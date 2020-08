بھارت میں ہندوتوا ذہنیت انسانیت کو پامال کرنے پر تل گئی !

شیئر کریں:

بھارتی ریاست کرناٹک کے صوبائی دارالحکومت بنگلور میں 12,11 اگست 2020کی درمیانی شب Pulikeshi Nagar کے حلقے سے کانگریس جماعت کے ایم ایل اے Akhanda Srinivasa Murthy کے بھتیجے Naveen Kumar نے فیس بک پر رسول اکرم ﷺ کی شان میں گستاخی پر مبنی مواد پوسٹ کردیا۔ پوسٹ فیس بک پر فلیش اپلوڈ ہوتے ہی یہ خبر رات کے پہلے پہر مسلمان آبادی میں تیزی سے پھیل گئی ۔ وہ نوین کمار اوراس کے چچا کو بخوبی جانتے تھے، دیکھتے ہی دیکھتے مسلمانوں کی بڑی تعداد گھروں سے نکل کر علاقے کے پولیس اسٹیشن DJ Halli پہنچنا شروع ہوگئی۔ پولیس نے پہلے تو روایتی سستی کا مظاہرہ کیا اس کے علاوہ صورت حال کی سنگینی کا اندازہ کرنے میں بھی ناکام رہی ۔ انہیں شاید اندازہ نہیں تھا کہ مسلمان اپنے پیارے آخری نبی ﷺ کی شان میں گستاخی کسی صورت برداشت نہیں کرتے اور اس پر اپنی جان و مال سمیت سب کچھ قربان کرنے کے لیے ہر وقت تیار رہتے ہیں۔ پولیس کے رویے سے مشتعل ہوکر مسلمانوں کی بڑی تعداد نوین کمار اور اس کے چچا کے گھر پہنچی جو جڑواں گھروں میں اکھٹے رہتے تھے۔ مسلمان گستاخ رسول ﷺ کوان کے حوالے کرنے کا مطالبہ کر رہے تھے ۔ مسلمانوں کے جذبات کو سمجھنے کی بجائے ایم ایل اے کی حمایتوں او روہاں کی ہندو آبادی نے مسلمانو پر حملہ کردیا ۔ مسلمانوں کی تعداد بڑھتی جارہی تھی ۔ دیکھتے ہی دیکھتے پورا علاقہ میدان جنگ بن گیا ۔ مسلمانوں کو مرمٹنے پر تیار دیکھتے ہوئے بہت سے ہندودم دبا کر بھاگ گئے ۔ اس دوران پولیس کی بڑی تعداد بھی موقع پر پہنچ گئی ۔ مسلمانوں نے پولیس والوں کو کہا کہ ان کا ہندو آبادی سے کوئی جھگڑا نہیں۔ وہ نوین کمار کا مطالبہ کر رہے تھے۔ پولیس والے سمجھا بجھا کر ان کا غصہ ٹھنڈا کرنے کے چکر میں تھے ۔ بات نہیں بنی تو پولیس والوں نے لاٹھی چارج شروع کردیا۔ مسلمانوں نے نوین کمار اور اس کے ایم ایل اے چچا کے گھر سے باہر کھڑی گاڑیوں اور دیگر سواریوں کو آگ لگادی ۔

حالات قابو سے باہر ہوتے دیکھ کر پولیس والوں نے اعلان کیا کہ نوین کمار کو گرفتار کر کے تھانے منتقل کیا جا چکا ہے۔ مسلمانوں کا ہجوم تھانے کی طرف روانہ ہوگیا ۔ تھانے پہنچنے پر انہیں بتایا گیا کہ نوین کمار کو نامعلوم جگہ پر منتقل کردیا گیا ہے ۔ مسلمان جان چکے تھے کہ پولیس والے دھوکا دے رہے ہیں ۔ وہ علاقے کے دونوں تھانوں کے مرکزی دروازے توڑ کر اندر داخل ہوگئے ۔ تھانوں کی پارکنگ میں کھڑی گاڑیوں اور عمارت کو آگ لگانے کے بعد بپھرے ہوئے ہجوم نے پولیس کے رہائشی علاقے کا رخ کیا پولیس والوںنے اندھا دھند فائرنگ شروع کردی۔ 19سالہ یٰسین ، 18سالہ واجد اور 26برس کا صدیق موقع پر ہی جاں بحق ہوگئے بہت سے لوگ زخمی ہوئے ان میں سے تین کی حالت تشویش ناک بتائی گئی ۔ پولیس نے 200مسلمانوں کو گرفتار کر لیا۔ بنگلور شہر کے دو تھانوں کی حدود میں کرفیو نافذ کر دیاگیا۔ دوسرے روز 12 اگست کو کرناٹک کے وزیر اعلیٰ B.S Yediyurappaنے ہنگامی اجلاس میں انکوائری کا حکم دیتے ہوئے میڈیا کو بتایا کہ نوین کمار کی طرف سے فیس بک پر رسول پاک ﷺ کے خلاف لگائی گئی پوسٹ کو رات ہی ہٹا دیا گیا تھا لیکن یہ نہیں بتایا گیا کہ نوین کمار کہاں ہے اس کے خلاف مقدمے کا اندراج ہوایا نہیں ۔ اس موقع پر وہاں موجود ریاست کے وزیر داخلہ Basavaraj Bommiنے مسلمانوں کو مورد الزام ٹھہراتے ہوئے رات کو تھانے اور ایم ایل اے گھر پر حملے کو’’Organised‘‘ قرار دے کر اشارتا بتادیا کہ نوین کمار کو نہیں بلکہ مسلمانوں کو تھانوں کی 2عمارتوں اور ایم ایل اے کے گھراور اس سے ملحقہ املاک اور سینکڑوں گاڑیوں کو جلانے کے جرم میں سزا دی جائے گی ۔

ایم ایل اے Akhanda Srinivas Murthyنے بیان جاری کیا کہ

''I appeal to my muslim baethren not to fight over someone who has violated the law. What ever be matter, we are all brothers. Whoever is responsible we shall ensure that proper punishment is given to those responsible. I am with you.''

اس کا بیان کرناٹک ریاست اور بنگلور کے مقامی ٹی وی چینلوں نے بار بار نشر کیا ۔ قومی سطح پر کچھ اخبارات ، سرکاری ٹی وی چینل اور کچھ نجی ٹی وی چینلوں نے خبردی کہ رات کو احتجاج کے دوران مسلمانوں نے صحافیوں اور ٹی وی نمائندوں کو تشدد کا نشانہ بنایا اور بعض کے ٹی وی کیمرے بھی توڑ دیے۔ India Today کے رپورٹر نے اپنے چینل پر خبردی کہ صحافیوں پر مسلمانوں نے نہیں بلکہ پولیس والوں نے تشددکیا۔ ٹیلی ویژن پر مسلمانوں کی طرف سے احتجاج کے بعد کی صورت حال پر تبصرہ کرتے ہوئے اس نے بتایا کہ تمام صحافی اور ٹی وی نمائندے جس مقام پر کھڑے ہوکر حالات کی ’’کوریج‘‘کر رہے تھے وہاں سوائے پولیس والوں کے اور کوئی نہیں تھا۔ پولیس والے جانتے تھے کہ وہ سب صحافی ہیں ۔ انہوں نے جب صحافیوں کو ڈنڈوں اور سوٹیوں سے مارنا شروع کیا تو ان کا نشانہ مخصوص میڈیا گروپس کے صحافی تھے۔ وہ میڈیا گروپس جو مرکز میں مودی سرکار کی ہندو انتہا پسندی پر مبنی پالیسیوں کے سخت خلاف تھے۔

بنگلور جہاں کشیدگی زوروں پر تھی پولیس کی فائرنگ سے ہونے والی اموات کے بعد مسلمان مزید غصے میں تھے ۔ اس دوران سینکڑوں مسلمانوں نے ہاتھوں کی زنجیر بناکر علاقے میں ہندوئوں کے مندر کے گرد گھیراڈال لیا۔ وہ نہیں چاہتے تھے کہ علاقے کی پولیس کی آگ کو مزید بھڑکانے والی پالیسی کی وجہ سے مسلمان اشتعال میں آکر مندر کو نقصان پہنچانے کا نہ سوچ لیں۔ جس کے بعد مسئلہ ہندو مسلم فساد کی شکل اختیار کر کے مسلمانوں کیلئے بہت بڑے جانی نقصان کا سبب بن سکتا تھا۔ خاص کر نریندر مودی اور اس کا وزیر داخلہ امیت شاہ موقع کو غنیمت جان کر پورے بھارت میں مسلمانوں کے خلاف نفرت کی آگ بھڑکا سکتا تھا۔ مندر کی حفاظت کے لیے مسلمانوں کے اقدام کو بھارت میں سوائے بی جے پی ، آر ایس ایس اور دیگر ہندو انتہا پسند جماعتوں سے وابستہ لیڈروں کے باقی ہر سطح پر سراہا گیا۔ نوین کمار نے نامعلوم مقام سے بیان جاری کیا کہ شان رسول ﷺ کے خلاف پوسٹ اس نے نہیں لگائی تھی ۔ بلکہ ا س کا فیس بک اکائونٹ ’’ہیک‘‘ کر کے یہ کاروائی کی گئی تھی ۔ کانگریس کے معروف لیڈر اور رکن پارلیمنٹ Sashi Tharoor نے فیس بک پر لگائی گئی پوسٹ کو ناقابل قبول قرار دیتے ہوئے ایک فرد کی وجہ سے پھیلنے والے فساد کی بھی مذمت کی۔ اس نے مندر کی حفاظت کیلئے بنگلور کے مسلمانوں کے اقدام کو مثالی قرار دیتے ہوئے تما م مذاہب کے ماننے والوں کو یہی طرز عمل اپنانے پر زوردیا۔

بنگلور کے علاقے Shivaji Nagarسے کانگریس جماعت کے مسلمان ایم ایل اے رضوان ارشداور Chamrajpet کے حلقے سے ایم ایل اے بی زیڈ ضمیر نے صحافیوں کو بتایا کہ وہ نوین کمار کے خلاف سخت کاروائی کا مطالبہ کرتے ہیں اور اپنے مسلمان بھائیوں سے بھی کہتے ہیںکہ وہ پر امن رہیں ۔ رسول اکرم ﷺکی شان میں گستاخی پر پاکستان کی وزارت خارجہ کے شدید رد عمل کا بھی بھارتی میڈیا میں بہت چرچا رہا۔ تاہم یہ امر بھی حیران کن ہے کہ دیگر مسلمان ریاستوں نے تاحال اس گھنائونے فعل کے خلاف کسی رد عمل کا اظہار نہیں کیا ۔ بھارت میں فیس بک کے کردار کو بھی بعض حلقوں نے مشکوک قرار دیا جس نے بنگلور میں فساد پھیلنے دیا اور تین مسلمانوں کے قتل کی خبر کے بعد پوسٹ کو ہٹادیاگیا۔ بنگلور میں تیسرے روز نئی کہانی سامنے آئی ۔ جس میں بتایاگیا کہ نوین کمار بی جے پی سے وابستہ ہے اور ہندو انتہا پسندی کی طرف مائل ہے ۔ ایم ایل اے Murthyنے میڈیا کو بتایا کہ وہ گزشتہ 10برسوں سے اپنے بھتیجے نوین کمار سے تعلق ختم کر چکا ہے ، اس نے مسلمانوں سے یکجہتی کا اظہار کرتے ہوئے بتایا کہ وہ مسلمانوں کی حمایت کی وجہ سے مسلسل دوسری بار ایم ایل اے منتخب ہواہے۔ یہاں اس امر کو بھی ذہن میں رکھیے کہ کرناٹک میں بی جے پی کی حکومت ہے ۔ جواس پوری صورتحال کو بنگلور میں مسلمانوں کی تقسیم کیلئے استعمال کرنے کی کوششوں میں ہے ۔کرناٹک کا وزیر اعلیٰ B.S Yediyurappa فساد کی ذمہ دار Social Democratic Party of India (SDPI)کوقرار دے کر اس کی بنگلور میں مسلمان قیادت کے خلاف کاروائی عمل میںلانے کی تیاریوں میں ہے۔کیونکہ احتجاج کی پہلی کال انہی کی طرف سے دی گئی تھی بحرحال بھارت کی داخلی سیاست کچھ بھی ہو بھارت کے مسلمانوں نے ثابت کر دیا ہے کہ وہ سچے عاشق رسول ﷺ ہیں اوراپنے نبی پاک ﷺ کی شان میں گستاخی کسی صورت برداشت کرنے کو تیار نہیں۔