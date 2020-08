شیئر کریں:

معلوم نہیں تمہاری ڈریسنگ سینس کب بہتر ہو گی۔ سامنے والی ٹیبل پر کاسنی رنگ پہنے اس حسینہ کو دیکھو.ہائے کبھی کبھی دل کرتا ہے اپنا دوسری شادی کا حق استعمال کر ہی لوں۔ہاہاہا' ۔ میں نے چونک کر پیچھے دیکھا،'اپنا bad joke پھینک کر وہ خوبرو نوجوان اپنی ڈری سہمی lack of self- confidence کا شکار بیوی کو داد طلب نظروں سے دیکھ رہا تھا۔اس سر سے پاؤں تک بنی سنوری لیکن خوفزدہ لڑکی کو دیکھ کر مجھے حیرت ہوئی.اس کے جسم پر کسی قسم کے تشدد کے نشان نہیں تھے مگر پھر بھی اسکی روح چھلنی چھلنی کیوں لگ رہی تھی؟ شادی کے بعد کتنی ہی لڑکیاں اپنا sir name, ڈریسنگ سینس،بالوں کا کلر تک تبدیل کر لیتی ہیں۔ہم انکی اس کسک سے بے خبر ان کی اس ظاہری تبدیلی کا مذاق اڑاتے ہیں' شادی کے بعد کتنا بدل گئی ہے ؟'۔دراصل وہ روزانہ اپنے شوہر کی نظروں میں خود کو قابل قبول ثابت کرنے کے لیے بے حد محنت کرتی ہیں.اس مستقل ذہنی اذیت کو ابھی تشدد کا درجہ حاصل نہیں ہوا نہ ہی اس پر کوئی ایف آئی آر کٹوائی جا سکتی ہے ۔۔۔

وہ لڑکی یکدم اٹھی اور بمشکل اپنی لمبی ہیل سنبھالتی ہوئی ریسٹ روم کی طرف چل دی.اپنا میک اپ اور بال درست کرنے اور دوپٹہ کندھے کی ایک جانب سرکانے کے بعد اس نے اپنے شوہر کی جانب سوالیہ نظروں سے دیکھا جیسے سب کے سامنے آنے سے پہلے اپنے شوہر کا approval چاہتی ہو.اور مجھے اسی لمحے کسی بادشاہ کے سامنے ناچتے ہوئے اپنی پازیب کی جھنکار کو بادشاہ کی مرضی کے مطابق ایڈجسٹ کرتی کنیز یاد آگئی جو دیوار میں تو چنوائی جا سکتی ہے لیکن کبھی ملکہ نہیں بن سکتی ۔۔۔