کیا بھارت ٹوٹ جائے گا ؟

1955ء کے شہریت کے ترمیمی بل میں ترمیم کے ذریعہ بھارت نے متنازعہ بل منظور کر کے نہ صرف آسام کے اندر بیس لاکھ مسلمانوں کی شہریت کو چھین لیا ہے بلکہ بھارت کو حزب اختلاف اور ملک کے اندر کئی جماعتوں کی پر زور مخالفتوں کا سامنا ہے. ایک بھارتی صحافی خاتون نے تو یہاں تک لکھا کہ ’’INDIA HAS GONE TO THE DOGS‘‘ یعنی بھارت اس وقت اس انتشار کی طرف بڑھ رہا ہے جس سے ایک طرف وہ بھارتی مسلمانوں کی وفاداریاں کھو رہا ہے اور دوسری طرف عالمی میڈیا کی طرف سے اسے تنقید کا بھی سامنا ہے۔ ستر سال سے سیکولر ریاست کا دعویٰ کرنے والے بھارت کا اصل چہرہ اس ترمیمی بل سے کھل کر دنیا کے سامنے آگیا ہے۔ اس وقت جبکہ صورتحال یہ ہے کہ 22سے زیادہ تحریکیں بھارت میں چل رہی ہیں۔ خالصتان کی تحریک پھر سے متحد ہو چکی ہے۔ بھارت کی معیشت زبوں حالی کا شکار ہے۔ بھارت کو اس بل پر حزب مخالف اور اتحادی قوتوں کے علاوہ مغربی طاقتوں سے بھی مخالف کا سامنا ہے۔ امریکہ کی فارن افیئرز کمیٹی کے اجلاس میں اس بات کے عندیہ کا اظہار کیا گیا کہ بھارت ایک جمہوری ملک ہے۔ اس قسم کے قوانین بھارت کے جمہوری اور سیکولر نظام پر سوالیہ نشان ہیں۔ ہندو کی سائیکی بھی نرالی ہے۔ ہر سال رام میلا مناتے ہیں‘ راون کے پتلے جلا کر لنکا والوں کے خلاف نفرت کے انگاروں کو بھی ہوا دیتے ہیں۔ اندرا گاندھی نے مشرقی پاکستان کو فتح کر کے یہ نعرہ لگایا تھا کہ ہم نے ایک ہزار سال پرانے انتقام کا بدلا چکا دیا ہے‘‘۔

گاندھی جی نے ہریجن کے بھجن کو گا کر شودر جاتی کو ساتھ ملا کر ہندو اکثریت کو منوایا اور مہاتما کہلائے۔ مودی سرکار نے کبھی انتخابات میں کامیابی کے لئے اور کبھی اپنی لیڈر شپ کا سکہ منوانے کے لئے کشمیریوں پر ظلم و ستم کو بڑھاوا دیا۔ گجرات میں مسلمانوں کے خون سے ہولی کھیلی گئی اور کبھی بھارت کی کمزور معاشی صورتحال کا رخ مسلمانوں کی طرف موڑ کر C.A.B جیسے بل منظور کروائے۔ لیکن آج بھی وہی صورتحال ہے۔ شودروں کے ساتھ آج بھی وہی سلوک ہے۔ مسلمانوں پر ظلم و ستم میں اضافہ ہی ہوا ہے۔ اس پر طرہ یہ کہ ڈاکٹر امبیدکر جو کہ شودر جاتی کے ہی نہیں بھارت کے بھی مہاپرش تھے۔ انہیں سیکولرازم کی تسلیاں دے کر ان سے بھارت کا دستور بھی تیار کروایا گیا اور جھوٹے وعدوں سے شودر جاتی کا اتمان بھی کیا گیا۔ مذہب کی بنیاد پر شہریت کے بل کو پاس کرنا درحقیقت جہاں مسلمانوں اور ہندوئوں کو تقسیم کرنا ہے وہاں مسلمانوں سے اس نفرت کا اظہار بھی ہے کہ جس کے تحت انسانی حقوق کی کھل کر خلاف ورزی کی جائے وزیر اعظم عمران خان نے اس بل کو جہاں کشمیر کا زپر کاری ضرب قرار دیا ہے کہ جس کے تحت بھارت کو کشمیر میں مزید کھل کھیلنے کا موقع مل سکتا ہے وہاں انہوں نے کہا کہ یہ بل بھارت کے توسیع پسندانہ عزائم کی تکمیل ہے۔ ہندوبنیاد پرستوں کا یہ واشگاف اعلان ہے کہ مسلمانوں کو شدھی کرنا ہے۔ کوئی مبینہ ایسا نہیں گزر کہ جب مسلمانوں کو انتقام کی بھینٹ نہ چڑھایا گیا ہو۔ تقریباً ہزار برس کے لگائو اور تصادم کے دوران ہندو نیتائوں نے مسلمانوں کی سائیکی اور فکر و عمل پر غور کیا۔ ہم نے ہندو کو سمجھنے کی کوشش نہیں کی۔ ہم صرف یہ جان پائے کہ ہندو بنیا چانکیہ کے نظریات کی پیروی کرتا ہے۔ گائو کو ماتا مانتا ہے۔ چھوت چھات اور جنم جنم کے گھن چکر سے بندھا زندگی کاٹ رہا ہے۔ اس کی سائیکی کیا ہے۔ وہ کتنا مذہبی اور جنونی ہے اور کس قدر گہرا بنیاد پرست ہے۔ اس کی بنیاد پرستی اور جنونی کیفیت سے ہی ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ مسلمانوں کے لئے کتنا متعصب ہے۔ اس کی خارجہ پالیسی کا دائرہ کار پاکستان کے گرد گھومتا ہے۔ الیکشن جیتنے کے لئے پاکستان کارڈ استعمال کرتا ہے لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہندو کی اسی تنگ نظری‘ تعصب اور انتقامی سوچ نے اسے ذات پات اور چھوت چھات کی رسموں میں جکڑ کر مفلوج کر دیا ہے جنتا کے سارے بنیادی حقوق سلب کر کے اسے مجبور محض بنا دیا ہے۔ مسلمانوں اور اقلیتوں کے لئے عرصہ حیات تنگ کر کے درحقیقت خود ہندو بنیا اس جال میں پھنس گیا ہے جس سے نکلنا اس کے لئے اس لئے مشکل ہے کہ اس کے دماغ میں برہمنی سامراجی اور ایشیاء قیادت کا خواب رچ بس گیا ہے۔

بھارت نے خود کو سیکولر اسٹیٹ ثابت کرنے کے لئے جو سوانگ بھرا اسکا اندازہ تو اس بات سے ہوتا ہے کہ مودی نے ہٹلر کے انداز پر پالیسی اور حکمت عملی کو استوار کیا اور بھارت کے مسلسل اقدامات اور C.A.B کی وجہ سے اس کا اصل چہرہ واشگاف ہو گیا کہ بھارتی لیڈرشپ کے ذہن میں برہمنی سامراج کا ضامن بھرا ہوا ہے۔ اسی پالیسی کے تحت بھارت نے عسکری قوت اور صنعتی ترقی کے کمزور ستون استوار کئے۔ اندرون ملک شودر جاتی اور دوسری اقلیتوں کے قتل و غارت کے لئے آریہ پتر کو کھلی چھٹی دے دی۔ سپر پاورز کی جنگ میں غیر جانبداری کے اشلوک سنا سنا کر یہ جائزو ناجائز طریقہ سے دبانے کی کوشش کی۔ اس دوغلے پن کا نتیجہ یہ نکلا کہ ان تمام ممالک کو بھارت کی لیڈر شپ کی نیت پر بھروسہ نہیں رہا اور دوسری طرف اس قسم کے اقدامات نے بھارت کو اندر سے کمزور کیا ہے اور اس سے بھارت کے ٹوٹنے کے اقدامات اور خدشات قوی ہوئے جا رہے ہیں۔ بھارت میں ہندوبنیا پرستی کا بدمست ہاتھی دوسری اقلیتوں کو روند رہا ہے۔ دوسری اقلیتوں کے جذبات اور احساسات میں نفرت اور حقارت کے انگار سے دہک رہے ہیں اور یہ انگارے کسی وقت بھی جو الامکھی کا روپ دھار سکتے ہیں۔ نجانے کب ’’ہندو بنیا‘‘ اس بات کو سمجھے گا کہ اکیسویں صدی کی دنیا چانکیہ کے نظریات سے کوسوں دور ہے اکیسویں صدی کے معاشی تقاضوں نے گنگا ساگر کا رخ پلٹ دیا ہے۔ گنگا جل سے کہیں ضروری ٹیکنالوجی اور پیداواری صلاحیت ہے۔ بھارت کے لئے اس کی بڑھتی ہوئی آبادی کا بوجھ ناقابل برداشت ہے۔ اگر بھارت اس نفرت کی پالیسی پر گامزن رہا تو ایک دن سوویت یونین کی طرح بھارت کی معیشت ریت کے گھر وندے کی طرح مسمار ہو جائے گی۔