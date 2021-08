پاکستان کی پرامن اور مستحکم افغانستان کے لیے کوششیں جاری ہیں، فواد چوہدری

وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات فواد چوہدری نے کہاہے کہ کابل میں پاکستانی سفارت خانہ کو انٹرنیشنل میڈیا سمیت پوری دنیا میں پذیرائی مل رہی ہے۔ویڈیو بیان میں افغانستان کے حوالے سے خصوصی گفتگو کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ 'افغانستان میں امن و استحکام کے لیے ہمارا کردار سب سے اہم ہے، افغانستان کی صورتحال کے حوالے سے تمام عالمی اور علاقائی قوتوں کے ساتھ ہمارا قریبی رابطہ ہے'۔انہوں نے کہا کہ افغانستان میں حکومت سازی وہاں کے عوام نے کرنی ہے، پاکستان کی پرامن اور مستحکم افغانستان کے لیے کوششیں جاری ہیں۔وفاقی وزیر اطلاعات نے کہا کہ کابل میں پیدا ہونے والی صورتحال کے باعث صحافیوں، انٹرنیشنل میڈیا کے ارکان، آئی ایم ایف، ورلڈ بینک اور مختلف سفارت خانوں کے عملے کا انخلامشکل ہو گیا تھا تاہم پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن نے کابل سے تقریبا 1400 افراد کو انخلا میں سہولت فراہم کی۔انہوں نے بتایا کہ اس وقت تک پاکستانی سفارت خانہ نے تقریبا 4 ہزار ویزے جاری کئے جبکہ 2 ہزار کے قریب لوگوں کو کابل سے نکالا جا چکا ہے۔

