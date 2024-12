صدیق الفاروق۔۔۔ صف دوستاں کو نوید ہو*

پاکستان کے سیاسی اور سماجی اْفق کا ایک اور ستارہ ڈوب گیا۔ صادیق الفاروق بھی ابدی نیند کی آغوش میں چلے گئے۔

صادیق الفاروق کا شمار پاکستان کے اْن سیاستدانوں میں ہوتا ہے، جن کا وجود حادثات یا موقع پرستی کی بدولت نہیں، بلکہ اپنے جذبۂ حب الوطنی اور مخلوقِ خدا کی خدمت کی توفیقات سے ہوا۔ وہ زمانۂ طالب علمی سے ایک بیباک اور جرات مند طالب علم رہنما کے طور پر اْبھر کر سامنے آئے۔ اپنی زندگی کی بنیاد سچائی اور اصولوں کی سیاست پر رکھی اور اس روش کو تاحیات قائم رکھا۔

انہوں نے اپنی پیشہ ورانہ زندگی کا زیادہ حصہ پاکستان پریس انٹرنیشنل (پی پی آئی) کے ساتھ گزارا۔ وہ ایک مخلص ٹریڈ یونین رہنما تھے، جو ہمیشہ اپنے صحافی ساتھیوں کے حقوق اور بھلائی کے لیے بڑھ چڑھ کر جدوجہد کرتے رہے۔ وزیرِاعظم نواز شریف کے ساتھ بطور پرنسپل سیکرٹری کام کیا، متروکہ وقف املاک بورڈ (ای ٹی پی بی) کے سربراہ بنے، اور پاکستان مسلم لیگ ن کے انفارمیشن سیکرٹری بھی رہے۔ اس کے باوجود کہ وہ مقتدر سیاسی اور عوامی دفاتر میں تعینات رہے، ان کا دامن بے داغ رہا—کبھی کسی نے ان کی امانت داری پر انگلی نہیں اٹھائی۔

سیاست کی، اور ایسے دھڑلے اور بیباکی سے کہ اپنے وقت کے آمر کی رعنیت کو کھلم کھلا چیلنج کیا۔ اس کے نتیجے میں انہیں سخت ترین حالات اور قید کا سامنا کرنا پڑا۔ جب سالوں بعد عدالت نے انہیں طلب کیا، تو اْس وقت کے ڈکٹیٹر کے نمائندے نے بغیر کسی ندامت کے یہ شرمناک الفاظ کہہ کر اپنی جان چھڑائی: ''We had dumped him and forgot"افسوس کی بات ہے کہ اپنی حیات میں وہ متعدد مرتبہ تنہائی کا شکار ہوئے۔ ان کے اپنے ساتھی اور پارٹی کے لوگ ان کا ساتھ چھوڑ گئے۔

یہ خبر نہ تھی ہمکو دار کے قریب آ کر،

ہم خیال لوگوں نے، ہم زباں نہیں رہنا

صادیق الفاروق جیسے سیاسی کارکن اور عوامی نمائندے صحیح معنوں میں ہمارے ملک کی جمہوری اقدار کا جھومر ہیں۔ سیاسی جماعتیں اور رہنما بنیادی طور پر ان مخلص اور وفادار کارکنوں کے بل بوتے پر اپنی سیاست چمکاتے ہیں۔ اگر یہ نظریے پر سمجھوتہ نہ کرنے اور اصولوں سے دستبردار نہ ہونے کی جرات کرتے ہیں، تو انہیں مثال بنا دیا جاتا ہے۔

اس بات میں کوئی شک نہیں کہ ماضی میں حکومتی تعیناتی کے وقت امیدواروں کی صلاحیت اور قابلیت کو ترجیح دی جاتی تھی۔ اس کے برعکس، آج وہ لوگ ان "ذمہ دار" عہدوں کے حق دار ٹھہرتے ہیں جو مخالفوں کی جتنی جلدی اور اونچی پگڑی اچھال سکیں۔ سوشل میڈیا واریرز کی پود، جس میں اورنگزیبوں، گنداپوروں، واؤداؤں، یوسفزئیوں وغیرہ وغیرہ کا راج ہے، اْدھر پرویز رشید، مولابخش چانڈیو، قمر زمان کائرہ، زاہد خان اور دیگر معتبر سیاستدانوں کی سرپرستی اور رہنمائی کی اشد ضرورت ہے جنہوں نے اپنی زندگیاں اس گھوڑک دھندے کے نام کی ہیں۔

صادیق الفاروق کا یوں اچانک چلے جانا ہم سب کے لیے ایک تلخ پیغام چھوڑ گیا ہے۔ ان جیسے عوامی رہنما اور نیک نام اشخاص کو ان کا جائز احترام دینا اور ان کے پسماندگان کی فلاح و بہبود کا خیال رکھنا ان کی متعلقہ پارٹیوں اور رہنماؤں کا نہ صرف فرض ہے، بلکہ ایسا کرنے سے شاید وہ ان کے احسانات کا کچھ بدلہ اتار سکیں۔