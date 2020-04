خودی کا سرنہاں

شیئر کریں:

حافظ غلام صابر

حکیم الامت ڈاکٹر علامہ محمد اقبال فلسفی شعراء میں ایک ممتاز درجہ رکھتے ہیں۔ آپ کی شہرت حدودِ ہندوستان سے نکل کر بلاد اسلام افغانستان و ایران بلکہ یورپ اور امریکہ سمیت پوری دنیاتک پہنچی ہے۔ اللہ رب العالمین نے مفکرِ پاکستان کو بے شمار خوبیوں سے نوازا۔ آپ بیک وقت اسلامیات، اخلاقیات، لسانیات، سیاسیات، عمرانیات، ادبیات اور کئی دیگر علوم و فنون پر عبور رکھتے تھے۔ سب سے بڑھ کر آپ ایک سچے عاشقِ رسول ؐ تھے۔ آپ نے مسلمانانِ ہند کی راہنمائی کرتے ہوئے نظریاتی، فکری اور علمی سطح پر تاریخ ساز کردار ادا کیا۔ آپ کے فکری ارتقاء کو کسی ایک نقطہ پر مرکوز نہیں کیا جا سکتا۔ ان کی کتب کے دنیا کی بہت سی زبانوں میں تراجم ہو چکے ہیں۔ آپ نے اپنی انقلابی شاعری سے ہندوستان میں ملتِ اسلامیہ کے نوجوانوں کو مثبت سوچ رکھنے کی فکر دی، جوانوں میں نئی روح پھونکی اور انہیں تشکیلِ پاکستان کے مشن کو عملی جامہ پہنانے کی جانب راغب کیا۔

شاعرِ مشرق نے 1911ء میں اپنی ذہانت، فکر اور سوچ سے ''شکوہ'' کی صورت میں عوام سے آشنا کیا۔ جس میں انہوں نے اپنے رب سے مسلمانوں کی حا لتِ زار کا شکوہ کیاجس پر بعض نام نہاد علماء نے ان پر کفر کے فتوے بھی لگائے۔ پھر اقبال نے خدائے ذوالجلال کی جانب سے ''جوابِ شکوہ'' بھی لکھا۔ اس کے بعد آپ نے فارسی میں ''اسرارِ خودی'' میں اپنے اندر کے بھید بیان کیے۔ اس پر بھی چند مذہبی دھڑوں نے ردِ عمل کا اظہار کیا۔

شاعری کے ساتھ ساتھ آپ نے لیکچرز کا راستہ بھی اختیار کیا۔ آپ کے مشہورِ زمانہ اور مقبولِ عام لیکچرز ''The Reconstruction of Religious Thought in Islam'' اپنی مثال آپ ہیں۔ آپ نے حبیبِ خدا ؐ کی تعلیمات اور پیغامات کو آسان طریقے سے سمجھاتے ہوئے مسلمانوں کو عملی راہ دکھائی۔

مفتیِ اعظم فلسطین علامہ امین الحسینی نے 1921ء میں اقبال کو بین الاقوامی مسلم کانفرنس میں شرکت کے لیے دعوت دی۔ جسے آپ نے صرف اس لیے قبول کیا کہ اس میں آپ کو عالمِ اسلام کے مسائل پر گفتگو کرنا مقصود تھی۔ آپ نے اپنے فلسفیانہ اور ایمان افروز خطاب میں ارشاد فرمایا:

''مجھے مسلمانوں کے مسائل کے سلسلے میں غیر مسلموں سے ڈر نہیں لگتا۔ اگر مجھے خوف ہے تو صرف مسلمانوں سے ہے۔ کیونکہ ہم اندر سے اقبال نے مزید فرمایا کہ ''ہم مسلمانون کو اس بات پر فخر ہے کہ ہم حضرت محمد ؐکی امت سے ہیں۔ ہمارا تعلق امتِ محمدیہ سے ہے۔ ہماری نجات حضورِ اکرم ؐ سے ہی ہونی ہے۔'' اس دوران آپ نے ایک نہایت اہم اور جھنجھوڑدینے والا سوال کیا: ''کیا ہم نے کبھی سوچا محمد رسول اللہ ؐ کو بھی فخر ہو گا ہمارے جیسے مسلمان ان کی امت میں ہیں؟''۔

اقبال نے مسلم جوانوں کو ان کا ماضی یاد دلاتے ہوئے کہا کہ تمہارے اسلاف نے اس دنیا پر حکمرانی کی۔ علامہ اقبال نے جب غفلت کی نیند سوئے ہوئے مسلمانوں کا طرزِ عمل دیکھاتو انہیں بے حد صدمہ ہوا۔ لیکن اقبال باحوصلہ اورپُر عزم تھے۔ ان کا فلسفہ آفاقی تھا۔ انہوں نے مسلمانوں کو خودی، اتحادِ امت اور انسانیت کی خدمت کا درس دیا۔اقبال نے نوجوانانِ اسلام کو احساس دلایا وہ اپنے اسلاف کے کردار پر نظر ڈالیں اور تاریخِ اسلام کا مطالعہ کریں۔

اقبال جانتے تھے کہ نوجوان کسی بھی قوم کا سرمایہ ہوتے ہیں۔ وہ اس سرمایہ کو ضائع ہوتے نہیں دیکھ سکتے تھے۔ اقبال کی شاعری میں شاہین کا تصور امتیازی حیثیت رکھتا ہے۔ علامہ نے ہمیشہ مسلم نوجوانوں کو ''شاہین'' سے تشبیہ دی ہے۔ شاہین وہ استعارہ ہے جو دُور اندیشی، بلند ہمتی، بے خوفی، پُر اعتمادی اور بلند پروازی کا مجموعہ ہے۔

اقبال چاہتے تھے کہ مسلم نوجوان مغرب کی پیروی کرنے کے بجائے اپنے اسلاف کی تقلید کریں۔ شاعرِ مشرق کی تعلیمات اور فلسفہ خودی و شاہین پر عمل پیرا ہو کر مسلمان اقوامِ عالم میں اپنا کھویا ہوا مقام پاسکتے ہیں۔

جھپٹنا، پلٹنا، پلٹ کر جھپٹنا

لہو گرم رکھنے کا ہے اک بہانہ

نوجوانوں کو شاہین سے تشبیہ دینے کا مقصد صرف یہ ہے کہ شاہین کے عزائم بہت بلند ہوتے ہیں۔ یہی عزائم اقبال اپنے جوانوں میں دیکھنا چاہتے تھے۔ ظفر احمد صدیقی کے نام ایک خط میں لکھتے ہیں۔

''شاہین کی تشبیہ محض شاعرانہ تشبیہ نہیں ہے اس جانور میں اسلامی فقر کی تمام خصوصیات پائی جاتی ہیں۔ خود دار اور غیرت مند ہے کہ اور کے ہاتھ کا مارا ہو شکار نہیں کھاتا۔ بے تعلق ہے کہ آشیانہ نہیں بناتا۔ بلند پرواز ہے۔ خلوت نشیں ہے۔ تیز نگاہ ہے۔''اقبال کو شاہین کی یہ ادا پسند ہے کہ وہ آشیانہ نہیں بناتا، آشیانہ بنانا اس کے فقر کی تذلیل ہے۔اقبال کے نزدیک یہی صفات مردِ مومن کی ہیں ۔

اقبال ملت کے نوجوانوں کو شاہین قرار دیتے ہیں۔ لیکن بد قسمتی سے ان کو مناسب تعلیم و تربیت نہیں دی جاتی۔

اقبال اپنی شاعری میں بار بار اس خدشے کا ذکر کر چکے ہیں کہ اگر نسلِ نو مغرب کی اندھی تقلید میں محو رہی تو اس کا انجام سوائے پستی اور ناکامی کے اور کچھ نہیں۔عصرِ حاضر کے جوانوں میں عقابی روح بیدار کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمارے نوجوانوں کو اپنے خیالوں میں بلندی پیدا کرنا، خوداعتمادی کو اپنا ہتھیار بنانا اور ستاروں پر کمند ڈال کر ستاروں سے بھی آگے جہانوں کو پالینے کی جستجو کرتے ہوئے ہر قسم کی مشکلات کے سامنے سیسہ پلائی دیوارہونا ہے۔

اس میں کوئی شک نہیں کہ ہمارے نوجوان اپنے فرائض اور ذمہ داریوں سے بخوبی واقف ہیں۔ بس انہیں درست راہنمائی کی ضرورت ہے۔ دورِ حاضر میں والدین اور اساتذہ کی ذمہ داری ہے کہ نسلِ نو میں شاہین جیسی صفات پیداکریں۔ نوجوان نسل کو علامہ اقبال کی فکر اور فلسفے سے روشناس کروانا وقت کی اہم ضرورت ہے۔ کیونکہ وطنِ عزیز کو درپیش بیشتر مسائل کا حل اسی میں پوشیدہ ہے۔ اللہ پاک اس مردِ مجاہد کی تربت پر اپنی خاص انوار و تجلیات کا نزول فرمائے۔ آمین