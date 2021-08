بختاور بھٹو کا عوامی مقامات پر مردوں کے داخلے پر پابندی کا مطالبہ

سابق صدر آصف علی زرداری کی صاحبزادی بختاور بھٹو نے عوامی مقامات پر مردوں کے داخلے پر پابندی کا مطالبہ کر دیا۔ بختاور بھٹو نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹوئٹر پر لکھا کہ خواتین کے تحفظ کے لیے عوامی مقامات پر مردوں کے داخلے پر پابندی عائد کی جائے۔انہوں نے کہا کہ ہجوم کو منتشر کرنے کے لیے ہتھیاروں کا استعمال کیا جا سکتا تھا۔بختاور بھٹو زرداری نے کہا کہ ہمیں خواتین کی حفاظت کے لیے خواتین کی ہی ضرورت ہے۔واضح رہے کہ لاہور کے گریٹر اقبال پارک میں یومِ آزادی کے موقع پر خاتون ٹک ٹاکر سے دست درازی کا ایک واقعہ پیش آیا جس میں 400 افراد نے ٹک ٹاکر سے دست درازی کی تھی۔

Another harrowing experience - witnessed by police who refused to help despite their ability to call for back up as well as use weapons to disperse crowd. Trusted to help & instead complicit. Men should be banned from public spaces. We need more women to safeguard women. https://t.co/kIqDE3KSYa