی ٹیمیں اپنے دو بہترین کھلاڑیوں سے محروم ہو گئیں۔ راشد خان اور رحمان اللہ گرباز بنگلہ دیش کے خلاف ون ڈے سیریز میں شرکت کے لیے افغانستان واپس چلے گئے۔

پی ایس ایل کے پہلے مرحلے میں راشد خان نے لاہور قلندرز کی طرف سے شاندار کارکردگی دکھائی اور مخالف بلے بازوں کے لیے درد سر بنے رہے۔ انہوں نے 9 میچوں میں 13 وکٹیں اپنے نام کیں اور صرف 6.25 کی اکانومی سے 225 رنز دیئے۔انہوں نے ٹویٹر پر پی سی بی اور لاہور قلندرز کی انتظامیہ کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ وہ پی ایس ایل میں مزید وقت گزارنا چاہتے تھے لیکن قومی ڈیوٹی دینا نہیں چھوڑ سکتے۔

I don’t know the right words to say but all I can is to simply say THANK YOU! @lahoreqalandars @iShaheenAfridi @sameenrana @thePSLt20 it was such a great experience.Honestly it’s hard to leave such a lovely environment I would’ve loved to play remaining games but National duty ???????? pic.twitter.com/cIRiGByzE8