اقوامِ متحدہ، پاکستان میں سیلاب کی تباہ کاریوں پر تصویروں کی نمائش

نیو یارک: وزیر اعظم شہباز شریف کی ہدایت پر اقوامِ متحدہ سیکرٹریٹ میں پاکستان میں سیلاب کی تباہ کاریوں پر مبنی تصویری نمائش منعقد کی گئی ہے۔

سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹوئٹر پر اپنے پیغام میں وفاقی وزیرِ اطلاعات مریم اورنگزیب نے کہا کہ تصویری نمائش کا انعقاد نیویارک میں اقوامِ متحدہ سیکرٹریٹ کی لابی میں کیا گیا جس کا انتظام وزیر اعظم کی ہدایت پر وزارتِ اطلاعات نے کیا تھا۔

On PM @CMShehbaz’s direction, @MoIB_Official has setup a photo exhibition at the UN Secretariat lobby in NY displaying the destruction wreaked in Pakistan by recent floods, triggered by climate change. The exhibition will remain on display during the UNGA this week.#PMPakatUNGA pic.twitter.com/GiboHobzy6