فائزر پاکستان اور انڈس اسپتال کے مابین اشتراک 

کراچی(نوائے وقت رپورٹ)فائزر پاکستان نے یہ اعلان کیا ہے کہ وہ انڈس اسپتال کے موجودہObstructive Lung Diseases (OLD) پروگرام کی توسیع میں معاونت کیلئے چار پھیپھڑوں کے ہیلتھ اسکریننگ کلینکس کو اسپانسر کرے گی ۔ اپنے عہد کے تحت، فائزر سندھ میں بدین اور تھرپارکر اور پنجاب میں رحیم یار خان(بھونگ) اور لاہور میں چار IHHN پھیپھڑوں کے ہیلتھ اسکریننگ کلینکس کیلئے فنڈ فراہم کرے گی ۔IHHN's OLD کے پروگرام کا عزم OLD کے تمام مریضوں کی فعال اسکریننگ، جلد اور درست تشخیص کو یقینی بنانے کے بنیادی مقصد کیلئے کام کرنا ہے ۔فائزر پاکستان کے کنٹری منیجر سید محمد وجیہہ الدین نے کہا’’ہمارا مقصد سانس لینے میں رکاوٹ پیدا کرنیو الی پھیپھڑوں کی رکاوٹ کی بیماری کی ابتدائی علامات کی نشاندہی کرنے کیلئے IHHN کی کوششوں میں تعاون کرنا ہے۔ ہماری طرف سے فراہم کردہ فنڈز اہم آلات کی خریداری ، دیکھ بھال اور تکنیکی ماہرین کی تنخواہوں میں معاونت کیلئے استعمال کئے جائیں گے ۔‘‘یہ اپنے مریضوں کے مفاد اور بہترین معیار کو ہمیشہ سب سے اہم سمجھنے والی دو معروف تنظیموں کے درمیان اشتراک ہے ۔ ہمیں مکمل یقین ہے کہ یہ کلینک ایک صحت مند اور خوشگوار پاکستان کی راہ میں معاون ثابت ہوں گے ۔ اس طرح کی شراکتیں ہمارے مقصد : Breakthroughs that Change Patients’ Livesکی سرپرستی کیلئے ہیں۔پھیپھڑوں کے ہیلتھ پروگرام IHHNکی ڈائریکٹر ڈاکٹر صائمہ سعید نے کہا’’پاکستان میں پھیپھڑوں کی دائمی بیماری، جیسے دمہ Disease Obstructive Pulmonary یا COPD سے نمٹنے میں سب سے بڑا چیلنج درست تشخیص ہے ۔‘‘ہم اس عطیہ کیلئے فائزر پاکستان کے شکر گزار ہیں جو بنیادی نگہداشت میں پاکستان میںنایاب تنفس پیمائی تک رسائی دیتا ہے ۔ اسکی مدد سے زندگی بچانے والی ادویات کی جلد تیاری سے نظرانداز کی جانے والی غیر متعدی بیماری کا بوجھ کم ہوگا اور گہرا اثر پڑے گا۔‘‘