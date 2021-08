وزیرخارجہ کا اوآئی سی کے سیکرٹری جنرل سے رابطہ؛ افغانستان کی صورتحال پرتبادلہ خیال

وزیرخارجہ نے اسلامی تعاون تنظیم(او آئی سی) کے سیکرٹری جنرل کے ساتھ ٹیلیفونک رابطہ کیا جس میں افغانستان کی موجودہ صورتحال پرتبادلہ خیال کیا گیا۔ اس موقع پر شاہ محمود قریشی نے کہا کہ پاکستان، افغانستان میں قیام امن کیلئے اپنا تعمیری اور مثبت کردار ادا کرنے کیلئے پرعزم ہے، ہمیں توقع ہے کہ افغان رہنما اپنے باہمی اختلافات کے خاتمے اورجامع سیاسی تصفیے کیلئے جاری مذاکرات سے فائدہ اٹھائیں گے، کابل میں جاری مذاکرات کی کامیابی نہ صرف افغانستان بلکہ پورے خطے کیلئے بہتری کا باعث ہوگی، ضرورت اس امرکی ہے کہ افغان شہریوں کی سیکورٹی اوران کے حقوق کے تحفظ کویقینی بنایا جائے۔وزیرخارجہ نے عالمی برادری پرزوردیا کہ وہ افغانستان کی بحالی اورتعمیرنو کیلئے افغانوں کو معاشی معاونت کی فراہمی کیلئے اپنا کردار ادا کریں۔ مسلم امہ پر بھی یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ پرامن، مستحکم اور خوشحال افغانستان کیلئے افغانوں کے ساتھ یکجہتی کا مظاہرہ کرے، کابل میں ایک ایسی وسیع البنیاد حکومت کے خواہاں ہیں ۔وزیرخارجہ نے سیکرٹری جنرل او آئی سی کو افغانستان کے اندر اور باہر کچھ امن مخالف قوتوں کی موجودگی کے خطرے سے بھی آگاہ کیا۔ وزیر خارجہ نے کابل میں واپسی کے منتظر مختلف ممالک کے سفارتی عملے، بین الاقوامی اداروں کے ورکرز اورمیڈیا نمائندگان کے انخلا کیلئے پاکستان کی جانب سے فراہم کردہ معاونت سے بھی آگاہ کیا،او آئی سی سیکریٹری جنرل نے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کو او آئی سی کے ایگزیکٹیو اجلاس کے بارے میں آگاہ کیا جو جدہ میں سفیروں اور مستقل نمائندگان کی سطح پر اتوار کو افغانستان کی صورتحال پر غور کے لئے بلایا گیا ہے۔

Spoke to Sec Gen @OIC_OCI Yousef bin Ahmad Al-Othaimeen today. Shared ???????? commitment to continue playing a constructive role for sustainable peace in #Afghanistan. Emphasised importance of int’l community to stay engaged & to support Afg economy, reconstruction & rehabilitation.