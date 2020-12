ففتھ جنریشن وار کے ہتھیار سوشل میڈیا کا پاکستان کے خلاف استعمال ! 

شیئر کریں:

9دسمبر 2020کو جھوٹ پر مبنی بیانیے خود ساختہ گمراہ کن خبروں اور جعلی این جی اوز ــ’’میڈیا آئوٹ لٹس‘‘کے ذریعے پاکستان کی سلامتی کے خلاف پروپیگنڈہ کو بروئے کار لاتے ہوئے عالمی رائے عامہ ، مغربی پارلیمان، امریکی کانگریس اوراقوام متحدہ جیسے اداروں کو پاکستان سے بدزن کرنے کے حوالے سے EU DisinfoLab نامی این جی او نے خبروں کی دنیا میں جس بڑے سیکنڈل کا پردہ فاش کیا ہے اور بتایا ہے کہ بھارت کس طرح گزشتہ پندرہ برسوںسے 166ملکوں میں ہزاروں جعلی سوشل میڈیااکائونٹس بناکر 750کے قریب جعلی میڈیا ہائوسسز کو جنگی ہتھیار کے طور پر استعمال کرتے ہوئے پاکستان کی سلامتی کے خلاف Srivastva Groupکے نام سے سرگرم تھا۔ یہ سب انتہائی ہولناک اور چونکا دینے والا ہے۔ تصور بھی نہیں کیاجاسکتا کہ کوئی ملک اپنے ناپاک عزائم کی تکمیل کیلئے گمراہ کن خبروں کا جال اس انداز سے بھی پھیلا سکتا ہے کہ مغربی ممالک کے ممبران پارلیمنٹ و امریکی اراکین کانگریس سے لے کر اقوام متحدہ جیسا ادارہ بھی سیاہ کو سفید اور جھوٹ کو سچ تسلیم کرنے پر مجبور ہو جائے۔ بھارت نہ صرف گزشتہ پندرہ برسوں سے مقبوضہ کشمیر میں ناجائز قابض اپنی فوج کے جنگی جرائیم اور انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں پر پردہ ڈالنے کیلئے انٹر نیٹ و سوشل میڈیا پر 166ملکوں میں پھیلائے ہوئے جال کو اس چابکدستی سے استعمال کررہا تھا کہ اس میں بھارت کا کہیںذکر نہیں، پھر انہیں گمراہ کن خبروں ، تجزیوں ، جعلی تھینک ٹینک کے تبصروں اور جعل سازی سے تیار کیے گئے مغربی اخبارات کے ادارتی نوٹس کے حوالے دے کر بھارت خود کو معصوم اور پاکستان کو مقبوضہ کشمیر میں بدامنی و دہشت گردی پھیلانے کا مرتکب قرار دیتا چلا آرہا تھا، جس پر

تاہم اس کاروائی کو دوسرے زاویے سے دیکھا جائے تو یہ حقیقت سامنے آتی ہے کہ اگر عالمی مقتدر اداروں پر جھوٹی گمراہ کن خبروں کے ذریعے اثر انداز ہوا جاسکتا ہے ۔ جہاں انتہائی قابل اور ذہین ترین افراد موجود نہیں تو سوشل میڈیا کو بطور ہتھیار استعمال کرتے ہوئے کسی بھی ملک میں فرقہ واریت لسانیت و صوبائی تعصبات کو ہوادے بدامنی و انتشار اور خانہ جنگی تک کی صورت حال برپاکرنا کسی قدر آسان ہے۔ پاکستان کے معروضی حالات سب کے سامنے ہیں ،بدقسمتی سے ملک کے اندرایسے طبقات کی بھی کمی نہیں جوفکری طور پر پاکستان کی مخالفت پر کمربستہ رہے ہیں ۔ ماسکو کی سرپرستی میں اشتراکی نظام کے گن گانے والے سویت یونین کے خاتمہ کے بعد جس طرح مغربی سرمایہ دارانہ نظام کے پیروکار بن کر ملک میںمادرپدر آزاد ’’جسم میری مرضی‘‘ کا نظام چاہتے ہیں اور اسے لبرل ازم کا نام دے کر معاشرے میں فساد برپا کرنے کے درپے ہیں اس نے پوری قوم کو ذہنی اذیت میں مبتلا کر رکھا ہے ۔ یہ طبقات بضد ہیں کہ ملک کو ناکام ریاست ثابت کیے بغیر وہ اپنا مقصد حاصل نہیں کرسکتے ۔ وہ اس حقیقت سے کیوں کرناواقف ہوسکتے ہیں کہ وہ درپردہ پاکستان میں لبرلز کی فکرو منشاء کے مطابق انقلاب برپا کرنے کیلئے ان کی مددگار قوت بھارت پاکستان کی بقاء کا مکمل خاتمہ چاہتا ہے وہ اپنے اس ایجنڈے پر قیام پاکستان کے وقت سے عمل پیرا ہے۔ پاک فوج کے ساتھ برائے راست ٹکرائو کا نتیجہ وہ اپنی تباہی کی صورت میں دیکھتا ہے۔ تبھی اس نے پاکستان کو اندر سے کمزور کرنے کیلئے مختلف حربے اختیار کررکھے ہیں۔ اس نے پاکستان پر دہشت گردی کی جنگ مسلط کرکے بھی دیکھ لیا، پاک فوج نے اس جنگ میں اپنے ہزاروں افسران و جوانوں کی قربانی دے کر دہشت گردوں کو عبرت ناک انجام سے دوچارکیا ۔ یاد کریں تو دہشت گردوں کے خلاف جنگ کے دوران بھی پاکستانی عوام کو اپنی فوج سے بدگمان کرنے کی بھرپور کوششیں کی گئیں لیکن عوام اپنی فوج کے شانہ بشانہ کھڑے رہے ۔

بھارت کے پاس جنگ سے بچتے ہوئے پاکستان کے خلاف اپنے عزائم کو بروئے کار لانے کیلئے ایک ہی راستہ ہے کہ آج کے دور میں شتربے مہار سوشل میڈیا کو پاکستانی عوام کے ذہنوں پراثر انداز ہونے کیلئے استعمال کرے۔ پاکستانی عوام میں پہلے سے موجود مختلف مسائل پر تقسیم کو مزید گہرا کرے، اس کیلئے سوشل میڈیا کے ذریعے خود ساختہ گمراہ کن خبروں کی یلغار ضروری ہے تاکہ پاکستانی عوام کو باور کرایا جائے کہ اس کی تمام تر پریشانیوں کی ذمہ دار پاک فوج ہے۔ بے روزگاری مہنگائی ، انصاف کے حصول میں مشکلات ، طبی سہولیات کی کمی غرض ساری مشکلات کی جڑ پاک فوج کوقرار دیا جائے۔ اوپر سے ملک میں اپوزیشن جماعتوں کے بعض لیڈران کی طرف سے پاک فوج کی اعلیٰ قیادت پر جملہ بازی اور تنقیدی لب و لہجہ نے بھی دشمنوں کا کام آسان کردیا ہے ۔یہ حالات بذات خود دشمن کو ملک میں انتشار برپا کرنے کی دعوت دیتے ہیں، جس سے بچنے کیلئے ضروری ہے کہ سوشل میڈیا کے حوالے سے جدید تقاضوں کے مطابق نئے قوانین متعارف کرائے جائیں ۔ سیکورٹی و سلامتی جیسے مسائل کے علاوہ بھی سوشل میڈیا کی وجہ سے ملک کے اندر جدید طرزکےCyber جرائم سامنے آرہے ہیں ۔ جن میں ہر گزرتے وقت کے ساتھ اضافہ ہوتا چلا جارہا ہے ۔ پاکستانی معیشت بھی وقت کے ساتھ خود کو دنیا کے ساتھ ہم آہنگ رکھنے کیلئے On lineطریقہ کار کی طرف منتقل ہورہی ہے۔ جس میں عوام الناس کو جدید Cyberحملوں کو سامنا ہے۔ دنیا میں اس حوالے سے بہت سے جدید قوانین متعارف کرائے جاچکے ہیں۔ جس میں معاشی نظام کو تحفظ فراہم کرنے کے علاوہ معاشرتی نظام کے تحفظ کی ضرورتوں کو مدنظر رکھا گیا ہے۔ سلامتی کے حوالے سے سوشل میڈیا پر ویسے بھی مغربی ممالک میں کڑی نظر رکھی جاتی ہے ۔اس حوالے سے پاکستان میں وزیراعظم کے حکم پر PTAنے مختلف Stake Holders کے ساتھ مشاورت کے بعد کچھ ضابطوں پر کام کیا ہے اور رواں برس 6اکتوبر کو وفاقی کابینہ سے ان پر منظوری بھی لی گئی ہے ۔ ان ضابطوں کے ذریعے ملک میں فرقہ واریت ، صوبائی تعصبات اورمختلف طرح کے دیگرفتنے برپا کرنے والوں پر نظر رکھنے میں آسانی ہوگی، علاوہ ازیں خواتین کو حراساں و بلیک میل کرنے والوں کو گرفت میں لایا جاسکے گا۔اس طرح قوانین کی منظوری کے بعد ان کے خلاف ملک دشمن عناصر اسی طرح احتجاج کریں گے جیسا کہ دہشت گردی کی روک تھام کیلئے ملک کی مغربی سرحدوں پر خار دار باڑ کی تنصیب کے خلاف دیکھنے میں آیا تھا ۔ تاہم اصل امتحان اس وقت ہوگا جب ان ضابطوں کو عملی شکل دے کر اس پر عملدرآمد کا آغاز ہوگا۔ کیونکہ ہمارے ملک میں قانون پر عملدرآمد کم اس کا تمسخر زیادہ اڑایا جاتا ہے۔