شیئر کریں:

بہت عرصہ پہلے ایک انگریزی فلم دیکھی تھی۔ نام اب یاد نہیں، فلم ایک تباہ حال ، لٹے پٹے یہودی خاندان پر بنائی گئی تھی۔ نازیوں نے اُن پر بے پناہ مظالم ڈھائے۔ عورتوں کی بے حرمتی کی جوان مردوں کو گولیوں سے بھون ڈالا ، مکانوں کو آگ لگا دی اور سب کچھ لُوٹ لیا۔ دوسری جنگ عظیم کے بعد ’’نیورم برگ ٹرائیل‘‘ شروع ہوا تو انہیں گواہی کیلئے بلایا گیا۔ آہوں ، ہچکیوں اور آنسوئوں کے درمیان جب وہ شہادت دیکر باہر نکلے تو فوٹو گرافروں نے انہیں گھیر لیا اور گروپ فوٹو کی درخواست کی! جب وہ گروپ فوٹو کھنچوانے کیلئے کھڑے ہوئے تو فوٹو گرافر پیشہ ورانہ انداز میں بولا۔ Please Smile ذرا مسکرائیے! خاندان کے علاوہ ناظرین جس کرب میں مبتلا ہوئے وہ محتاجِ بیان نہیں!

یہ بھولا بسرا واقعہ ہمیں اس لیے یاد آیا کہ ہمارے گورنر اسٹیٹ بنک جناب باقر رضا صاحب نے آئی ایم ایف سے مذاکرات کے بعد دو بیان داغے ہیں۔ ایک کا نزول واشنگٹن میں ہوا جبکہ دوسرے کی سعادت برمنگھم کو نصیب ہوئی ہے۔ آئی ایم ایف سے مذاکرات کے بعد انکی خوشی دیدنی تھی۔ پھولی ہوئی سانسوں کے درمیان فرمایا ۔ قوم عنقریب خوشخبری سُنے گی۔ باالفاظ دیگر مہنگائی کے مارے ہوئے عوام بے روزگاری کے ہاتھوں جان بلب لوگوں پر بجلی اور گیس بم گرایا جائے گا! اشیائے کی قیمتیں جو آسمان کو چھونہیں رہیں بلکہ فلکِ ناہنجار کو بطور پہلی سیڑھی کے استعمال کر رہی ہیں، مزید اوپر جائیں گی۔ اوپر ہی اوپر ! نرخ بالاکُن کہ ارزانی ہنوز۔ برمنگھم میں بھی مدقوق منطق کی بیساکھیاں استعمال کیں۔ فرمایا! یہ جو ڈالر روپے کے ساتھ چوہے بلی کا کھیل کھیل رہا ہے اس کا سب سے بڑا فائدہ بیرونِ ملک پاکستانیوں کو پہنچ رہا ہے۔ انکی آمدنی میں گھر بیٹھے اضافہ ہو رہا ہے لہٰذاگھبرانے کی بات نہیں ہے اب ناطقہ سربگریباں سے اسے کیا کہیے۔

باقر صاحب سے پہلے جو گورنر اسٹیٹ بینک تھے وہ سیاسی مصلحتوں کی پیداوار تھے۔ ڈار صاحب نے اگر سیاہ کو سفید کہا تو وہ جھٹ بول اٹھے حضور چارسو پہاڑوں کی برف گرتی دکھائی دیتی ہے۔ اگر رات کو دن کیا تو دست بستہ عرض کی۔ اس قدر روشن نیلا آسمان کبھی کبھی دیکھنے کو نصیب ہوتا ہے شنید ہے قبلہ گاہی کا تحفہ معاشی مجبوریوں کے تحت قوم کو ملا ہے۔ انگریزی زبان کا محاورہ ہے He who pays the piper has also right to call for the tune. (ان داتا سازاورسازندے اپنی مرضی کے لاتا ہے) اگر انہیں اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ پہلے والے سے کہیں زیادہ Competant presentable اور معیشت کے ماسٹر ہیں لیکن اصل بات یہ ہے کہ اپنی خداداد صلاحیتوں کو کیسے اور کس کیلئے بروئے کار لایا جا رہا ہے؟ زمینی حقائق کچھ بھی ہوں یہ ہیں تو پاکستانی! لہٰذا انہیں اپنی صلاحیتیں ملک و قوم کیلئے استعمال کرنی چاہئیں۔ جہاں قوم ممنون ہو گی وہاں ثواب کا اجر اگلی دنیا میں بھی ملے گا۔ سفر کیسا بھی ہوزادِ رراہ ضروری ہوتا ہے۔

چھوٹے میاں صاحب کا منڈوں کھنڈوں کو اہم پوسٹ پر تعینات کرنا ایک شوق کی شکل اختیار کر گیا تھا۔ توقیر شاہ بطور ڈپٹی سیکرٹری انکے پاس آیا اور پرنسپل سیکرٹری ہونے تک انکے ساتھ رہا۔ اس وقت بالکل پپو سا لگتا تھا (اب بھی ایسا ہی لگتا ہے) جب ماڈل ٹائون سانحہ کے Fallout سے بچنے کیلئے اسے باہر بھیجا گیا تو میاں صاحب اسکی تعریف کرتے ہوئے بولے، توقیر میرا بہترین دوست تھا۔ اب ان سے کون پوچھتاکہ قبلہِ عالم! ایک حاضر سروس سرکاری ملازم ایک حاضر سروس وزیر اعلیٰ کا دوست کیسے ہو سکتا ہے۔ یہ Professional Ethics کیخلاف ہے۔ ویسے یہ جان کر خوشی ہوئی کہ وطنِ عزیز میں ان کا کوئی دوست بھی ہے! ایک مرتبہ برطانیہ کے نامور مفکر اور لکھاری جارج برنارڈشا نے وزیر اعظم ونسٹن چرچل کو اپنے ڈرامے کے دو ٹکٹ بھیجے۔ ساتھ ہی لکھا:

Come to see my play with a friend, if you have a friend.

I am busy for the opening, but I will come the second night, if there is a second night.

…………………… (جاری)