’قائد اعظمؒ کا دورۂ سیالکوٹ‘

تاریخ لکھنا آسان نہیں۔ با انداز تحقیق لکھنا تو کچھ اور بھی مشکل ہے ۔ محمد ارشد طہرانی نے اپنی محنت شاقہ سے اسے آسان کرلیا ہے ۔ پچھلے دنوں انہوں نے اپنی کتاب ’’قائد اعظمؒ کا دورہ سیالکوٹ‘‘بھجوائی ۔ یہ کالم اسی عنایت کی شکر گزاری ہے ۔ مسلم لیگ کا مورخہ 28/29/30اپریل 1944ء سیالکوٹ میں منعقدہ تین روزہ اجلاس تحریک پاکستان میں بہت اہم تھا ۔ اس کی اہمیت اور افادیت خود قائد اعظمؒ نے اپنے خطاب میں یوں واضح فرمائی ۔ ’’میں بتانا چاہتا ہوں کہ اجلاس سیالکو ٹ، اجلاس لاہور سے کم اہم نہیںبلکہ ہم یہاں سے ایک قدم اور آگے بڑھ رہے ہیں۔ وہ قدم ایک دستوری قدم ہے ۔ یہاں سے ہم حصول پاکستان کی خاطر ایک فیصلہ کن آئینی اور قانونی جدو جہد کا آغاز کر رہے ہیں‘‘۔ انہوں نے لاہور سے سیالکوٹ روانہ ہوتے وقت اپنے اس بیان میں مزید فرمایا: ’’پنجاب میں مسلم لیگ اور اسمبلی کے اندر مسلم لیگ پارٹی درست طور پر منظم نہیں اور نہ ہی ٹھیک طور پر کام ہو رہا ہے ۔ اسلئے میں خود پنجاب آیا اور پچھلے پندرہ دنوں سے بہت سے لوگوں سے ملا ہوں۔ ہمارے پیش نظر یہ معاملہ ہے کہ کسی طرح پنجاب مسلم لیگ میں نئی روح پھونک دی جائے ۔ آل انڈیا مسلم لیگ صاف طور پر فیصلہ کر چکی ہے کہ مسلم لیگ کا کوئی ممبردوسری پارٹی کا ممبر نہیں بن سکتا۔میں نے لیگ پارٹی کے لیڈر ملک خضر حیات خاں اور دیگر ارکان سے تبادلہ خیال کیا ہے ۔ میں بتانا یہ چاہتاہوں کہ پنجاب اسمبلی میں مسلم لیگ پارٹی صوبائی مسلم لیگ اور آل انڈیا مسلم لیگ کے فیصلوں کی پابندی کرے۔ جہاں تک مسلم لیگ کا تعلق ہے ، وفاداری ہر گز منقسم نہیں ہو سکتی ۔نام نہاد یونینسٹ پارٹی کا پروگرام اور پالیسی ایک ہی گروہ کے فائدے کے لئے ہیںجبکہ مسلم لیگ مسلمانوں سمیت ہر طبقے کے حقوق کی امین اور نگہبان ہے ‘‘۔ قائد اعظمؒ کے بیان کی مخالفت میں وزیر اعظم پنجاب ملک خضر حیات خاں نے بھی ایک جوابی بیان پریس کو جاری کیا۔’’ یونینسٹ پارٹی ہی مسلم لیگ ہے جو بلند نظر اور انصاف پسند ہے ۔ وہ قائد اعظمؒ سے زیادہ سچے مسلمان اور مسلمانوں کے خیر خواہ ہیں۔ ملک خضر حیات خاں نے صوبہ پنجاب کے معاملات میں مسلم لیگ کی مداخلت کو بیرونی مداخلت گردانا اور یہ مفروضہ پیش کیا کہ مسلم لیگ اسمبلی پارٹی بنانے سے صوبے میں امن و امان خطرے میں پڑ جائیگا‘‘۔ پھر یوں ہوا کہ قائد اعظمؒ کے دورہ سیالکوٹ سے ایک روز قبل 27اپریل کو گورنر پنجاب دارانسی نے وزیر اعظم پنجاب خضر حیات خاں کی ایڈوائس پر ایک خاص واقعہ اور معاملے میں نا انصافی کا الزام لگا کر سردار شوکت حیات کو صدارت کے منصب سے برطرف کر دیا۔ پھر عین اجلاس سیالکوٹ کے دوران ہی پنجاب اسمبلی کے مسلم ممبران کی اکثریت نے یونینسٹ پارٹی اور حکومت سے عملاً علیحدگی اختیار کر کے پنجاب اسمبلی میں مسلم لیگ پارٹی کولیشن میں شمولیت کا اعلان کر دیا۔ جو ممبران دوران اجلاس سیالکوٹ پہنچ سکے، ان میں سردار شوکت حیات خاں ، چوہدری محمد سرفراز خاں آف بڈھا گورائیہ ڈسکہ، راجہ غضنفر علی خاں ، صوفی عبدالحمید ، رانا نصر اللہ خاں ، میاں امیر الدین ، میاں ممتاز محمد خان دولتانہ ، ملک برکت علی اور شیخ کرامت علی ایڈووکیٹ شامل تھے ۔ ان کم و بیش دس ممبران ا سمبلی نے مسلم لیگ پارلیمانی پارٹی کا حصہ بن کر پنجاب کی سیاست کارخ بدل کر رکھ دیا۔ وزیر اعظم خضر حیات خاں جو ایک طرف مسلم لیگ کے رکن بھی تھے اور دوسری طرف یونینسٹ پارٹی کے سربراہ بھی ، کے غیر جمہوری اور غیر دستوری طرز عمل کا اسی اجلاس میں سختی سے نوٹس لیا گیا اور خضر حیات خاں کے خلاف انضباطی کاروائی کی منظوری دی گئی ۔ جس کی روشنی میں 27مئی 1944ء کو مسلم لیگ کی سنٹرل ورکنگ کمیٹی کے اجلاس میں اسے پارٹی سے خارج کر دیا گیا۔ سیالکوٹ مجلس احرار کا گڑھ ہونے کے باعث مدینۃ الاحرار کہلاتا تھا۔ مجلس احرار کے سوا یہاں عام طور پر کوئی دوسرا جلسہ کرنے کی جرأت نہیں کرتا تھا سیالکوٹ میں احراریوں کی بالا دستی کا سحر توڑنے کیلئے اور مسلم لیگ مخالفانہ پروپیگنڈہ کے اثرات زائل کرنے کے لئے ایسے جلسے کا اہتمام ضروری تھا۔ سیالکوٹ میں قائد اعظمؒ کے شاہانہ استقبال اور کارکنوں کے جوش و خروش نے مسلم لیگ مخالف حلقوں کی نیندیں اڑادیں۔ خود قائد اعظمؒ نے استقبالیہ جلوس کے متعلق ، جلوس کے اختتام پر اپنے مختصر سے خطاب میں فرمایا : "You have given a Royal Reception"۔ مصنف نے اپنی کتاب میں نہایت محنت اور جذبہ سے تقریباً پچاس صفحوں میں قائد اعظمؒ کے استقبالیہ جلوس کا آنکھوں دیکھا حال لکھا ہے ۔ یہ جلوس پیپل والا چوک کچہری روڈ سے شروع ہو کر مختلف راستوں سے ہوتا ہوا جلسہ گاہ تالاب شیخ مولا بخش پہنچ کر اختتام پذیر ہوا۔ انہوں نے پوری دیانت سے پوری کہانی لکھ دی کہ کون کون اس جلوس میں شامل تھا۔ وہ اس کھلی جیپ کے مالک کا نام لکھنا بھی نہیں بھولے جس پر قائد اعظم سوار تھے ۔ رسولپور بھلیاں سے آئے ہوئے قافلہ کے بینروں کا ذکر بھی موجود ہیں۔ ایک بینر پر کالم نگار آصف بھلی کے والد محترم کا نام بھی موجود تھا۔ پھر کشمیری محلہ کے مکینوں کی جانب سے خواجہ صفدر نے ایک ریشمی تھیلی میں پانچ سو روپیہ بطور پارٹی فنڈ پیش کیا ۔ اس جلوس میں شامل ایک بینر پراختر شیرانی کا یہ قطعہ بھی موجود تھا:

؎عشق و آزادی بہار زیست کا سامان ہے

عشق میری جان آزادی مرا ایمان ہے

عشق پر کردوں فدا میں اپنی ساری زندگی

لیکن آزادی پہ میرا عشق بھی قربان ہے

ان پچاس صفحوں کو پڑھتے ہوئے، پڑھنے والا یوں محسوس کرتا ہے جیسے وہ بھی 1944ء کے اس جلوس میں شامل ہے ۔ یہی مصنف کا کمال ہے ۔